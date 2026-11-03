La advertencia de la Iglesia a poco de la llegada del Papa: “Es una Argentina que padece necesidades”

El presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y obispo de La Rioja, monseñor Dante Braida, advirtió que hay “sectores muy postergados que necesitan una mano más grande” y pidió generar oportunidades de trabajo y una mayor participación ciudadana, a cinco días de la llegada del papa León XIV a la Argentina.

El obispo sostuvo en una entrevista radial que el pontífice encontrará un país que busca superar sus dificultades, aunque con necesidades sociales que requieren respuestas. “Es una Argentina que padece necesidades y que busca el camino”, expresó.

Braida planteó la importancia de “alentar la participación” y generar propuestas que permitan ampliar las posibilidades de empleo, enfrentar las adicciones y mejorar las oportunidades de desarrollo de la población.

Consultado sobre la situación social, señaló que hay personas que recurren a distintas instituciones para cubrir necesidades cotidianas, como la alimentación, y valoró la tarea de quienes trabajan solidariamente para asistirlas.

Sin embargo, sostuvo en diálogo con Radio 10 que esa ayuda debe estar acompañada por herramientas que permitan a las personas participar activamente en la sociedad. “El desarrollo requiere la promoción humana”, afirmó, y vinculó ese objetivo con el acceso al trabajo.

El titular de la Pastoral Social también consideró necesaria “una democracia más participativa que involucre a todos” en la elaboración de propuestas para superar los problemas del país.

En ese marco, destacó el concepto de justicia social y su relación con la responsabilidad colectiva. “La justicia social nos habla de oportunidades para todos y también nos habla de un compromiso de todos”, sostuvo.

Sobre la visita de León XIV, prevista del 8 al 11 de noviembre, Braida expresó su expectativa por el mensaje que transmitirá el pontífice y convocó a prepararse para escucharlo.

“El Papa viene para todos los argentinos”, afirmó, y señaló que esa invitación comprende a creyentes y no creyentes y a personas de distintas pertenencias políticas.

El obispo indicó que desde La Rioja se organizan viajes para participar de las actividades y que quienes no puedan trasladarse se preparan para seguir las celebraciones en comunidad. “Recibir en comunidad el mensaje también nos ayuda”, expresó.

El rol de Braida durante la visita del Papa

Braida será el encargado de abrir formalmente el encuentro y presentar la jornada ante el Pontífice: “Me toca a mí presentar ante el Papa ese encuentro. Simplemente presento el encuentro agradeciéndole a él porque en su última encíclica toca el tema laboral específicamente y los cambios que sufre con las nuevas tecnologías; también plantearle la preocupación por la cuestión de la desocupación en el país y remarcar que todos los que están allí son personas que están apostando a un mundo mejor, donde haya más trabajo para todos, especialmente para las nuevas generaciones”.

La dinámica de la audiencia consistirá en la presentación de cinco testimonios de actores del ámbito productivo. Al respecto, Braida señaló que, si bien la selección final de oradores responde a diversos sectores nacionales, la Provincia contará con presencia en el auditorio: “Se propuso gente de distintos ámbitos, también de aquí, de La Rioja. Los testimonios son de distintos sectores”.

La actividad oficial del obispo riojano comenzará la tarde del domingo (ocho de noviembre) en el Palacio San Martín, donde integrará la recepción oficial junto a la Comisión Ejecutiva —encabezada por Monseñor Marcelo Colombo—, miembros de la Comisión Permanente y autoridades nacionales, provinciales y legislativas.

El lunes por la mañana asistirá al predio de Claypole, donde el Santo Padre mantendrá un encuentro con el sector de la discapacidad y las instituciones de acompañamiento. Tras el acto con el mundo del trabajo en la UCA, Braida participará a última hora de la tarde en el rezo de Vísperas, en la Catedral de Buenos Aires junto a los equipos sinodales.

En ese marco, confirmó que una delegación de tres riojanos integrará el grupo de referentes de la dimensión sinodal de la Iglesia. Posteriormente, tras un homenaje al Papa Francisco en el mismo templo, los obispos mantendrán una cena compartida con León XIV, espacio que Braida definió como el momento de contacto más directo de la Conferencia Episcopal con el Pontífice.

La agenda continuará el martes (10 de noviembre) con el traslado de la comitiva episcopal a Córdoba para la misa masiva y el encuentro con los consagrados, la posterior vigilia joven en Buenos Aires y la celebración final en el Santuario de Luján.

La vivencia personal de Monseñor Braida ante esta visita pontificia se inscribe en un recorrido de fe que comenzó en su juventud: “Pasaron 39 años de la última visita de un Papa a la Argentina. Cuando vino Juan Pablo II yo estaba en Córdoba y fuimos a hacer cordón los jóvenes de la iglesia de los Capuchinos en la avenida Vélez Sarsfield. Teniendo 19 años pude verlo pasar por lo menos y participar de una misa”, recordó Braida.

“Hoy para mí es muy significativo porque los obispos somos los colaboradores directos del Papa; es una gracia muy grande que viene a confirmar y animar el camino cotidiano”, expresó el Obispo de La Rioja.

Asimismo, Braida recordó sus intercambios previos con el Papa Francisco durante los sínodos y tras su ordenación episcopal, destacando una charla en la que el Papa de la época evocó la figura del Mártir Enrique Angelelli y su compromiso con el Concilio Vaticano II en La Rioja.

Respecto a León XIV, Braida remarcó la mención explícita que el actual Santo Padre realizó en su encíclica sobre los “mártires de la fraternidad y la justicia”, donde citó al Beato Angelelli junto a figuras como San Maximiliano Kolbe y Monseñor Óscar Romero: “En su encíclica valora el testimonio de santos de nuestro tiempo. Que aparezca Angelelli con San Maximiliano Kolbe y Óscar Romero es un reconocimiento muy grande a alguien que buscó hacer una Iglesia participativa y misionera. Si puedo saludarlo en persona, quisiera agradecerle ese detalle como obispo de La Rioja y en nombre de todo el pueblo riojano”.

Al analizar las expectativas comunitarias y el impacto posterior a la visita, el titular de la Diócesis riojana instó a asumir una actitud activa de recepción de los mensajes papales: “Lo vemos con mucha esperanza porque el Papa es un pastor de toda la Iglesia que viene a visitar a todos los argentinos sin excepción. Esperamos recibir un mensaje claro que nos ayude a fortalecer la unidad, el diálogo y la confianza en encontrar consensos para salir adelante superando los temas que más nos agobian como sociedad”.

Braida concluyó remarcando que la tarea central comenzará tras la partida del Pontífice: “La visita tiene una parte preparatoria, el evento en sí mismo y después recibir los mensajes, analizarlos y dialogarlos con distintos sectores, incluso con aquel que piensa distinto. En nuestra sociedad hay varias cosas que tienen que renovarse o cambiar, y eso requiere mucha participación ciudadana, no solo de las autoridades sino también del pueblo”.

Inteligencia Artificial e inmigración: el mensaje de León XIV que espera el Gobierno

En la antesala de la visita del papa León XIV, prevista para la semana próxima, el Gobierno anticipa que el Sumo Pontífice transmitirá un mensaje de alcance global, con eje en la doctrina social de la Iglesia, los debates sobre los alcances de la inteligencia artificial (IA) y la inmigración regional.

En Casa Rosada definen el viaje como una visita “apostólica” y descartan que tenga una intencionalidad política durante los días que permanecerá en el país. “Vemos más un mensaje regional, en función de la gira, que local”, planteó una fuente oficial a la Agencia Noticias Argentinas.

El próximo domingo, León XIV llegará a la Argentina desde Montevideo, Uruguay, y desarrollará una agenda de actividades hasta el miércoles, que incluye misas, recorridas y visitas en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Córdoba y Buenos Aires.

Asimismo, en el oficialismo consideran que la postura del Papa sobre la inteligencia artificial será uno de los temas de la reunión bilateral que mantendrá con el presidente Javier Milei, prevista para el domingo 8 de noviembre.

Se trata de una cuestión que el Sumo Pontífice sigue de cerca y sobre la que ya expresó reparos por los riesgos de delegar en los algoritmos decisiones que corresponden a las personas.

En contraposición con la mirada del mandatario argentino, quien se define como un “tecnooptimista fanático” y defiende el desarrollo de la IA sin regulaciones previas, León XIV mantiene una posición más cautelosa.

En mayo pasado publicó su primera encíclica, titulada Magnifica Humanitas, en la que reclamó marcos jurídicos para el desarrollo de la herramienta y advirtió que no puede considerarse moralmente neutra. Además, pidió evitar que la tecnología termine por dominar al ser humano.

La cuestión social será otro de los aspectos que el Ejecutivo seguirá con atención. En Balcarce 50 reconocen que la doctrina social de la Iglesia estará presente en el mensaje papal, aunque descartan que la visita tenga como propósito confrontar con la administración libertaria.

“Van a querer interpretar todo como un mensaje crítico al Gobierno. Lo cierto es que seguro trascienda la política local y sea más regional”, plantearon desde la mesa política.

De todos modos, en el oficialismo no descartan que el Pontífice transmita una mirada crítica sobre la situación social a escala internacional, aunque sin referencias directas a la coyuntura argentina.

“Será un mensaje muy general, pero el que lo quiera tomar mal podrá hacerlo. Va a hablar de los problemas sociales, pero del mundo en general, de la falta de empleo y de lo que viene. También respecto a la IA. El Papa no se va a posicionar políticamente en un país que no es el suyo”, sintetizó un funcionario.

Otro de los asuntos que podría atravesar las intervenciones del papa León XIV es la migración como fenómeno global, con especial atención a la dignidad de las personas migrantes y los desafíos que plantea para la gestión de las fronteras.

Con información de agencias.