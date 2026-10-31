La muerte masiva de crías de ballena en Argentina desconcierta a los investigadores

La muerte de ballenas francas australes en las costas de la Patagonia argentina lleva meses encendiendo las alertas de científicos y organizaciones animalistas. Según la revista Live Science, desde junio, son más de 300 las crías de esta especie (Eubalaena australis) que aparecieron muertas en la zona de Península Valdés, en la provincia argentina de Chubut.

Cada año, las ballenas francas australes migran a las aguas protegidas de este lugar para parir y criar a sus crías. En un año normal, entre el 20 y el 30 por ciento de las recién nacidas allí no sobreviven, según recoge el medio anteriormente citado. Sin embargo, este año, los expertos señalan que la mortalidad está siendo mucho mayor de lo habitual.

La cifra provisional que manejan los expertos triplica el anterior récord anual documentado, registrado en 2012, cuando murieron 113 ejemplares jóvenes. Los investigadores tratan ahora de averiguar qué provocó esta mortandad tan excepcional y por qué se produjo con tanta intensidad este año.

La posible causa: una hipótesis

Conociendo de primera mano la situación, los científicos enviaron muestras de tejido de algunas de las ballenas fallecidas para su análisis. En ellas se detectó la presencia de Erysipelothrix rhusiopathiae, una bacteria que puede causar erisipela y que, en los casos más graves, desencadena una infección generalizada capaz de dañar órganos vitales y provocar la muerte del animal.

Una de las hipótesis que se investiga ahora apunta a las gaviotas cocineras (Larus dominicanus), aves que desde hace décadas picotean el lomo de las ballenas francas australes cuando estas salen a la superficie para respirar. Lo que se plantea es que estas gaviotas podrían estar actuando como transmisoras del microorganismo.

Incluso si las bacterias son las culpables, los expertos todavía deben determinar por qué se volvieron tan letales este año. En este sentido, Marcela Uhart, veterinaria del One Health Institute de la Universidad de California, reveló que los cambios en las condiciones marinas, como el aumento de la temperatura del mar, potencialmente vinculados al cambio climático o a El Niño, también podrían estar jugando un papel clave.

“Es una tormenta perfecta en la que esta bacteria es lo suficientemente potente como para superar la inmunidad de las crías y causar su muerte. Así que, en la medida de lo posible, intentaremos identificar al menos qué factores pueden estar desencadenando este evento y haciéndolo tan masivo”, compartió con AP News.

La ballena franca austral puede alcanzar unos 17 metros de longitud y pesar cerca de 40 toneladas en la edad adulta. En Argentina, está protegida como Monumento Natural Nacional desde hace más de 40 años.