Para el Financial Times, Milei “mostró escasa empatía” y sus reformas económicas están “bajo presión”

El influyente diario londinense Financial Times consideró que el presidente Javier Milei “ha mostrado escasa empatía” con los sectores perjudicados por su programa de gobierno y sostuvo que “el ambiente se ha vuelto sombrío” a un año de las elecciones.

El artículo bajo el título “Las reformas de Milei bajo presión” califica al presidente como “excéntrico outsider”.

La publicación que firma la periodista Ciara Nugent tomó una serie de testimonios de comerciantes, economistas, hombres de negocios y políticos argentinos que, en su mayoría, dieron testimonios críticos de la situación del país.

La nota se apoya en el testimonio de una dueña de una librería, el ex ministro de Cambiemos Nicolás Dujovne y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

En la misma línea citó a representantes de cámaras empresarias que hablan de las dificultades de la economía y sumó la evaluación de JP Morgan acerca de que la economía entrará en recesión.

En su análisis también apunta que hay economistas que defienden el plan económico a partir de que la motosierra y la desregulaciones han puesto a la Argentina en una situación “firme”.

Por otra parte, destaca que “hay pocos países en el mundo con superávit fiscal”, al tiempo que subraya la caída de la inflación y los costos de endeudamiento, y pondera las inversiones que se anuncian en el sector energético.

No obstante, aclara que la “transformación ha sido dolorosa” y que la economía “se ha mantenido estancada en el último año”.

La nota completa

El radical plan del presidente argentino para transformar el país está resultando doloroso mientras la economía se estanca, lastrada por la austeridad y una política monetaria estricta.

Tres años después de haber asumido la presidencia de Javier Milei en Argentina, Claudia Rochlin, de 65 años, se siente frustrada.

Votante de Milei en 2023, Rochelin se mostró satisfecho cuando el libertario asumió el cargo y cumplió rápidamente su promesa de controlar la inflación de tres dígitos. Pero en los últimos meses, las ventas de su papelería en el centro de Buenos Aires se han reducido a un goteo mientras la economía vuelve a estancarse.

“Esto no despega”, dice Rochelin. “¿De qué me sirve que los precios se mantengan igual si nadie viene a comprar?”

El ambiente en Argentina se ha vuelto sombrío a un año de las cruciales elecciones de 2027, cuando Milei buscará otros cuatro años para completar su radical reforma de libre mercado de la economía notoriamente problemática.

Algunos economistas afirman que la austeridad y la desregulación “motosierra” de Milei han puesto las finanzas argentinas en su mejor posición en décadas. El país tiene uno de los pocos superávits fiscales del mundo. La inflación ha caído de un máximo de casi el 300 por ciento al 34 por ciento. Los costes de préstamo han caído en picado. Un incipiente auge en la minería y la energía está aliviando la crónica escasez de dólares que ha desencadenado crisis repetidas.

Pero la transformación ha sido dolorosa. Lastrada por la austeridad y una política monetaria restrictiva, la actividad económica argentina ha estado estancada este año y JPMorgan cree que está entrando en una recesión técnica, dos trimestres consecutivos de contracción del PIB. Los salarios reales siguen estando alrededor del 10 por ciento por debajo de los niveles de principios de 2023, según el think tank Equilibra, y se han perdido unos 300.000 empleos formales desde que Milei asumió el cargo, según cifras gubernamentales. Muchos argentinos de clase media y trabajadora están luchando.

Milei, un excéntrico outsider político, ha mostrado poca simpatía. Ha calificado la queja generalizada de que “la gente no puede llegar hasta fin de mes” como una “estupidez colosal” y ha desestimado la sugerencia de que un récord de 6 millones de personas no están pagando las deudas familiares, diciendo que “nadie se ha puesto un arma en la cabeza” para pedir préstamos. Los escándalos de corrupción que involucran a su equipo han erosionado las credenciales anticorrupción que sustentaban su marca política inicial.

Desafiante, el presidente ha descartado cambios en su plan económico. “No nos moveremos ni un milímetro”, dijo en septiembre.

La aprobación de Milei ha bajado ligeramente del 43 por ciento en enero al 38 por ciento en agosto, según la encuestadora Atlas Intel.

“Milei es competitivo, pero son elecciones abiertas”, dice Sergio Berensztein, consultor político. “Existe el riesgo de que estos tipos desperdicien la oportunidad que tienen por no gestionar la política.”

Las luchas de Milei han abierto una puerta para la fragmentada oposición peronista, un poderoso movimiento de izquierdas, que aún no ha decidido una plataforma para 2027 pero que tiene un historial de políticas intervencionistas y de impresión de dinero para financiar el gasto.

Para los inversores, las apuestas son enormes. Argentina ha estado atrapada en un ciclo de auges fugaces y crisis devastadoras durante décadas, acumulando tres impagos de deuda soberana desde el año 2000. Dos programas previos de reformas de libre mercado de líderes de derechas colapsaron ante la resistencia política y fueron drásticamente revertidos.

Nicolás Dujovne, exministro de Economía en uno de esos gobiernos de derechas, sostiene que la reelección de Milei supondría un cambio generacional para la economía en vuelta.

“Sería la primera vez desde [el comienzo de] este siglo que un gobierno puede mostrar los resultados de una economía sana y abierta al mundo”, añade. “Rompería el ciclo.”

Dirigiéndose a una multitud de líderes empresariales en un lujoso hotel de Buenos Aires en agosto, Mario Grinman, presidente de la cámara de comercio y servicios de Argentina, admitió que los tiempos no eran fáciles.

“¿Lo estamos haciendo bien? Más o menos, es una mezcla muy variada”, dijo Grinman. “Este es el precio para cambiar nuestro país.”

Las empresas han celebrado la flexibilización de Milei de estrictas restricciones a la importación, controles de capital y moneda y otras regulaciones laberínticas. Pero también han sido golpeados por la débil demanda de los consumidores y la competencia de importaciones más baratas, ya que Milei reduce las barreras comerciales. La inversión total ha caído un 13 por ciento desde 2023, según la consultora Invecq.

Un aumento de las tasas de interés el año pasado, mientras el banco central luchaba contra una corrida del peso antes de las elecciones de mitad de mandato, y la política monetaria restrictiva que continuó este año para limitar la inflación, han frenado la actividad.

Algunas áreas de la economía están prosperando. Argentina está experimentando una avalancha de inversiones en minería y energía, ya que una década de desarrollo en una vasta zona de esquisto de petróleo y gas se materializa y la demanda global de su cobre y litio apenas explotados aumenta. Las exportaciones tradicionales como la soja y la carne de vacuno también se han disparado.

“Hay enclaves de gran crecimiento”, dijo Martin Rapetti, fundador de Equilibra. “Pero el resto de la economía está estancada o contrayéndose. El problema es que los empleos que desaparecen los segundos no son absorbidos por los primeros.”

El gobierno de Milei sostiene que una enorme ola de inversión, valorada en decenas de miles de millones de dólares, se materializaría tras su reelección, ya que los altos costes de endeudamiento en Argentina caen lo suficiente como para hacer viables muchos proyectos y las compañías mineras y energéticas acumulan efectivo.

“La sociedad no se ha dado cuenta de lo transformadora que será la riqueza de los recursos naturales”, dice un alto funcionario de Milei no autorizado para hablar públicamente.

La oposición no está de acuerdo, argumentando que el modelo de Milei dejará a millones de trabajadores de la industria manufacturera y minorista local sin dónde ir.

“Esta [dificultad] no es transitoria”, dice Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, que aspira a ser el principal candidato del peronismo. “Están construyendo un país centrado en la producción de materias primas, precario en el trabajo y dependiente en términos geopolíticos.”

Milei ha lanzado algunas medidas para impulsar la economía antes de las elecciones, incluyendo un plan para estimular la concesión de préstamos hipotecarios y la relajación de las restricciones a los bancos que prestan a empresas en dólares.

Pero hay un límite a lo que pueden hacer, según Dujovne, el exministro de Economía. “Para la clase media, no existe ningún programa fiscal cuyos beneficios superen sus costes en términos de estabilidad económica e inflación”, dice, añadiendo: “A estas alturas solo tienen que atarse al mástil.”

Con información de Financial Times.