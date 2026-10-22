Milei se mete en la campaña española, incomoda al PP y Vox y le da aire a Sánchez

Y por si faltaba algo, llegó Javier Milei. El presidente argentino aterrizó este miércoles en España para irrumpir en una política nacional inmersa en plena precampaña de las elecciones generales. Y lo hizo a la altura del personaje público delirante que lo convirtió en uno de los referentes mundiales del populismo ultraderechista: agrediendo, insultando y descalificando al conjunto de la izquierda y al presidente del Gobierno en particular, al que regala ahora otra ventaja electoral inesperada frente al evidente descoloque de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, visiblemente incómodos con su presencia.

El efecto fue inmediato. Después de regodearse durante un par de semanas con el enredo de PP y Vox con las pensiones, los socialistas se frotan ahora las manos con el periplo de Milei por España. Están convencidos en el PSOE de que todo lo que representa el mandatario argentino ayuda a la caricaturización de sus adversarios y a la movilización de una izquierda temerosa de que allí puedan replicarse sus recetas. Esto es: recortes drásticos del estado social. Y por eso se lanzaron a la yugular desde primera hora de la mañana.

“Si subir las pensiones es ser zurdo, yo soy zurdo. Si dar más tiempo a los padres y madres para disfrutar de sus hijos e hijas es ser zurdo, yo soy zurdo. Si subir el salario mínimo interprofesional, es ser zurdo, yo soy zurdo. Si defender el derecho a abortar, es ser zurdo, yo soy zurdo. Si defender el 'no a la guerra' es ser zurdo, yo soy zurdo. Sí, soy zurdo. Y a mucha honra”, dijo en un video Pedro Sánchez en sus redes sociales mientras en la sede de la calle Ferraz se desplegaba una enorme lona en la fachada que rezaba: “Hola, Milei. Los zurdos y las zurdas te dan la bienvenida a España”.

A esa hora, Pedro Sánchez aún no había sido insultado por Javier Milei, pero faltaba poco. En su primer acto en España, un desayuno informativo, el presidente hizo gala de su habitual sutileza para arremeter contra casi todo el mundo, menos contra Ayuso y Abascal. Al presidente español lo llamó, a las primeras de cambio, ladrón. “Pedrito es bien corrupto, ¿no? La otra vez cuando se lo dije se ofendió y después le estallaron un montón de casos en la justicia. O sea que sí es un corrupto. Es como cuando Lula se enoja cuando le digo ladrón, porque es ladrón. Es decir, si hay algo que caracteriza a los líderes socialistas es que son ladrones”. Y lo tildó de “dictador”: “Tenemos motivos para celebrar a España como cuna del liberalismo. Por lo tanto, es una deuda de honor que tienen con su propia sangre sacar a los socialistas a patadas porque ustedes son la cuna del liberalismo”.

Y Pedro Sánchez ni pudo ni supo contener su goce. Otra vez en sus redes sociales, y de camino al acto de precampaña de la tarde, reaccionó: “Aprovechando que voy en el coche, camino de Burgos, para escuchar este temazo argentino. ¡Me encanta!”. El temazo argentino en cuestión era 'Fanático', de Lali Espósito, que ironiza sobre la delgada línea entre el odio y la obsesión y hace referencias evidentes al fanatismo de Milei.

Por la tarde, en el mitin, los militantes socialistas le pidieron al líder del PSOE entrar al trapo con Milei antes incluso de pronunciarse. “El señor Milei ha venido por aquí y le ha creado un problema a Feijóo y Abascal, que le invitaron y ahora no saben qué hacer con él. No saben dónde meterse ni dónde meterlo”, dijo para hacer las delicias de los asistentes. “Y ahí les tenéis: a Feijóo hablando de pizzas y de pisos y a Abascal diciendo: 'Uy, me habéis pillado fuera, hacemos un Zoom porque estoy fuera de Madrid'. Os voy a decir una cosa. ¿Pero a quién pretendéis engañar, Alberto y Santiago? Si os tenemos muy calados. Si Feijóo y Abascal gobiernan, harán lo que hace Milei en Argentina. Y eso no lo queremos para España”, proclamó.

La incomodidad de PP y Vox

El fiasco de la visita de Milei para PP y Vox se podía anticipar. A diferencia de lo ocurrido en el pasado, el argentino fue recibido con frialdad por las derechas españolas. Milei participó en uno de los actos informativos más habituales y concurridos de Madrid, el Nueva Economía Fórum. Un espacio que aglutina a empresarios y políticos alrededor de un invitado que ofrece un discurso y suele responder preguntas. Pero este miércoles se rompió con algunas tradiciones. Por ejemplo, no aparecieron los nombres de los patrocinadores del evento (Solaria y Asisa) en el panel ante el que habla el invitado. Los logos sí figuraban hace un par de semanas cuando el convidado fue el dirigente de la extrema derecha francesa, Jordan Bardella.

Al evento acudieron dirigentes de segundo nivel tanto del PP como de Vox. La representación institucional corrió a cargo del presidente del Senado, Pedro Rollán, quien no se inmutó cuando Milei llamó “impresentable dictador” al presidente del Gobierno. En cuanto a la dirección del PP, oficialmente no asistió nadie al evento, según las previsiones informativas remitidas a los medios. Hubo una mínima representación del PP de Madrid y del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso: el jefe de Gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez, y su consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, y Esperanza Aguirre, a título personal.

Ninguna referencia de los portavoces del PP durante todo el día. Tampoco en redes sociales. Ni siquiera la también argentina Cayetana Álvarez de Toledo se dejó ver. En su día, Alberto Núñez Feijóo apoyó en las elecciones presidenciales a Mauricio Macri, quien apoyó la candidatura de Milei en la segunda vuelta tras fracasar en la primera.

Pero la ausencia más notable, tanto en el acto como durante el resto de la jornada, fue la de Santiago Abascal. El líder de Vox fue uno de los principales apoyos de Milei en España. De hecho, su primera visita se produjo con la excusa del Foro de Madrid, un encuentro de líderes ultras de todo el mundo organizado precisamente por Vox.

Esta vez, Abascal optó por la precampaña electoral, con actos en Ponferrada (León) y A Coruña. Milei se reunió con el secretario general del partido, Ignacio Garriga, y recibió una videollamada del líder de Vox que grabó y colgó en su perfil oficial de presidente de Argentina en Twitter. “Me habría encantado verte, pero... pero en otra ocasión”, le dice Abascal en ese video.

El principal acto político de Milei fue su encuentro con la presidenta de Madrid. Ayuso lo recibió en su despacho “complementario” en las oficinas del Canal de Isabel II para eludir a los acampados en la Puerta del Sol. La dirigente del PP mantuvo oculto durante el martes y buena parte del miércoles el uso de dichas oficinas para celebrar el Consejo de Gobierno semanal y, de paso, recibir a Milei.