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Información de Cancillería

Un argentino murió en el accidente ferroviario en España y otro permanece desaparecido

  • La Cancillería confirmó el fallecimiento de un ciudadano argentino y reportó que otros compatriotas resultaron heridos.

Zona del accidente en Urda (Toledo)
Zona del accidente en Urda (Toledo) JUANMA JIMENEZ - EUROPA PRESS

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Un ciudadano argentino murió en el accidente ferroviario ocurrido en Toledo, España, mientras que otro compatriota continúa con paradero desconocido y dos argentinos más resultaron heridos, según informó la Cancillería nacional.

A través de un comunicado, el organismo señaló que la información corresponde a los datos disponibles hasta el momento y que las autoridades diplomáticas argentinas mantienen contacto permanente con los familiares de las personas afectadas.

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