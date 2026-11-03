Cuáles son los clubes con más Libertadores de la historia: ranking, años y títulos

La Copa Libertadores es el trofeo más codiciado del fútbol de clubes sudamericano. Desde su primera edición, en 1960, distintas generaciones pujaron por colocarse en la cima del continente, convirtiendo a este trofeo en la máxima ambición de su tiempo.

En el ranking de los clubes con más Copas Libertadores, los clubes argentinos son quienes lideran la tabla histórica, pero también se puede observar el crecimiento y la variedad de los clubes brasileños, que ganaron protagonismo durante los últimos años. Flamengo alcanzó su cuarta Libertadores en 2025, tras vencer a Palmeiras en la final, y se sumó al grupo de equipos que persiguen a los máximos campeones argentinos.

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¿Cuáles son los 12 equipos que más Libertadores ganaron?

El siguiente ranking contempla los títulos oficiales de la Copa Libertadores hasta la edición 2025:

1. Independiente: siete títulos y un récord histórico

El Rey de Copas es el máximo ganador de la Libertadores con siete conquistas. Su época más extraordinaria llegó entre 1972 y 1975, cuando consiguió cuatro títulos consecutivos. Antes había festejado en 1964 y 1965, mientras que en 1984 volvió a levantar el trofeo.

Otro dato que distingue al conjunto de Avellaneda es que ganó las siete finales de Libertadores que disputó. Esa efectividad explica por qué continúa siendo la referencia histórica del certamen.

2. Boca Juniors: seis conquistas continentales

Boca ocupa el segundo lugar con seis títulos, repartidos entre dos grandes etapas: las conquistas de 1977 y 1978, y la generación que dominó el continente entre 2000 y 2007. Bajo la conducción de Carlos Bianchi, el Xeneize ganó tres ediciones en cuatro años: 2000, 2001 y 2003, antes de sumar la de 2007.

Además, disputó otras seis finales que terminó perdiendo. La más reciente fue en 2023, cuando cayó ante Fluminense en el Maracaná.

3. Peñarol: el pionero del fútbol sudamericano

El conjunto uruguayo fue protagonista desde el nacimiento de la competición. Peñarol ganó la primera edición, en 1960, repitió en 1961 y volvió a consagrarse en 1966. Sus últimos títulos llegaron en 1982 y 1987.

Con cinco trofeos, el Carbonero sigue siendo el club uruguayo más ganador de la Libertadores y uno de los nombres centrales de la historia del torneo.

4. River Plate, Estudiantes y Flamengo: cuatro títulos cada uno

River conquistó la Libertadores en 1986, 1996, 2015 y 2018. Su última consagración quedó marcada por la final ante Boca disputada en Madrid, uno de los episodios más emblemáticos de la rivalidad argentina.

Estudiantes de La Plata construyó su prestigio internacional con tres títulos consecutivos entre 1968 y 1970. En 2009 volvió a celebrar al vencer a Cruzeiro en Brasil.

Flamengo, por su parte, ganó en 1981, 2019, 2022 y 2025. Su última conquista lo convirtió en el máximo campeón brasileño del torneo, por delante de Palmeiras, Grêmio y São Paulo.

Los otros seis clubes que completan el ranking

Con tres Libertadores cada uno, estos equipos también ocupan un lugar destacado en el palmarés:

Palmeiras: campeón en 1999, 2020 y 2021.

campeón en 1999, 2020 y 2021. Grêmio: levantó el trofeo en 1983, 1995 y 2017.

levantó el trofeo en 1983, 1995 y 2017. Santos: celebró en 1962, 1963 y 2011, con Pelé como figura de su primera época dorada.

celebró en 1962, 1963 y 2011, con Pelé como figura de su primera época dorada. São Paulo: obtuvo sus títulos en 1992, 1993 y 2005.

obtuvo sus títulos en 1992, 1993 y 2005. Olimpia: el representante paraguayo se coronó en 1979, 1990 y 2002.

el representante paraguayo se coronó en 1979, 1990 y 2002. Nacional: el gigante uruguayo ganó en 1971, 1980 y 1988.

Los países de Sudamérica sin títulos de Libertadores

Aunque la Copa Libertadores tiene campeones de varios rincones de Sudamérica, Bolivia, Perú y Venezuela son los únicos países de la CONMEBOL que todavía no celebraron un título en el torneo más importante del continente a nivel de clubes.

En Perú, Universitario y Sporting Cristal alcanzaron instancias decisivas: Universitario fue finalista en 1972 y Sporting Cristal llegó a la definición en 1997, aunque ambos se quedaron sin levantar el trofeo. En Bolivia, equipos como Bolívar y The Strongest tuvieron participaciones destacadas, pero ninguno logró llegar a la consagración.

Venezuela también continúa en busca de su primer campeón. Caracas FC y Deportivo Táchira son dos de sus representantes con mayor recorrido internacional, pero ningún equipo venezolano consiguió disputar la final de la Libertadores.

Preguntas frecuentes sobre los máximos campeones de la Libertadores

¿Cuántas Copas Libertadores ganó Independiente?

Independiente ganó siete Libertadores, en 1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 y 1984. Es el único club que ganó todas las finales que disputó.

¿Boca o River tiene más títulos internacionales?

En la Copa Libertadores, Boca suma seis títulos y River tiene cuatro. La comparación cambia si se consideran otras competiciones internacionales oficiales, por lo que es importante distinguir entre el palmarés continental completo y el historial específico de la Libertadores.

¿Qué equipo brasileño ganó más veces la Copa Libertadores?

Flamengo es el máximo campeón brasileño, con cuatro títulos. Palmeiras, Grêmio y São Paulo tienen tres cada uno, al igual que Santos, aunque este último consiguió sus primeras conquistas durante la época de Pelé.