La UIA respaldó el rumbo económico del Gobierno, pero reclamó medidas para mejorar la competitividad

La Unión Industrial Argentina (UIA) expresó su respaldo a la política económica del gobierno de Javier Milei, aunque advirtió sobre la necesidad de avanzar en una reforma impositiva y generar condiciones que permitan a las empresas nacionales competir con los productos importados. El planteo fue realizado por el presidente de la entidad, Martín Rappallini, durante el cierre de la 32ª Conferencia Industrial, donde también participó el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

En su intervención, Rappallini sostuvo que el cambio de rumbo económico impulsado por el Gobierno “era necesario e impostergable” y cuestionó las condiciones macroeconómicas que atravesó el país durante los últimos años.

“No podíamos seguir con niveles de inflación tan elevados, déficit fiscal crónico, restricciones cambiarias y cambios permanentes en las reglas del juego”, afirmó el dirigente industrial, quien consideró indispensable contar con una economía ordenada para establecer las bases del crecimiento.

Sin embargo, señaló que la estabilidad macroeconómica no resulta suficiente para garantizar el desarrollo del sector manufacturero. En particular, advirtió que la apertura de las importaciones debe ir acompañada de políticas que mejoren la competitividad de la producción nacional.

“La competitividad no depende del esfuerzo de cada empresa, sino también de las condiciones que ofrece el país. La apertura económica y la competitividad tienen que avanzar juntas, y el Estado tiene que generar las condiciones para que podamos hacerlo”, sostuvo.

El titular de la UIA también se refirió a los indicadores del informe de Actualidad Industrial elaborado por la entidad, que dan cuenta de las dificultades que atraviesa el sector. En ese contexto, señaló que una de las principales preocupaciones de los empresarios es sostener los niveles de producción y preservar el empleo formal.

Como parte de sus propuestas, Rappallini destacó el Pacto Fiscal Industrial Federal presentado por la organización, una iniciativa que busca reducir las asimetrías tributarias y establecer condiciones más equitativas para las empresas argentinas frente a sus competidoras del exterior.

El dirigente insistió en la necesidad de “igualar la cancha” y remarcó que el esfuerzo de las compañías debe estar acompañado por decisiones del Estado que favorezcan la inversión y la actividad productiva.

Santilli anticipó una reelección de Milei

Tras la exposición del presidente de la UIA, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, tomó la palabra para defender el programa económico oficial y cuestionar las políticas aplicadas durante las últimas décadas.

El funcionario describió un escenario de estancamiento industrial prolongado, elevada presión tributaria y falta de actualización de la legislación laboral. Según sostuvo, esas dificultades son consecuencia de la ausencia de estabilidad macroeconómica.

“Se llegó a todo eso por la falta de estabilidad macroeconómica”, afirmó Santilli, quien aseguró que las medidas implementadas por el Gobierno permitirán revertir esa situación.

En su discurso, destacó especialmente el potencial de los sectores energético y minero, a los que presentó como nuevos motores de crecimiento de la economía argentina.

“Venimos de 20 años de destrucción, proteccionismo, de no dar competitividad, aumentar impuestos y no generar empleo. Hoy en la Argentina están establecidas las condiciones macroeconómicas para que haya un despegue absoluto del país”, aseguró.

Santilli también se refirió al escenario político de 2027 y manifestó su confianza en que Milei obtendrá un segundo mandato presidencial, lo que, según su perspectiva, permitiría consolidar el programa económico y sostener un período prolongado de crecimiento.

“Apostemos a la Argentina, que está en el camino correcto. Cuando el presidente sea reelecto, el país va a despegar como nunca antes lo vimos, por 20, 30 y 40 años consecutivamente”, concluyó.

De esta manera, la Conferencia Industrial cerró con un respaldo de la UIA a los lineamientos generales del programa económico, pero también con un reclamo concreto del sector: que la apertura comercial y las reformas estructurales estén acompañadas por medidas que permitan sostener la actividad industrial y el empleo.

Con información de la agencia NA