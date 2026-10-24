En crisis, la BBC cerrará dos canales de televisión y una emisora de radio en 2027

La radiotelevisión pública británica BBC cerrará a mediados de 2027 los canales de televisión BBC Three y BBC Scotland y la emisora Radio 4 Extra, dentro de un plan para ahorrar 500 millones de libras (unos 595 millones de euros) hasta 2028, aunque sus contenidos seguirán disponibles en plataformas digitales.

El director general, Matt Brittin, afirmó en un comunicado dirigido a los trabajadores que la corporación debe tomar “decisiones difíciles” ante las presiones financieras y la necesidad de adaptar sus servicios a los nuevos hábitos de los consumidores.

BBC Scotland, el canal dedicado a Escocia, seguirá disponible en iPlayer, la plataforma de vídeo a la carta de la BBC, y parte de su programación se emitirá también en las desconexiones territoriales de los canales BBC One y BBC Two.

Los contenidos de BBC Three, dirigido especialmente al público joven, podrán verse en iPlayer y otras plataformas, como YouTube, mientras que los programas de Radio 4 Extra, especializada en ficción, comedia y entretenimiento, pasarán a BBC Sounds, el servicio digital de audio de la corporación.

Eliminación de puestos de trabajo

Los cambios supondrán la eliminación de puestos de trabajo, aún no precisados, en los canales afectados, a lo que se sumarán recortes también en la división nacional de informativos, que detallará a comienzos del año próximo la nueva directora de BBC News, Rachel Jupp.

El pasado 15 de abril, la radiotelevisión comunicó su objetivo general de ahorrar 500 millones de libras durante los dos años siguientes, y adelantó que ello supondrá la supresión de entre 1.800 y 2.000 puestos de trabajo, cerca del 10 % de su plantilla.

EFE