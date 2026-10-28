El 'Ejército de Lula': así fue la estrategia digital ideada por André Janones para dar la batalla en terreno del bolsonarismo

Tras la victoria de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones brasileñas hace tres semanas, era muy difícil prever la remontada de Luiz Inácio Lula da Silva este domingo, en la que fue elegido presidente por cuarta vez con un 51,7% de los votos. Para quienes apoyan a Lula, estas tres semanas fueron una batalla intensa para ganar cada voto en las calles y también en las redes, terreno abonado del bolsonarismo.

Ante el desánimo, la remontada empezó con movimientos estudiantiles y populares saliendo a la calle, desbordando a la propia campaña. Al día siguiente a la primera vuelta, la protesta convocada en Niterói, en el estado de Rio de Janeiro, prendió la mecha y estudiantes de todo el país empezaron a organizar convocatorias en apoyo a Lula y contra Bolsonaro. En las últimas semanas, el presidente se dio un baño de masas en las principales ciudades del país, con convocatorias masivas y un candidato que, a sus 80 años, derrochaba energía ante la gente.

Pero un nombre propio destacó en esta remontada. El único, además de su vicepresidente, invitado a hablar junto a Lula en su discurso de la victoria en la Avenida Paulista de São Paulo: el diputado André Janones, la cabeza detrás de la estrategia digital de estas semanas.

El Ejército de Lula

Janones es diputado desde 2019, actualmente por Rede, un partido ambientalista, y es conocido por su presencia en redes sociales y la confrontación agresiva con la extrema derecha.

Después de muchas críticas a Meta en la primera vuelta por reducir el alcance de los contenidos favorables a Lula en Facebook o Instagram, Janones encabezó una campaña para explotar las lógicas de las plataformas de las grandes compañías de Silicon Valley. Un terreno especialmente relevante en un país donde las compañías telefónicas suelen dar libre acceso a WhatsApp o a redes sociales desde los teléfonos mientras cobran aparte por navegar libremente por internet.

Janones empezó a repartir a su 'ejército' misiones e instrucciones de cómo interactuar en redes –maximizar la interacción con los posts favorables, mirando los vídeos hasta el final, escribiendo mensajes personalizados de respuesta, compartiendo y guardando los posts– para explotar el diseño que premia las publicaciones que retienen la audiencia en las plataformas

El diputado creó en abril un canal de WhatsApp llamado “El Ejército de Lula”, cuyas estrategias eran consideradas demasiado agresivas por la propia campaña del presidente. Tras los resultados de hace tres semanas, cuando Janones fue reelegido diputado, centró sus esfuerzos en la campaña de Lula, y la estrategia ganó adhesión hasta llegar a los 10 millones de seguidores en vísperas de la segunda vuelta.

Misiones en redes

Janones empezó a repartir a su “ejército” misiones e instrucciones de cómo interactuar en redes –maximizar la interacción con los posts favorables, mirando los videos hasta el final, escribiendo mensajes personalizados de respuesta, compartiendo y guardando los posts– para explotar el diseño que premia las publicaciones que retienen la audiencia en las plataformas. Por el lado contrario, ignorar las publicaciones bolsonaristas, ni siquiera interactuar para desmentir mensajes falsos: las plataformas premian la interacción, aunque sea negativa.

Durante estas semanas, Janones no dejó de compartir publicaciones de medios, de otros políticos o de figuras públicas a favor de Lula o contra Bolsonaro con un mensaje: “¡Háganlo explotar!”. El tono, entre la urgencia y una especie de juego, tuvo a mucha gente enganchada a sus misiones.

Otras estrategias iban encaminadas a visibilizar lo que representaba Flávio Bolsonaro, promoviendo búsquedas en Google que pudieran influir en las sugerencias del buscador. Y quizás la más importante: animar a los “soldados” a escribir a todos sus contactos, “hasta a aquella persona que conociste en una aplicación y con la que nunca llegaste a tener una cita”, y no abandonar las misiones hasta conseguir los votos suficientes para cambiar el resultado.

El “general” André Janones no es el liderazgo que esperaría la izquierda hoy: su expareja tiene una orden de protección contra él por haber compartido videos íntimos de ella como forma de presión política; estuvo suspendido tres meses en el Congreso por insultos homófobos contra un diputado bolsonarista; y también aceptó un pacto con la fiscalía por uso indebido de los recursos de sus asesores parlamentarios. Aun así, es reconocido como el héroe de esta victoria.

En terreno enemigo

La apuesta de Janones (y muchos otros) dio resultado. Mientras en la primera vuelta hubo el nivel de abstención más alto desde 1998, en la segunda, la abstención fue la más baja en 20 años. La duda que queda es cuál es el futuro político de una estrategia como esta.

Tener que disputar las elecciones a través de un “ejército” siguiendo órdenes en masa y trabajando en el terreno de las grandes tecnológicas de Estados Unidos es resultado de una derrota que las izquierdas llevan años arrastrando. Eso es algo que deberán abordar Lula y sus aliados en su cuarto y último mandato.

Por un lado, Lula quiso reconocer el papel de la gente organizada tanto en las calles como en las redes, y prometió un gobierno con mucha más participación ciudadana. “Cuando un gobernante no sabe qué hacer, le pregunta a su pueblo”, dijo el domingo por la noche ante la multitud congregada en la Avenida Paulista. A Lula le regalaron su primer smartphone en los últimos días de la campaña, y la noche de domingo también se comprometió a hacer una comunicación mucho más directa, sin depender de los medios de comunicación (pero sí de las plataformas).

El reto sobre la mesa es construir espacios de participación política que no dependan de plataformas digitales privadas

Al lado de Janones, el presidente anunció que habrá que regular más las 'Big Tech' para defender la soberanía de Brasil. Y lejos de criticar las herramientas de inteligencia artificial generativa, muy usadas en estas semanas por el “ejército” de Janones, apuesta por una industria brasileña potente en este sector para no depender ni de China ni de Estados Unidos.

El reto sobre la mesa es construir espacios de participación política que no dependan de plataformas digitales privadas.

Después de la resaca electoral, además de agradecimiento y alegría, los mensajes de Janones insistieron en seguir ignorando las publicaciones de la extrema derecha. “Ustedes crearon a Bolsonaro”, reaccionando a sus barbaridades, dijo. “Dejen de construir figuras de extrema derecha, dejen de hacerlos relevantes”.