Renunció Daniel González, funcionario que coordinaba áreas de Energía y Minería

Daniel González, quien estaba a cargo de la coordinación de Energía y Minería, renunció luego de casi dos años en funciones, un trabajo que el ministro de Economía, Luis Caputo, calificó como “extraordinario” en sus redes sociales.

“Enorme agradecimiento para el gran Daniel González. Un trabajo EXTRAORDINARIO como Secretario Coordinador de Energía y Minería. ¡Muchas gracias Daniel por la dedicación, el esfuerzo y el laburazo realizado”, posteó Caputo en su cuenta de X.

Si bien González expuso cuestiones “personales” para justificar su salida del gobierno, fuentes cercanas a la cartera que cinduce Caputo hablaban de cierto desgaste durante la gestión del ahora exfuncionario libertario, quien había sido CEO de YPF antes de sumarse como secretario coordinador.

Por su parte, González dijo en declaraciones al canal de streaming Carajo que “El agradecido soy yo al presidente (Javier) Milei por dejarme ser parte de esta transformación profunda que está liderando en la Argentina”.

“Pude aportar mi granito de arena en áreas que tienen un potencial enorme, pero siempre fue por un tiempo limitado”, explicó. “Es muy difícil irse, porque soy parte de una épica y un trabajo que se disfruta. Pero el trabajo es infinito, no se termina nunca”, agregó.