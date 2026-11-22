Miles de hinchas de Boca festejaron el sábado por la noche en el Obelisco la Copa Sudamericana, el primer título internacional del club en 18 años. La celebración en el cruce de 9 de Julio y Corrientes se extendió hasta pasadas las 2 de la madrugada. En la zona sur, Parque Lezama y los alrededores de La Bombonera habían reunido a otra multitud desde la tarde para seguir el partido.

Boca le ganó 2-0 a Atlético Mineiro en Barranquilla, Colombia, con goles de Santiago Ascacíbar y Miguel Merentiel. Con el pitazo final, una parte de los hinchas se quedó en La Boca y otra marchó por la 9 de Julio hacia el centro. Cerca de las 22, ese corredor entre Constitución y el Obelisco ya registraba demoras. Una hora después, la congestión hacia el norte arrancaba en Bernardo de Irigoyen e Independencia y llegaba casi hasta la avenida Córdoba.

El Gobierno porteño había rodeado el monumento con paneles fenólicos para prevenir incidentes. La Policía de la Ciudad montó vallados en Cerrito y Libertad, en Corrientes entre Carlos Pellegrini y Suipacha y en Diagonal Norte en el mismo tramo. Desde las 21.30, los subtes dejaron de parar en las estaciones Carlos Pellegrini (línea B), Diagonal Norte (C) y 9 de Julio (D). En julio, dos festejos por la Selección durante el Mundial habían terminado en ese mismo cruce con enfrentamientos con la policía y detenidos.

En Parque Lezama, a pocas cuadras del estadio, el plan era ver la final en una pantalla gigante. La transmisión se cortó varias veces y muchos siguieron el partido en ronda alrededor de los pocos celulares con señal. Otros lo escucharon por radio. Cuando terminó, el parque se quedó a festejar con banderas y cumbia.

En el Obelisco, algunos hinchas se treparon a los semáforos y a los paneles lumínicos que apuntan al monumento, mientras estallaban fuegos artificiales. Los vendedores ambulantes ofrecían banderas, gorros y vinchas a entre 6.000 y 20.000 pesos. “Yo ya estoy jubilado de títulos, pero para él es el primero”, le dijo a A24 un hombre que había ido con su hijo de 17 años.

Los festejos podrían repetirse esta noche. El plantel, que postergó su regreso por el desmayo del capitán Leandro Paredes y para descansar después de los festejos en el hotel, tiene previsto aterrizar en Ezeiza alrededor de las 22.30. Se anticipa una caravana de hinchas desde el aeropuerto hasta La Bombonera, con el lunes feriado por el traslado del Día de la Soberanía Nacional. También trascendió que el club no prevé un recibimiento especial en Ezeiza y que los jugadores irán al predio del club antes de volver a sus casas.

El primer festejo con el público llegaría el miércoles: antes del partido ante Independiente Rivadavia por los octavos de final del Torneo Clausura, los jugadores mostrarían la copa en La Bombonera.