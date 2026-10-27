El partido de Flávio Bolsonaro reconoció el triunfo de Lula

El Partido Liberal (PL), la fuerza opositora que conduce Valdemar Costa Neto, reconoció la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva, proclamada por el Tribunal Superior Electoral (TSE) tras el balotaje presidencial del domingo en Brasil. Sin embargo, cuestionó las condiciones de la campaña y mantuvo sus denuncias sobre presuntas irregularidades en el proceso electoral.

En un comunicado, el partido afirmó que “reconoce el resultado proclamado por el Tribunal Superior Electoral”, pero sostuvo que el aumento del gasto público y de los beneficios sociales antes de los comicios afectó la equidad de la competencia.

El texto también aseguró que Flávio Bolsonaro había ganado la primera vuelta y atribuyó el resultado del balotaje a medidas que calificó de electoralistas, con impacto económico y social. Costa Neto, además, insistió en sus gestiones ante la Justicia para anular la candidatura de Lula. Entre sus cuestionamientos, denunció la existencia de un “complejo industrial de noticias falsas” y de supuestos “abusos de poder político y económico sin precedentes”.

El pedido de nulidad de Flávio Bolsonaro

Tras conocerse la derrota, Flávio Bolsonaro había rechazado la posibilidad de reconocer el resultado y adelantado que pediría la nulidad de las elecciones. Desde la sede del PL en Brasilia, calificó de “inexplicable” e “inentendible” lo ocurrido y reclamó aclaraciones antes de que Brasil aceptara el resultado.

“Las elecciones deben ser anuladas por el modo en que sucedieron. Es imposible reconocer el resultado”, sostuvo el senador, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Su principal cuestionamiento apuntó a la decisión de extender dos horas la votación del balotaje, anunciada poco después de las 17. Bolsonaro cuestionó que un ministro de la Corte Suprema, a quien acusó de tener vínculos con Lula, hubiera modificado las reglas de la elección a esa hora.

Según informó Folha de S. Paulo, algunos presidentes de mesa ya habían impreso los boletines de votación y enviado los dispositivos al Tribunal Regional Electoral de sus respectivos estados cuando se anunció la extensión. La página oficial del TSE ya registraba votos escrutados en distintas regiones del país.

Pese a esas declaraciones, el comunicado posterior del PL reconoció el resultado proclamado por la autoridad electoral, aunque mantuvo los cuestionamientos sobre las condiciones en las que se desarrolló la campaña.

Lula revirtió el resultado de la primera vuelta

El líder del Partido de los Trabajadores (PT) obtuvo el 51,78% de los votos, frente al 48,22% de Flávio Bolsonaro, según los resultados oficiales con el 99,81% de las urnas escrutadas.

En la primera vuelta, el senador había conseguido el 47% de los sufragios, dos puntos por encima de Lula. En el balotaje, el mandatario revirtió la diferencia y terminó con una ventaja de más de cuatro millones de votos.

La victoria le permitirá a Lula iniciar su cuarto mandato presidencial, el segundo consecutivo, el próximo 5 de enero. Con 81 años, se convirtió en el primer presidente brasileño elegido en cuatro ocasiones.

Pese a la derrota, el PL destacó su crecimiento parlamentario, con 121 diputados federales, 29 senadores y seis gobernaciones. En un video publicado en sus redes sociales, Flávio Bolsonaro prometió “organizar a la oposición” y convertir al Congreso en su “fortaleza contra la barbarie” durante los próximos cuatro años de gobierno de Lula.