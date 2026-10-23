Detuvieron a Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, en una causa por lavado de dinero y evasión fiscal

El empresario Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y vinculado comercialmente con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), fue detenido este viernes por orden del juez federal de Lomas de Zamora Tomás Rodríguez Ponte, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero y evasión fiscal. La decisión se fundamentó en la existencia de “riesgos procesales concretos” y en el incumplimiento de las obligaciones que se le habían impuesto para permanecer en libertad.

Según informaron fuentes judiciales, el magistrado también convocó a cinco personas a prestar declaración indagatoria y dispuso ampliar las indagatorias de otros 16 imputados, a partir de la incorporación de nuevas pruebas a la causa.

La detención de Vallejo fue ordenada para que vuelva a ser indagado. Rodríguez Ponte revocó el régimen de libertad del empresario, aunque aclaró que “su situación de libertad se examinará nuevamente una vez cumplido el acto y resuelta su situación procesal”.

Entre los incumplimientos señalados por el juez figura que Vallejo no se presentó mensualmente ante la Policía Federal, como tenía establecido, ni informó un cambio de domicilio. Tampoco entregó la totalidad de los vehículos sobre los que pesa una orden de secuestro.

“Esas omisiones no son meros descuidos formales. Muestran que el imputado se desentendió de las condiciones bajo las cuales se le permitió transitar el proceso en libertad, y que hoy el Juzgado no tiene certeza del lugar en que reside. Esa situación se agrava con el estado actual de la investigación”, sostuvo Rodríguez Ponte en su resolución.

Nuevas pruebas y operaciones bajo sospecha

El magistrado explicó que la investigación se amplió a partir de informes de inspección de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y del Banco Central, entre otros organismos. Esa documentación permitió detectar nuevas operaciones, bienes y sociedades que no habían sido incluidos en las imputaciones originales.

Entre las transacciones investigadas se encuentra la adquisición de una propiedad en el country Saint Thomas Este, de Canning, por 500.000 dólares, que habría sido abonada en efectivo. También se analizan compras de inmuebles y vehículos realizadas por Cluster Palace Beach S.A., una sociedad que, según la investigación, no contaba con cuentas bancarias.

Para Rodríguez Ponte, Vallejo y su madre, Graciela Beatriz Vallejo, habrían integrado una estructura de sociedades destinada a lavar dinero “bajo diversas modalidades” y a dar apariencia legal a fondos provenientes de actividades ilícitas.

De acuerdo con la hipótesis judicial, parte del dinero se habría originado en operaciones de compraventa de moneda extranjera realizadas por Centro de Inversiones Concordia S.R.L. y Ars Cambios S.A.S. con agencias y casas de cambio, al margen de las regulaciones del mercado cambiario.

La investigación también apunta a maniobras de evasión de impuestos y aportes a la seguridad social correspondientes a las empresas del grupo. Según el juez, esas operaciones habrían servido para ocultar el origen de los fondos y dificultar su seguimiento por parte de las entidades financieras, los organismos de control y la Justicia.

La resolución describe además la utilización de cuentas bancarias, mutuales, compañías financieras y billeteras virtuales abiertas a nombre de sociedades, empleados, familiares, allegados y terceros. Los movimientos registrados, según el magistrado, no guardaban relación con las actividades ni con los ingresos declarados por sus titulares.

A esto se suman adquisiciones de propiedades y vehículos pagados en efectivo y registrados a nombre de sociedades sin actividad comercial ni cuentas bancarias.

Los vehículos secuestrados y los vínculos con la AFA

La detención se produce pocos días después de que Rodríguez Ponte ordenara poner 24 vehículos vinculados a Vallejo a disposición de la Corte Suprema de Justicia. Entre ellos figuran una Ferrari California descapotable y tres motocicletas.

La medida busca preservar bienes que podrían tener origen delictivo ante un eventual decomiso en las causas por evasión fiscal y lavado de activos.

El juez también había prohibido al empresario prestar, de manera directa o a través de terceros, servicios financieros de cualquier naturaleza.

Vallejo mantiene una relación cercana con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y su empresa Sur Finanzas celebró acuerdos comerciales y de patrocinio con distintos clubes del fútbol argentino. Esos vínculos forman parte del contexto de la investigación judicial, que busca determinar el origen y el destino de los fondos movilizados por las sociedades vinculadas al financista.

Con información de la agencia NA