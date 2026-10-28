Flávio Bolsonaro aterrizó en Miami tras huir de Brasil

Ya está en Estados Unidos. El candidato ultraderechista Flávio Bolsonaro aterrizó este miércoles por la mañana en Miami (Florida), después de fugarse el pasado martes de Brasil tras haber perdido la segunda vuelta de las presidenciales brasileñas el domingo pasado ante Lula da Silva.

El Gulfstream IV, con matrícula LV-JQW, había despegado de Guayaquil (Ecuador) a primera hora de la mañana.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, había expresado este miércoles de madrugada al volver de Texas a Washington DC su apoyo al fugado Flávio Bolsonaro.

Preguntado sobre su visto bueno a acoger a Bolsonaro en EEUU, Trump afirmó: “Son buena gente. Las elecciones fueron extrañas. Estaba esperando a dar mi aprobación. No tengo nada en contra, por mí está bien”.

“Creo que al padre lo trataron muy mal”, añadió.

Cuando se le preguntó si sabía dónde se encontraba Flávio en estos momentos, Trump respondió: “Oí que está en Argentina”.

Sin embargo, Bolsonaro acababa de despegar de nuestro país en esos momentos camino de Ecuador, desde donde voló a Miami.

El Gulfstream IV estuvo estacionado en el aeropuerto de Puerto Iguazú (Argentina) desde las primeras horas de la mañana anterior, cuando aparecieron las primeras noticias en los medios argentinos de que tenía intención de huir en él.

Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, actualmente en prisión, subió al jet con su esposa y sus dos hijas sobre las 23:30 h, con destino a Guayaquil, para evitar el espacio aéreo brasileño. Hicieron una breve escala en Ecuador y prosiguieron su viaje hasta el aeropuerto ejecutivo de Miami-Opa Locka.

Bolsonaro, que cuenta con el apoyo de Trump, está siendo investigado por corrupción, blanqueo de capitales y evasión fiscal en Brasil, y se le había ordenado que entregara su pasaporte.

El hermano de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que vive en Texas, lo había animado públicamente a marcharse de Brasil si perdía las elecciones.

Bolsonaro hizo alarde de su relación con el presidente de EE.UU. y visitó la Casa Blanca en mayo. Su hermano Eduardo fue condenado en ausencia en junio por ejercer presión ilegal sobre la Administración Trump y sentenciado a cuatro años de prisión.