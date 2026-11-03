El riesgo país trepó a 829 puntos y el dólar alcanzó un nuevo récord

El riesgo país argentino volvió a subir este martes y se ubicó en 829 puntos básicos, en una jornada de tensión financiera atravesada por las elecciones de medio término en Estados Unidos. El indicador elaborado por JPMorgan avanzó 24 unidades, equivalentes a un 3%, mientras que los bonos soberanos registraron caídas de hasta el 2% y el dólar mayorista alcanzó un nuevo máximo nominal.

Con este incremento, el riesgo país acumuló una suba del 5,3% en los primeros dos días hábiles de noviembre y superó el 45% desde comienzos de año, en un contexto de creciente incertidumbre para los activos argentinos.

La jornada estuvo condicionada por las elecciones legislativas estadounidenses, en las que se define la composición del Congreso y el control de sus dos cámaras. El resultado es seguido de cerca por el gobierno de Javier Milei debido a sus posibles consecuencias sobre la relación bilateral y el respaldo financiero de Washington.

Uno de los principales interrogantes gira en torno a la continuidad de la asistencia financiera estadounidense, activada en octubre de 2025. Una eventual victoria demócrata podría introducir obstáculos políticos para el sostenimiento de ese apoyo, aunque su continuidad dependerá de las decisiones de la administración estadounidense y de las condiciones de los acuerdos vigentes.

En el mercado de deuda, los bonos soberanos argentinos operaron con retrocesos de hasta el 2%, un movimiento que contribuyó directamente al aumento del riesgo país, indicador que mide la diferencia entre los rendimientos de los títulos argentinos y los bonos del Tesoro estadounidense.

Las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street también registraron pérdidas. Entre los papeles afectados estuvieron Globant, con bajas de hasta el 4%, Cresud, que retrocedió un 3,1%, y Loma Negra, con una caída del 1,7%.

En contraste, el mercado bursátil porteño mostró un comportamiento más favorable. El índice S&P Merval avanzó un 1,4%, aunque las acciones exhibieron resultados dispares. Transportadora de Gas del Sur encabezó las ganancias con una suba del 4%, seguida por Banco Macro, que aumentó un 3,2%.

Entre las empresas que terminaron en terreno negativo se ubicaron Transener, con una caída del 1,7%, y Sociedad Comercial del Plata, que perdió un 0,9%.

En el mercado cambiario, el dólar minorista cerró a $1.570, cinco pesos por encima de la jornada anterior, mientras que la cotización mayorista llegó a $1.551 y marcó un nuevo máximo nominal.

La suba se produjo en un escenario de menor oferta de divisas, sin intervención del Banco Central en el mercado cambiario.

De esta manera, la jornada terminó con una nueva suba del riesgo país, pérdidas en los títulos soberanos y una mayor presión sobre el tipo de cambio, mientras los inversores permanecen atentos a la evolución del escenario político estadounidense y sus posibles repercusiones sobre la economía argentina.

Con información de la agencia NA