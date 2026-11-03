Caputo anunció ante la UIA un plan con medidas para pymes e industria automotriz: “No es un plan platita”

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este martes una serie de medidas de alivio impositivo para pymes y lanzó una propuesta para que las provincias eliminen el impuesto a los sellos.

Asimismo, confirmó que habrá una línea especial de crédito del Banco Nación para incentivar la compra de automóviles y volvió a rechazar las propuestas de devaluación para que la economía recupere competitividad.

El ministro de Economía habló en la apertura de la Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA), que se desarrolla en la ciudad de Buenos Aires.

Las medidas anunciadas por Caputo son las siguientes:

Suspensión de los embargos de ARCA hasta mayo de 2027. “La idea es que esto les dé margen para ordenar sus cuentas”, indicó Caputo a los industriales que lo escuchaban.

“La idea es que esto les dé margen para ordenar sus cuentas”, indicó Caputo a los industriales que lo escuchaban. Extensión del plan de 18 cuotas sobre deudas con ARCA. Ahora se podrán incluir las deudas al 31 de octubre (antes eran al 30 de junio).

Las pymes podrán utilizar el 100% del saldo a favor por exportación o por IVA de exportación para cancelar deudas aduaneras.

El ministro sostuvo que este beneficio “también se hará con un porcentaje para las grandes empresas”.

“Esto mejorará la caja y el manejo financiero de las empresas y será un gran paso hacia la implementación de una cuenta corriente única aduanera entre las empresas y ARCA”, añadió el ministro.

A través del Banco Nación se otorgarán créditos a plazos de 3 a 5 años, a una tasa fija del orden del 20%, para la compra de automóviles cero kilómetros.

“No es un plan platita, es darle una solución a algo que tardará en llegar. Aliviar el costo financiero es más relevante que cualquier otra cosa”, subrayó Caputo.

En otro orden, Caputo anunció que el Gobierno les propondrá a las provincias la eliminación del impuesto a los sellos. La iniciativa alcanzará a las jurisdicciones que están adheridas al RIGI y al REOR (Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas). La propuesta consiste en la eliminación del impuesto y, a cambio, el Estado nacional les abonará el 50% de esa recaudación a modo de compensación.

Caputo también rechazó el martes las opiniones de quienes aconsejan al Gobierno nacional modificar el tipo de cambio para dinamizar la economía y dio detalles de la hoja de ruta que llevará adelante para ganar competitividad.

Asimismo, el ministro puntualizó que uno de los motivos principales del actual estancamiento es la “incertidumbre política” que genera que los bancos frenen el otorgamiento de créditos dado el temor a que la tasa de interés se dispare luego de las elecciones de 2027.

“Vamos a bajar el costo argentino como se debe, no con devaluaciones. Cuando veo a colegas hablar de esto, los veo con una miopía preocupante”, señaló el jefe del Palacio de Hacienda.

Asimismo, reveló que están hablando con las grandes empresas para que adelanten la conformación de las facturas de sus pymes proveedoras y, de esta forma, facilitarles la financiación.

El funcionario libertario, destacó “haber resuelto la peor herencia de la historia sin violar la propiedad privada ni la santidad de los contratos, porque gran parte de la falta de credibilidad es por todas las veces que violentamos la propiedad privada”. “Todavía en la Argentina de hoy estamos purgando ese descrédito que hay de la gente hacia nuestras instituciones, nuestra moneda y nuestros políticos”, dijo, y agregó: “Por suerte hoy tenemos una generación más joven que padeció menos eso y son los que están empujando para que este cambio se termine de materializar”.

Asimismo, Caputo apuntó a los gobiernos anteriores: “Venimos de un modelo que claramente no era el camino y de un pasado al que no queremos volver: más de 14 años sin crecimiento del empleo ni de la economía, con un programa basado en déficit fiscal financiado con deuda o emisión que generaba problemas financieros y una caída en la demanda de dinero, exceso de regulaciones y cierre de la economía. Sé que volver al pasado no es la visión de la UIA y valoro que la mayoría abrumadora de los empresarios coinciden en que no tiene ningún asidero volver a ese pasado”, aseguró.

La hoja de ruta para los próximos meses delineada por Caputo es la siguiente:

Estabilidad y previsibilidad macro.

Bajar el costo argentino mediante planes para reducir la tasa de interés y acelerar los procesos de inversión en la infraestructura necesaria.

Extensión del RIGI a todos los sectores cuando lo permitan las condiciones fiscales.

Caputo hizo foco en la necesidad de bajarles el costo financiero a las empresas, que, a su juicio, es mucho más importante y relevante que la modificación del tipo de cambio. Además, insistió en que “hay dólares suficientes para soportar cualquier tipo de dolarización”.

La Conferencia Anual de la UIA

La Unión Industrial Argentina (UIA) realizará este martes su 32ª Conferencia Industrial en un clima atravesado por la preocupación por la caída de la actividad, la pérdida de empleo sectorial y la tensión con el gobierno.

La conferencia se desarrolla mientras las estadísticas reflejan la profundización del parate fabril, que registró un retroceso del 3,2% en agosto según el IPI del INDEC, y en medio de advertencias privadas sobre un contexto recesivo.

El evento comenzó a las 9 con las palabras de bienvenida a cargo de Silvio Zurzolo, presidente de la 32ª Conferencia Industrial, previo a la charla de Caputo y Macri.

A lo largo de la jornada, la agenda aborda temáticas estratégicas para la competitividad argentina. Están presentes los gobernadores Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Martín Llaryora (Córdoba), Marcelo Orrego (San Juan) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), bajo la moderación de Roberto Cacciola (presidente de CAEM).

El acto de clausura está acargo del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y del presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rappallini, con un balance político y gremial empresario del encuentro.

El planteo de la UIA al Gobierno: gas de Vaca Muerta, costos de la energía y distribución para las PyMEs

A fines de octubre, la Unión Industrial Argentina se reunió con el Gobierno nacional y le planteó la necesidad de avanzar en mejoras relacionadas con el sector energético.

La central industrial mantuvo un encuentro con la secretaria de Energía, María Tettamanti, en el que se analizó la situación del mercado energético, el abastecimiento de gas industrial, las inversiones en infraestructura y la competitividad del sector.

Uno de los puntos centrales recayó en la necesidad de avanzar en obras para que el gas de Vaca Muerta llegue “a todo el país” y “beneficie a las economías regionales y a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs)”.

“La entidad remarcó la importancia de bajar de forma sostenida los costos energéticos, equilibrando la rentabilidad de las inversiones con una ventaja estratégica para la industria”, indicó la UIA.

A su vez, se acordó avanzar en la contratación directa de energía para PyMEs, revisar costos de distribución y fortalecer el asesoramiento para que las empresas optimicen sus contratos y mejoren su competitividad.

En su reporte mensual de Junta Directiva, la organización industrial también abordó su postura sobre el reciente fallo que absolvió a los acusados por bloqueos contra una PyME en el marco de un paro de actividades. “El derecho a reclamar no puede confundirse con la decisión unilateral de impedir que una empresa opere y que sus trabajadores ingresen libremente a sus puestos de trabajo”, advirtieron desde el sector.

La industria volvió a caer en septiembre y no da señales de recuperación

La producción industrial registró en septiembre una caída de 3,4% en forma interanual y de 0,2% con relación a agosto, según un informe sectorial.

De esta forma, en el acumulado de nueve meses la producción manufacturera acumula una baja de 2,8% con relación al mismo período del año pasado y de 11% frente al período 2022-2023, de acuerdo a los datos que se desprenden del informe de que realiza la UIA.

De acuerdo a este trabajo, la actividad vinculada a la construcción presentó un comportamiento heterogéneo a partir de una baja de 1% en la venta de insumos para la construcción, mientras que los despachos de cemento crecieron 14%, impulsado por un crecimiento en el despacho de granel (asociado a obras de mayor escala) y por una suba de la demanda.

En lo que va del año, ambos indicadores acumulan bajas de -1,5% y -3%, respectivamente frente a 2025, y se encuentran más de un 25% por debajo de los niveles de 2022.

Sector por sector

Por su parte, el sector de metales básicos presentó un comportamiento dispar, con caída mensual en la producción de acero de 4%, mientras que la producción de aluminio primario creció en el mismo porcentaje respecto de agosto. En el acumulado del año ambos mantienen un desempeño positivo respecto de 2025 (aunque 13% debajo de 2022 en el caso del acero).

En tanto, la industria metalmecánica creció 2,5% respecto de agosto, sin embargo, no logró compensar la caída registrada en el mes de agosto y en lo que va del año se encuentra 5% por debajo de 2025, y 18% por debajo de 2022.

A su vez, la refinación de petróleo presentó una caída respecto de agosto de 5%. No obstante, continúa mostrando uno de los mejores desempeños del año, con un crecimiento acumulado de 6% frente a 2025 y un nivel 16% superior al de 2022.

Los segmentos vinculados a alimentos y bebidas presentaron un crecimiento mensual: bebidas (8,5%), faena vacuna (3,3%), porcina (1,9%), producción láctea (0,4%), con excepción de una baja de la molienda de oleaginosas (-5%). El sector en su conjunto, en lo que va del año se mantiene estable respecto a 2025, con sectores recuperando respecto a 2025 y 2022 (producción láctea, faena porcina, y molienda), pero otros aún sin señales de recuperación (bebidas y faena vacuna).

Por su parte la producción de autos creció 1% respecto de agosto, sin embargo, se mantuvo en su nivel más bajo para un mes de septiembre de los últimos seis años, con una caída acumulada de 17% en lo que va del año y 20% por debajo de los niveles de 2022.

De igual manera, el consumo de energía eléctrica de Grandes Usuarios Industriales creció 1% respecto de agosto y acumula un crecimiento de 5% respecto al bajo nivel registrado en 2025.