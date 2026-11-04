Milei se reunió con Abascal en Madrid y estuvo ausente en la apertura de la Cumbre Iberoamericana

El presidente Javier Milei inició este miércoles su visita a España con una reunión con el líder de Vox, Santiago Abascal, mientras que estuvo ausente en la ceremonia de apertura de la Cumbre Iberoamericana, que se desarrolla en Madrid. El encuentro con el dirigente de la ultraderecha española fue la primera actividad oficial del mandatario argentino desde su llegada a la capital.

Pese a encontrarse en territorio español, Milei no asistió a la recepción inaugural del encuentro internacional ni participó de la tradicional fotografía de familia, en la que los jefes de Estado y de Gobierno posaron junto al rey Felipe VI y la reina Letizia.

En cambio, el Presidente se reunió con Abascal, uno de sus principales aliados políticos en Europa, en un contexto marcado por la campaña electoral española. El dirigente de Vox se prepara para competir en las elecciones anticipadas del 29 de noviembre, en las que el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, buscará renovar su mandato.

La reunión adquiere especial relevancia por la relación de afinidad ideológica entre Milei y Abascal, así como por las tensiones que el mandatario argentino mantiene con Sánchez y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Desde la Casa Rosada difundieron una fotografía del encuentro, aunque no brindaron precisiones sobre los temas abordados.

Por otra parte, la agenda presidencial no contempla reuniones bilaterales con el rey Felipe VI ni con representantes del Gobierno español, por lo que la visita se concentrará en las actividades de la Cumbre Iberoamericana y en los contactos políticos del mandatario.

Una visita breve y sin reuniones con el Gobierno español

Milei llegó a Madrid pasado el mediodía del miércoles, después de realizar una escala técnica en Las Palmas de Gran Canaria, donde fue recibido por el cónsul argentino Luis María Sobrón.

El viaje se produce en un escenario internacional marcado por el revés electoral que sufrió Donald Trump en las elecciones legislativas estadounidenses, un resultado que debilitó la posición del principal aliado político de Milei fuera de la Argentina.

La participación del Presidente en la Cumbre Iberoamericana está prevista para este jueves 5 de noviembre, cuando asistirá a la sesión plenaria de jefes de Estado y de Gobierno, programada para las 5 de la mañana, hora argentina, en la Galería de las Colecciones Reales de Madrid.

Una vez finalizadas las actividades oficiales, el mandatario emprenderá el regreso a Buenos Aires a bordo del avión presidencial ARG-01. La partida está prevista para las 17, con una nueva escala técnica en las Islas Canarias, mientras que su llegada a la Argentina se espera para el viernes 6 de noviembre a las 7.30.

Se trata de la segunda visita de Milei a España en menos de un mes. El mandatario había viajado entre el 19 y el 21 de octubre, aunque en aquella oportunidad no logró reunirse con Abascal, quien se encontraba realizando actividades de campaña de cara a las elecciones españolas.

La nueva visita vuelve a poner de manifiesto la cercanía del Presidente con Vox y el contraste con su relación con el Gobierno de Pedro Sánchez, con el que mantiene diferencias políticas y diplomáticas desde el comienzo de su gestión.

Con información de la agencia NA