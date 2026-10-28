Un argentino murió en el accidente ferroviario en España y otro permanece desaparecido

Un ciudadano argentino murió en el accidente ferroviario ocurrido en Toledo, España, mientras que otro compatriota continúa con paradero desconocido y dos argentinos más resultaron heridos, según informó la Cancillería nacional.

A través de un comunicado, el organismo señaló que la información corresponde a los datos disponibles hasta el momento y que las autoridades diplomáticas argentinas mantienen contacto permanente con los familiares de las personas afectadas.