Murió Patrick Stewart, actor de 'Star Trek' y 'X-Men'

El actor Patrick Stewart murió a los 86 años, según confirmó la familia en un comunicado, en el que relatan que el intérprete murió el pasado miércoles en su casa de Los Ángeles “tras una breve y conmovedora lucha contra la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy”.

Stewart se hizo mundialmente conocido por sus papeles del profesor Charles Xavier en X-Men y del capitán Jean-Luc Picard en Star Trek. Recientemente había aparecido en películas del Universo Cinematográfico de Marvel y, de hecho, había sido anunciada su aparición en la última entrega de la saga Vengadores, Avengers Doomsday.

Sobre estos trabajos, la familia señaló que Stewart “exploró la condición humana en toda su complejidad poética y llevó esperanza no solo a los confines del Universo Cinematográfico de Marvel, sino también a la frontera final más emblemática de la ciencia ficción a bordo de la nave estelar Enterprise”.

“Su voz sonora y su talento singular serán por siempre sinónimos de interpretaciones imborrables en todos los géneros”, escribió la familia en el comunicado, en el que recordaron también “su filantropía y activismo en favor de los derechos humanos, los supervivientes de violencia doméstica, los refugiados del mundo, los servicios de salud mental para veteranos y el bienestar animal”.

Además, también quisieron rememorar dos de sus grandes pasiones: el automovilismo y el Huddersfield Football, equipo de fútbol del que era seguidor de toda la vida. “Será recordado por la dignidad, la compasión y la humanidad que aportó a cada papel, tanto en su arte como en su vida”, terminaron el comunicado.