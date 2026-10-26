Sur Finanzas: la Justicia rechazó excarcelar a Ariel Vallejo por riesgo de fuga

El empresario Ariel Vallejo, propietario de Sur Finanzas y vinculado con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), continuará detenido por decisión del juez federal de Lomas de Zamora Juan Tomás Rodríguez Ponte, quien rechazó el pedido de excarcelación presentado por su defensa. El magistrado sostuvo que los incumplimientos de las obligaciones impuestas al imputado permiten establecer la existencia de un “riesgo concreto de fuga”.

La resolución se conoció este lunes, después de que Vallejo fuera detenido el viernes pasado en el marco de una investigación por presuntas maniobras de lavado de dinero y evasión fiscal. El empresario amplió su declaración indagatoria y ofreció explicaciones sobre las irregularidades que motivaron su arresto.

El abogado defensor, Pablo Parera, había solicitado que se revisara la revocación de las condiciones que le permitían permanecer en libertad durante la investigación. Sin embargo, Rodríguez Ponte consideró que la conducta de Vallejo no ofrecía garantías suficientes para asegurar su comparecencia ante la Justicia.

Entre los incumplimientos señalados por el magistrado figuran la falta de presentaciones mensuales ante el Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal, la omisión de informar oportunamente un cambio de domicilio y la falta de entrega de vehículos que debían quedar a disposición de las autoridades judiciales.

En su resolución, el juez advirtió que esas conductas “no constituyen meras irregularidades formales carentes de trascendencia”, sino que deben evaluarse en conjunto para determinar el riesgo procesal.

También tuvo en cuenta las vinculaciones del empresario con sociedades, cuentas bancarias y bienes registrados a nombre de terceros. Según el magistrado, Vallejo “podría valerse de esos recursos para eludir la acción de la justicia”.

A partir de esos elementos, Rodríguez Ponte concluyó que mantener al imputado detenido es la única alternativa que considera adecuada en esta instancia de la investigación.

“No existe a esta altura del proceso otra medida menos gravosa que no sea el encarcelamiento preventivo, para asegurar el cumplimiento de las futuras obligaciones procesales”, afirmó.

Las explicaciones del empresario

Durante la ampliación de su declaración indagatoria, Vallejo intentó justificar los incumplimientos que derivaron en su detención.

Uno de los puntos cuestionados fue su lugar de residencia. El empresario había declarado un domicilio en Banfield, pero cuando los investigadores acudieron al inmueble no lo encontraron. Además, los vecinos consultados aseguraron que no lo habían visto allí.

Ante esta situación, Vallejo reconoció que se había mudado a fines de agosto y que recién comunicó el cambio de domicilio el 15 de octubre, varias semanas después de haberse trasladado.

Respecto de su obligación de presentarse todos los meses ante la Policía Federal, sostuvo que el incumplimiento respondió a “una interpretación equivocada de las condiciones impuestas”. También mencionó que posteriormente había realizado presentaciones ante las autoridades.

El tercer punto estuvo relacionado con los vehículos que debía entregar por orden judicial. Vallejo explicó que no pudo ponerlos a disposición dentro del plazo establecido porque se encontraban en la sede de Sur Finanzas y, según su versión, cuando intentaron entregarlos no había personal policial disponible para recibirlos.

Los argumentos no modificaron la evaluación del juez, quien ratificó la necesidad de mantener la detención preventiva mientras continúa la investigación.

La causa busca determinar la existencia de una presunta estructura dedicada al lavado de activos y la evasión fiscal, en la que se investigan operaciones vinculadas con Sur Finanzas y otras personas y sociedades.

Con el rechazo del pedido de excarcelación, Vallejo permanecerá privado de su libertad mientras avanza el expediente judicial.

Con información de la agencia NA