La Cumbre del Clima de Turquía fracasó: las negociaciones se han cerrado sin alcanzar un acuerdo final. Las divisiones sobre la necesidad de abandonar los combustibles fósiles han hecho imposible un consenso para lo que habían llamado Pacto de Antalya. “Hay objeciones y por eso no se aprueba”, dijo el presidente turco de la COP31, Murat Kurum.

Fue Irlanda como presidenta de turno de la Unión Europea la primera que objetó formalmente sobre el pacto. “Se queda muy corto. La UE no puede aceptarlo”, ha sido el resumen del ministro de Medio Ambiente Darragh O'Brien quien ha hablado de evitar “el greenwashing de las energías fósiles”. O'Brien ha sentenciado: “Objetamos a esta decisión en ambas versiones de la manera más firme. Ni siquiera nos acercan al nivel de ambición necesario. Es impensble que no haga mención a los combustibles fósiles y a cómo dejarlos atrás”.

Otros países como Panamá, Noruega, Reino Unido, Tuvalu Timor Leste (en nombre de 44 estados menos avanzados), Belice o las Islas Marshall han realizado también una objeción formal en una asamblea plenaria muy tensa llena de reproches cruzados entre los países. Por ejemplo, India ha pedido la palabra para expresar su “preocupación de que se haya diluido la reponsabilidad histórica de los países. Además, nuestros socios se han negado a participar en la financiación climática. A pesar de las dificultades por un problema del que no somos responsables, nuestros socios no han querido negociar”.

China ha aparecido para decir brevemente que “tenemos preocupaciones pero, para dar un mensaje de unidad, decidimos apoyar la propuesta”.

“Regalo” a la industria petrolera

Sin una referencia expresa a los fósiles y después de prolongar las conversaciones 48 horas más allá del calendario oficial, la COP31 ha saltado por los aires. Es la primera vez desde que se culminó el Acuerdo de París en 2015 que los países han sido incapaces de producir una declaración al finalizar una COP. De hecho, solo las ediciones de 2000 en La Haya y 2009 en Copenhague terminaron con un fracaso similar.

El escollo defintivo, según cuentan los observadores, ha sido el bloqueo por parte sobre todo de Arabia Saudí de mencionar explícitamente los combustibles fósiles —petróleo, gas y carbón—. Enfrente, la Unión Europa (y otros 130 estados según desliza la UE) que no querían salir de la cumbre sin hablar de la causa principal del cambio climático: esos combustibles.

En el plenario, los saudíes han contestado que “a pesar de todas las cuestiones que se han sacado de la decisión final hemos seguido negociando de buena fe porque el acuerdo permitía avanzar. Las renovables, la captura de carbono, la compensación... hay que analizar todas las opciones posibles para atajar el cambio climático y cada país puede elegir la suya”. Emiratos Árabes, Omán o Irak han intervenido en apoyo de le declaración de Arabia Saudí y apoyado el texto preparado por la presidencia de la COP.

Tras dos días de prórroga y reuniones in extremis en la ciudad turca de Antalya, las delegaciones se marchan. Una vez que el jefe de las negociaciones, el australiano Chris Bowen, eliminó los párrafos que reiteraban la urgencia por dejar atrás el uso de combustibles fósiles a mitad de semana, la COP se conviritió en una pelea para “no perder lo acordado” previamente, como decía el coordinador de cambio climático de Ecologistas en Acción, Javier Andaluz.

Los siguientes borradores han sido calificados como “regalo a la industria petrolera” por las organizaciones de activistas porque, al tiempo que no se hablaba de abandonar esos combustibles, se promovían las tecnologías de captura de carbono (CCUS) que esta industria reclama para poder seguir comercializando sus productos.

La última versión ofrecida por los presidentes de la COP introdujo un mención oblícua al abandono fósil, pero sin contener ninguna de esas palabras. Lo que hacía era “recordar” el llamado Consenso de Dubai de 2023. Ese acuerdo sí pidió “transitar lejos de los combustibles fósiles”. Ha sido la primera y única vez.

La cumbre sí ha aprobado una batería de aspectos sobre transición justa y otros detalles, pero el acuerdo político final —la causa del fracaso en Turquía— al ser una potestad de la presidencia de cada edición se pierde sin remisión.