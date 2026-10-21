Milei llama “impresentable dictador” a Pedro Sánchez en su primer acto en España

El presidente Javier Milei llamó “impresentable dictador” a Pedro Sánchez en el arranque de su primer acto en España. “Tenemos motivos para celebrar a España como cuna del liberalismo. Por lo tanto, es una deuda de honor que tienen con su propia sangre sacar a los socialistas a patadas porque ustedes son la cuna del liberalismo”, dijo en su intervención en un desayuno organizado por Nueva Economía Forum.

También mostró su amistad con el líder de Vox, Santiago Abascal, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. “Soy amigo de Santiago Abascal y soy amigo de Isabel Díaz Ayuso y creo que tienen ideas sanas y positivas para sacar a España de la decadencia”, afirmó. En otro momento, insistió en sus insultos a Sánchez, al que llamó “corrupto”. “Pedrito es bien corrupto, ¿no? La otra vez cuando se lo dije se ofendió y después le estallaron un montón de casos en la justicia. O sea que sí es un corrupto. Es como cuando Lula se enoja cuando le digo ladrón, porque es ladrón. Es decir, si hay algo que caracteriza a los líderes socialistas es que son ladrones”.

Milei aseguró que la entrada de más de 80.000 personas en Ceuta en julio pasado “no fue un accidente” ni “una casualidad”, “y las consecuencias ya se están viviendo como no podía ser de otra manera”. “Las calles se volvieron más inseguras, sobre todo para las mujeres que ya no pueden siquiera salir a caminar solas por las noches por muchos barrios de las principales ciudades”, añadió.

“Los socialistas prefieren peinar en el infierno a servir en el cielo y son capaces de transformar cualquier cielo en un infierno con tal de conseguirlo. Por eso fomentan la invasión que vemos en Ceuta. Cada inmigrante es un voto y si el precio es la destrucción total del país, está más que dispuesto a pagarlo”, dijo.

No se ve con Sánchez, pero sí con Ayuso

Es la séptima visita de Milei y en ninguna de ellas se vio con el presidente del Gobierno ni con integrantes del Ejecutivo español. En esta ocasión, la previsión es que acuda a un acto en la universidad Rey Juan Carlos —para el que se convocaron protestas de profesores y alumnos— y que luego se vea con el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, y el director de la fundación Disenso, Jorge Martín Frías. Con el líder de la extrema derecha, Santiago Abascal, no habrá encuentro, algo que Abascal justificó por su presencia en dos actos electorales en el norte de España. Y finalmente sí se reunirá con la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como anunció el Gobierno argentino, aunque no estuviera en un primer momento en la agenda oficial.

Durante estos viajes insultó y criticado de manera reiterada a Sánchez, e incluso a su esposa, Begoña Gómez, a quien calificó de “corrupta” en su primera visita, en mayo de 2024. Aquellas declaraciones derivaron en un incidente diplomático sin precedentes, con la retirada de la embajadora de España en Buenos Aires y el nombramiento de un nuevo representante diplomático cinco meses después.

Desde primera hora de este lunes de la sede del PSOE de la calle Ferraz cuelga una gran lona en referencia a la visita del presidente argentino y Sánchez compartió un video en sus redes sociales como parte de una minicampaña relámpago de choque con Milei.

“Soy zurdo”

“Si subir las pensiones es ser zurdo, yo soy zurdo. Si dar más tiempo a los padres y madres para disfrutar de sus hijos e hijas es ser zurdo, yo soy zurdo. Si subir el salario mínimo interprofesional, es ser zurdo, yo soy zurdo. Si defender el derecho a abortar, es ser zurdo, yo soy zurdo. Si defender el 'no a la guerra' es ser zurdo, yo soy zurdo. Sí, soy zurdo. Y a mucha honra”.

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