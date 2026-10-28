Las causas judiciales que enfrenta Flávio Bolsonaro en Brasil: está acusado de corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal

El derrotado candidato presidencial opositor brasileño Flávio Bolsonaro que, salió de Brasil hacia Estados Unidos a bordo de un avión junto a su familia y pedir asilo político al presidente estadounidense, Donald Trump, enfrenta tres causas penales abiertas en la justicia por blanqueo de capitales, corrupción y difamación.

La justicia brasileña desconfía de una posible injerencia extranjera en las elecciones presidenciales a través de una financiación irregular, una manipulación en plataformas digitales y un favorecimiento futuro a cambio de beneficios en el país norteamericano.

Cuáles son las tres causas abiertas que tiene Bolsonaro

La primera causa que tiene el senador del Partido Liberal se encuentra vinculada al banquero Daniel Vorcaro, dueño del Banco Master, relacionado en un caso de corrupción, evasión, fraude; y que, está actualmente en prisión.

Lo que la justicia brasileña investiga es a Bolsonaro por su pedido de fondos al banquero brasileño para financiar la película “Dark Horse” sobre su padre, quien cumple la pena de prisión domiciliaria de 27 años por golpismo.

En ese sentido, Flávio está acusado de corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal.

Inicialmente, el senador opositor negó su relación con el banquero, pero luego aparecieron detalles que confirmaban el vínculo entre ambos; entre ellos, el sitio The Intercept Brasil reveló que negoció directamente con Vorcaro la transferencia de al menos 24 millones de dólares para producir el filme en cuestión, cuyos origen de los fondos son investigados por la Policía Federal, como así también la estructura de las operaciones y si se cometieron delitos como lavado de dinero, de acuerdo al sitio UOL.

La segunda causa contra el hijo mayor de lo Bolsonaro es una investigación que tiene implicado al abogado Willer Tomaz, amigo del excandidato presidencial que perdió ante el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, con sospechas de blanqueo de capitales que involucran a empresas de apuestas y plataformas de pago.

Según informes periodístico, la justicia secuestró el celular del abogado y sus análisis demostró que existieron “transacciones financieras sospechosas”, además de, revelar contactos estrechos entre Willer y Flávio Bolsonaro; y en la que, la causa tiene en la mira a plataformas de apuestas, sociedades extranjeras y otros negocios vinculados al abogado, ya sea formalmente o a través de empresas pantalla.

“Entre los registros encontrados, hay referencias a fiestas, reuniones y encuentros en los que participaban ambos, así como documentos personales vinculados a Flávio hallados en el iCloud de Willer”, señaló la investigación citada por Folha.

Además, en el teléfono del abogado se encontraron fotos de Flávio Bolsonaro. Ambos se contactaban con una plataforma cuyos mensajes desaparecen tras su visualización.

Según Folha, “los documentos analizados por la Policía Federal indican que Flávio tenía acceso de ´usuario maestro´ a la cuenta bancaria de una de las empresas holding de Willer, Alcazar, lo que le otorgaba un importante poder de gestión”.

El viernes pasado, la justicia ordenó la congelación de activos de Willer, rompió el secreto bancario y fiscal de sus empresas, canceló sus pasaportes y suspendió las actividades de sus compañías. Willer abandonó Brasil el 21 de agosto y no hay constancia de su regreso, según fuentes del Tribunal Supremo Federal (STF) citadas por UOL.

La última causa en la que aparece el senador del PL de Brasil es una que busca esclarecer si hubo una presunta difamación contra Lula.

El 3 de enero pasado, cuando Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro en Venezuela, el senador de derecha escribió que el reelecto mandatario del Partido de los Trabajadores sería “delatado” por el gobernante venezolano en delitos como narcotráfico y lavado de dinero.