Un nuevo ciberataque deja pérdidas millonarias en supermercados de Bélgica, Suecia y Luxemburgo

Hace unos días fue en Francia, esta vez en Bélgica, en Suecia y en Luxemburgo. Decenas de supermercados belgas y suecos sufrieron un ciberataque durante la madrugada del domingo al lunes que permitió a los piratas informáticos manipular a distancia sus sistemas de refrigeración, activar el modo de descongelación de los frigoríficos y congeladores y elevar su temperatura.

El procedimiento utilizado es similar al del ciberataque registrado en Francia el pasado octubre, que también afectó a numerosos supermercados.

La cadena belga Delhaize confirmó que unos cuarenta establecimientos resultaron afectados por un “incidente informático”, mientras que Carrefour Bélgica informó de problemas en quince tiendas.

También se detectaron alteraciones en comercios de Spar y en una cadena de carnicerías de Amberes, informaron medios locales.

El ataque comenzó alrededor de la medianoche y provocó que algunos congeladores alcanzaran temperaturas de unos 15 grados centígrados, según informó la radiotelevisión pública belga RTBF.

“Me despertaron las alarmas que empezaron a aparecer en mi teléfono alrededor de las tres de la madrugada”, explicó a ese medio el responsable de varios establecimientos Delhaize de Bruselas, quien acudió inmediatamente a uno de sus supermercados y descubrió que los compresores habían dejado de funcionar y que los frigoríficos expulsaban aire caliente.

Algunos establecimientos tuvieron que recurrir a camiones frigoríficos para preservar los alimentos, mientras que otros han sufrido pérdidas de mercancías y han tenido que desechar productos.

Ica, la principal cadena de supermercados en Suecia, informó de ataques a un número indeterminado de locales en todo el país. “Sabemos que un número limitado de tiendas se ha visto afectada por un incidente durante la noche que afecta a su sistema de frío y de congelación”, declaró a la televisión pública un portavoz de Ica.

Coop, otra de las grandes cadenas suecas, admitió también que varias tiendas sufrieron un incidente similar, por el que la temperatura de los electrodomésticos se elevó hasta los 50 grados.

El Centro Nacional para la Seguridad Cibernética ha abierto una investigación sobre el incidente.

Con información de agencia EFE.