¿Qué sucede en la cabeza de un narcisista? Su cerebro no responde igual ante el malestar de los demás

Quieren ser el centro de atención, nunca reconocen sus errores y hacen sentir mal a quienes los rodean. Si usted convive con una persona narcisista, reconocerá inmediatamente estos rasgos. Si no, tiene referencias de la ficción, como El lobo de Wall Street, o de carne y hueso, como Donald Trump o Elon Musk. Pero ¿qué pasa exactamente por la cabeza de estas personas? ¿Son incapaces de sentir empatía?

Un equipo de investigadores de la Universidad de Aalto, en Finlandia, se propuso desentrañar esta cuestión mediante el análisis de la actividad cerebral y descubrió que estos individuos presentan patrones de activación neuronal diferentes al resto en situaciones de la vida real que implican el malestar de otra persona. El experimento se describe en un artículo publicado esta semana en la revista Cerebral Cortex y trata de encontrar la base neuronal del llamado “narcisismo grandioso”, que rara vez se estudió en situaciones sociales complejas.

Reaccionar ante la incomodidad ajena

Para el trabajo, los autores reclutaron a 58 voluntarios de una selección de casi mil personas y formaron dos grupos: uno con los que habían dado una puntuación más alta en rasgos de personalidad narcisista y otro con el resto como grupo de control. A continuación, se registró la actividad de sus áreas cerebrales mediante una resonancia magnética funcional (IRMf) mientras observaban una serie de videos que simulaban situaciones de la vida cotidiana.

Durante las pruebas, los participantes vieron videos en los que otra persona (un actor profesional) contaba historias personales y recibía comentarios sobre ellas. En estas grabaciones, el narrador compartía experiencias significativas de su vida en las que se había sentido admirado o excluido y una evaluadora reaccionaba a la historia cuestionando abiertamente su credibilidad, lo que exponía al narrador a una situación de crítica e incómoda humillación social.

Lo que vieron los científicos fue que las personas con rasgos narcisistas mostraron una sincronía cerebral significativamente menor en las áreas clave de la empatía cognitiva, como la corteza prefrontal dorsolateral y la corteza cingulada posterior. Mientras que en los participantes con bajo narcisismo estas regiones se activaban de forma coordinada y al unísono ante el malestar ajeno, en los individuos narcisistas las respuestas neuronales eran mucho más desalineadas y variables entre sí, lo que refleja una menor sintonía espontánea con el punto de vista y la experiencia de la otra persona.

Las personas con un alto grado de rasgos narcisistas reaccionan de forma diferente ante la vulnerabilidad ajena Matias Piispanen — Investigador de la Universidad de Aalto y primer autor del estudio

“Las personas con un alto grado de rasgos narcisistas reaccionan de forma diferente ante la vulnerabilidad ajena”, explica Matias Piispanen, primer autor del estudio. “Pueden sintonizar con la interacción de manera distinta, prestar atención a aspectos diferentes de la misma o hacer interpretaciones diferentes de lo que sucede”. Para Piispanen, lo que sucede es que las personas con un alto nivel de rasgos narcisistas no necesariamente establecen conexiones de apoyo o genuinas con los demás, lo que puede generar dificultades y malentendidos en la interacción.

“En los videos había una escena donde la persona contaba que todos sus amigos habían sido invitados a una fiesta, pero ella había sido excluida del grupo”, describe Piispanen. Lo que vieron en los narcisistas fue una reacción diferente en dos áreas que están directamente relacionadas con la empatía cognitiva, es decir, con la toma de perspectiva o ponerse en el lugar de otra persona. “En aquellos con altos niveles de rasgos narcisistas, se observaron patrones menos similares entre sí; estaba menos alineado”, dice. “Esto sugirió que procesaban esta situación de forma más individual”.

“No zanja la cuestión”

Los especialistas consultados recuerdan que el estudio habla de rasgos y conductas narcisistas en población general (narcisismo subclínico), y no de personas diagnosticadas con Trastorno Narcisista de la Personalidad (TNP). Por otro lado, el “narcisismo grandioso” es un concepto ampliamente utilizado en psicología que se refiere a la forma más visible de estos rasgos: personas con una autoestima muy elevada (o que aparentan tenerla), sensación de superioridad, gran confianza en sí mismas, necesidad de admiración, tendencia a buscar protagonismo y escasa empatía.

Estas diferencias no significan que esas personas no sientan nada, sino que, ante la misma situación, sus respuestas neuronales son más heterogéneas Guillermo Lehera — Catedrático de Psiquiatría en la Universidad de Alcalá (UAH)

“La pregunta del estudio era sencilla: ¿reaccionan de la misma manera las personas con altos y bajos niveles de narcisismo cuando presencian cómo alguien es criticado o humillado?”, resume Guillermo Lehera, psiquiatra, investigador y catedrático de Psiquiatría en la Universidad de Alcalá (UAH). “Estas diferencias no significan que esas personas no sientan nada”, advierte. “Significan que, ante la misma situación, sus respuestas neuronales son más heterogéneas”. Por eso, este estudio no zanja la cuestión, opina. “Su virtud está más en la oportunidad de la pregunta que plantea, más que en la contundencia de sus resultados”.

Rosa Ayesa, investigadora del Instituto de Investigación Sanitaria Valdecilla (IDIVAL), cree que el resultado sobre menor sincronía en la corteza prefontal dorsolateral izquierda es interesante y merece seguir explorándolo porque apunta a una posible desconexión de estructuras frontales con estructuras del sistema límbico. “La pregunta es original y el paradigma que utilizan interesante, pero las conclusiones van más allá de lo que los resultados permiten afirmar y hay problemas metodológicos”, señala.

Beatriz Calvo-Merino, catedrática de Neurociencia Cognitiva del City St George's, University of London, cree que es muy interesante la poca coherencia neural entre los participantes con bajo nivel de empatía y alto nivel narcisista. “Esta variabilidad sugiere que aún nos queda mucho por entender sobre cómo las diferencias individuales modulan como nuestro cerebro procesa eventos emocionales”, asegura. En su opinión, el estudio contribuye a conocer cómo el cerebro de estas personas procesa la información. “Pero el narcisismo puede estar relacionado con diferencias individuales, por lo que hay que tener cuidado con hacer inferencias inversas”, advierte.

Una coraza muy dañina

Laura Morán, psicóloga, recuerda que hablamos de un patrón de conductas, que tienen que ser sostenidas en el tiempo para considerarse un trastorno. “Las personas con rasgos narcisistas necesitan mucha admiración, sentirse especiales, controlar las situaciones, los vínculos, y eso a veces implica menos al otro”, describe. “Muchas veces esa necesidad de grandiosidad funciona como una armadura para protegerse de sentir vergüenza, de sentirse insuficiente, o del miedo a no valer”.

Al esforzarse por ser el centro de atención, estas personas pueden causar muchos problemas a las personas que están en su entorno. “Lo hacen aunque esto implique interrumpir o humillar o despreciar a otra persona”, indica Morán. “Tienen dificultades para ponerse en el lugar del otro y reconocer así sus errores y pedir perdón, además de tener muy poca tolerancia a la crítica”. Esto puede dañar el autoconcepto de la otra persona con la que se relacionan, como un familiar, un amigo o una pareja, que recibe permanentemente comentarios de desprecio de una persona a la que admiran y quieren. “Por eso pierden vínculos, son personas que pueden acabar aisladas”.

La personalidad narcisista, recuerda Rosa Ayesa, se organiza en torno a una necesidad de mantener una autoimagen grandiosa o especial, que depende mucho de la validación externa, su prevalencia estimada en población general se sitúa entre el 0 y el 6 % según los estudios, y es más frecuente en hombres. “Sobre los efectos en los demás, son muy interesantes los estudios realizados en parejas de personas con personalidad narcisista”, añade. La literatura coincide en que el daño al entorno proviene sobre todo de la hostilidad, devaluación del otro o baja empatía. Pero, en definitiva, concluye, “se trata de trastornos de personalidad muy interesantes de estudiar, pero muy complicados de tratar”.