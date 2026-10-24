El Niño pone en el centro de atención los servicios meteorológicos humanitarios

El actual evento de El Niño podría ser sin precedentes en intensidad, fuera de los gráficos de monitoreo utilizados durante las últimas cuatro décadas, según la última perspectiva climática estacional de la OMM. Se espera que el evento alcance su punto máximo hacia finales de año, pero sus impactos se notarán mucho después.

“Un El Niño poderoso no tiene por qué ser una receta para un desastre humanitario. Tenemos la ciencia, las previsiones, las alertas tempranas para salvar vidas y proteger los medios de vida. Lo que necesitamos ahora es una acción decisiva, especialmente para proteger a las comunidades más vulnerables”, dijo Celeste Saulo, secretaria general de la OMM.

La OMM y la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) emitieron un llamamiento conjunto para una acción anticipada urgente y coordinada. Un canal clave para convertir esa llamada en práctica es el Mecanismo de Coordinación de la OMM (WCM), cuyo papel se mostró en un evento paralelo durante la cuarta sesión de la Comisión para Servicios y Aplicaciones Ambientales Meteorológicas, Climáticas, Hidrológicas, Marinas y Relacionadas (SERCOM-4).

Una ventana para estar preparado

Un El Niño muy fuerte altera los patrones normales de temperatura y lluvia en muchas regiones. Puede provocar sequías severas en algunas zonas, lluvias intensas e inundaciones en otras, y un aumento del calor en grandes partes del mundo. Ya se están observando eventos extremos, y se espera que se multipliquen y se propaguen a medida que El Niño se intensifique.

El último pronóstico, publicado el 21 de octubre de 2026, apunta a un aumento de los riesgos de lluvias intensas e inundaciones en partes de África Oriental durante la temporada de lluvias de octubre a diciembre, y a condiciones más secas en el sur de África a partir de noviembre que podrían afectar a los cultivos, el agua y los medios de vida. El sudeste asiático se enfrenta a calor, déficit de precipitaciones y peligros de incendios forestales y humo. En América, partes del oeste de Sudamérica ya han experimentado inundaciones severas, mientras que el riesgo de sequía está aumentando en partes de Centroamérica, el sur del Caribe y el Amazonas.

Estos impactos agravan las necesidades humanitarias, especialmente para refugiados, desplazados y comunidades que viven en conflicto, donde la vivienda, el agua, el saneamiento y los servicios de salud ya están bajo presión.

“La ventana para la preparación sigue abierta en muchas regiones. Las condiciones meteorológicas extremas no necesitan traducirse en emergencias humanitarias ni en víctimas, pero esta ventana no permanecerá abierta indefinidamente”, dijo Saulo.

Dado que las perspectivas estacionales indican tendencias regionales más que eventos individuales, las previsiones regionales y nacionales, así como la interpretación experta de las mismas, son esenciales para identificar dónde y cuándo se necesita acción. Aquí es donde entra WCM.

Uniendo la ciencia y la acción humanitaria

La MCO, un elemento central de la iniciativa Alertas Tempranas para Todos, apoya a regiones propensas a crisis y afectadas por conflictos con asesoramiento experto oportuno y conciencia situacional. Recopila información autorizada sobre el tiempo, el clima y el agua de los miembros y centros de la OMM, y co-diseña productos personalizados con agencias de la ONU y humanitarias, ayudándoles a prepararse, tomar medidas tempranas y responder ante crisis. También fomenta la capacidad de la comunidad humanitaria.

Sus servicios regulares incluyen los escaneos semanales globales y regionales de HydroMet y las sesiones informativas y escaneos mensuales sobre el clima. Los productos de WCM han apoyado operaciones humanitarias antes de la tormenta ciclónica extremadamente severa Mocha en Myanmar y Bangladesh en 2023, y tras el terremoto de 2025 en Myanmar. WCM está ahora trabajando con socios para apoyar la preparación y la acción temprana en el contexto de El Niño.

“Desde 2022, WCM ha entregado más de 750 productos personalizados, apoyando la conciencia situacional humanitaria, la preparación y la acción temprana”, dijo Yi Wang, jefe de Servicios de Clima Severo y responsable de WCM en WMO. “Juntos, podemos ayudar a convertir información autorizada en acción más temprana, mejor preparación y comunidades más resilientes.”

Al inaugurar el evento paralelo SERCOM-4, Véronique Bouchet, directora sénior del Departamento de Ciencias, Servicios y Desarrollo de Capacidades de la OMM, señaló que los peligros en evolución afectan más duramente a las comunidades desplazadas y afectadas por crisis, haciendo que la información fiable sea urgente. Describió el WCM como una parte clave de la contribución de la OMM a las Alertas Tempranas para Todos y subrayó el valor de co-diseñar servicios para que la información y el asesoramiento que proporciona el CMO se ajusten a lo que los actores humanitarios necesitan para planificación y operaciones.

La información por sí sola no es suficiente, dijo Ian Lisk, presidente de SERCOM. Los servicios deben reflejar cómo los usuarios toman realmente decisiones y qué necesitan para actuar. Describió a la CMM como un puente entre la experiencia científica y la acción humanitaria, construida sobre el papel fundamental de los Servicios Meteorológicos Nacionales e Hidrológicos (NMHS) y los Centros de la OMM.

Marian Schilperoord, subdirectora de la División de Apoyo a Emergencias y Programas de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), y John Long, jefe de la Unidad de Preparación para Respuesta a Emergencias de la OCHA, subrayaron la importancia de la colaboración entre la OMM y las organizaciones humanitarias para fortalecer la preparación y la acción temprana. También destacaron el papel de los Centros de la OMM y los NMHS como voces autorizadas y de confianza a nivel regional y nacional.

Ampliación del compromiso

Mantener y expandir la CMM requerirá una mayor participación, la participación continua de los usuarios y recursos y capacidades adecuados, dijo Lisk, quien animó a los miembros de la OMM que aún no participaron. Se instó a las NMHS a involucrarse y contribuir a la MCO, fortaleciendo los vínculos entre la información autorizada y la acción anticipada nacional y la respuesta a crisis.

En sus palabras finales, Osvaldo Moraes, presidente del Comité Permanente de Reducción de Riesgos de Desastres y Servicios de Alerta Temprana (SC-DRR), subrayó la importancia de los servicios adecuados para la reducción del riesgo de desastres.

El evento, al que asistieron alrededor de 50 participantes, fue moderado por Marzia Santini, presidenta del Grupo Asesor sobre MCO y responsable del Laboratorio Europeo de Gestión de Crisis en el Centro Conjunto de Investigación de la Comisión Europea. Una sesión de pósters contó con contribuciones del equipo de la CMM, miembros y centros de la OMM, así como de partes interesadas de la ONU y humanitarias, brindando a los participantes la oportunidad de intercambiar experiencias sobre cómo la información personalizada puede apoyar mejor la toma de decisiones humanitarias a través de riesgos y plazos.

Puntos clave

La ventana está abierta, pero no indefinidamente: un El Niño potencialmente histórico da una advertencia previa, y esa advertencia debe usarse para proteger a quienes están más en riesgo.

un El Niño potencialmente histórico da una advertencia previa, y esa advertencia debe usarse para proteger a quienes están más en riesgo. Co-diseñar servicios con los usuarios: la información debe moldearse en torno a cómo los actores humanitarios planifican, deciden y operan.

la información debe moldearse en torno a cómo los actores humanitarios planifican, deciden y operan. Confía en fuentes fiables: Los NMHS y los Centros de OMM son las voces autorizadas que sustentan la acción anticipada y la respuesta a crisis.

Los NMHS y los Centros de OMM son las voces autorizadas que sustentan la acción anticipada y la respuesta a crisis. Ampliar la participación: se necesitan más miembros de la OMM para sostener y ampliar el trabajo de la WCM.

se necesitan más miembros de la OMM para sostener y ampliar el trabajo de la WCM. Invertir en capacidad: el crecimiento continuo requiere recursos adecuados y una colaboración sostenida entre la OMM y las comunidades humanitarias.

Material elaborado por la Organización Meteorológica Mundial (OMM)