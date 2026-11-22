Conocí a Mohamed Tahlil durante mis primeros meses de cautiverio, en 2012. Era un pirata de trato amable que estaba al mando de un grupo de guardias. Viajé a Somalia para informar sobre el auge de la piratería en sus costas. Diez días después de llegar, unos piratas me secuestraron en una ruta polvorienta cerca de Galkayo, en el centro del país. Durante los siguientes dos años y medio fui su rehén.

Pasé la mayor parte del tiempo sobre un fino colchón de espuma, empapado de sudor, en el suelo de una habitación polvorienta. Cambiaban las oscuras casas de hormigón donde me retenían, pero la suciedad y las condiciones eran siempre las mismas. A veces, mis captores me trasladaban a la sabana somalí, donde acampábamos al aire libre y dormíamos en el suelo. También pasé seis meses en un atunero secuestrado, junto a 28 pescadores de Asia oriental que habían sido capturados unas tres semanas antes de que me llevaran a bordo. (A mí me habían secuestrado en tierra, pero la banda se dedicaba a capturar barcos en el mar). En todos esos lugares, los piratas que me vigilaban pasaban el tiempo sentados con sus fusiles Kaláshnikov, escuchando la radio o masticando khat, una planta narcótica.

Tahlil era un hombre delgado, de aire más bien jovial, que hablaba poco inglés y barría con la parsimonia de una abuela el patio lleno de desperdicios de la casa a medio construir donde me retenía. Cuando entraba en mi habitación, me sonreía mostrando sus dientes torcidos y me enseñaba algunas palabras en somalí, como “sol” o “nube”. Iba armado con fusiles, pero nunca me amenazó con dispararme. No parecía especialmente duro —cocinaba y lavaba los platos junto a los guardias de menor rango—, pero se hacía respetar.

Tahlil era un hombre delgado, de aire más bien jovial, que hablaba poco inglés y barría con una parsimonia de abuela el patio de la casa a medio construir donde me retenía

Yo lo consideraba un jefe menor dentro del vasto entramado de los clanes de piratas del centro de Somalia, que iba desde los hombres de a pie hasta un puñado de grandes jefes: señores de la guerra que viajaban con escoltas armadas. Tahlil decía que los hombres que me habían capturado eran el “grupo malo”, mientras que él y sus guardias eran el “grupo bueno”. Prometió mantenerme a salvo en “su” casa hasta que los verdaderos piratas negociaran el rescate. Durante el tiempo que me tuvieron como rehén, este tipo de comentarios fueron una constante.

El “grupo malo”, compuesto por guardias más brutales y violentos, estaba al mando de Ahmed Diriye, un hombre bajo y corpulento con los dientes podridos. Yo creía que Tahlil y Diriye eran, respectivamente, los jefes de los “buenos” y los “malos”. Por eso me sorprendió verlos apretujados en el asiento delantero de una camioneta todoterreno abarrotada, riendo y bromeando como viejos amigos, mientras se dirigían a algún lugar perdido del monte somalí. Tardaría años en comprender lo mucho que me había equivocado con Tahlil.

Durante mis años de cautiverio, casi siempre me mantuvieron aislado. Me golpearon muchas veces y vi cómo torturaban a un amigo. Pasaba la mayor parte del tiempo con miedo. También sentía una rabia inmensa: contra mis secuestradores y contra mí mismo, por haber acabado en sus manos.

Durante dos períodos de mi cautiverio tuve acceso a una radio de onda corta y podía escuchar cualquier emisora cuya señal llegara hasta allí. Un día, en la emisión internacional de la BBC, oí una anécdota sobre el presidente Abraham Lincoln. Al parecer, durante la Guerra de Secesión pronunció un discurso en el que habló de los sureños como seres humanos que, sencillamente, estaban equivocados. Una mujer del norte le reprochó su falta de firmeza: ¿acaso los sureños no eran enemigos a muerte de la Unión a los que había que destruir? “Pero, señora —respondió Lincoln—, ¿acaso no destruyo a mis enemigos al convertirlos en amigos?”.

Al principio rechacé aquella historia. No quería saber nada de relatos moralizantes sobre personas convertidas en santos sin religión. Pasaba la mayor parte de los días consumido por una rabia que no expresaba.

El secuestrador pide un favor

En septiembre de 2014, tras 977 días como rehén, por fin recuperé la libertad. Dos meses después, de vuelta en mi casa de Berlín, recibí un mensaje en Facebook. Empezaba así: Hola, Michael, soy tu amigo Mohamed. Era Tahlil.

Si me lo hubiera enviado cualquier otro pirata, lo habría borrado sin más. Pero tenía curiosidad por saber qué quería Tahlil. “Me alegro de que estés libre”, escribió, y me deseó una “vida feliz y llena de alegría”. El mensaje me enfureció. Intentaba ganarse mi simpatía, desvincularse de la “verdadera” banda de piratas y hacer como si no hubiera pasado nada entre nosotros. Después de una pesadilla de 32 meses, todavía creía que podía convencerme con su cuento de los piratas “buenos” y “malos”.

Contuve la rabia. Quería información. En las conversaciones que mantuvimos de forma intermitente durante mucho tiempo, le pedí a Tahlil que me ayudara a completar mis recuerdos y a corregir mis impresiones, a veces confusas, de la que había sido la etapa más sórdida de mi vida. Me dio nombres. Me envió fotos. Respondió a mis preguntas, aunque no siempre con sinceridad. Su ayuda me sirvió para documentar El desierto y el mar, el libro sobre mi cautiverio. Tardé dos años en escribirlo.

Por supuesto, Tahlil quería algo. Debía de saber que no conseguiría nada pidiéndome dinero: mi familia, mis amigos, las personas que habían contribuido al rescate y varias revistas para las que había trabajado ya habían reunido y enviado a Somalia 1,8 millones de dólares (1,4 millones de euros) para lograr mi liberación. Pero en la primavera de 2015 me pidió ayuda para ir a Estados Unidos. “Vivo con miedo constante —escribió— y no tengo a nadie que me ayude… Solo me quedan dos opciones: salir del país de forma ilegal o seguir viviendo así”.

Por entonces, el FBI investigaba mi secuestro y yo les había informado de mi correspondencia por Internet con Tahlil. No tenía intención de ayudarlo a emigrar, pero parecía dispuesto a colaborar con las autoridades estadounidenses. Así que, si lo ayudaba a viajar a Estados Unidos, sería para que el FBI pudiera detenerlo en cuanto llegara. Para un periodista, participar en una operación de las autoridades federales no es una decisión menor. Pero, al tomarme como rehén, los piratas me habían convertido en víctima de un secuestro, y sentía que los límites éticos de mi papel como periodista ya se habían desdibujado.

Creía que Tahlil no era el principal responsable al que había que encarcelar. Pero la piratería es una forma de crimen organizado, y esperaba que un jefe de menor rango, acorralado por las pruebas, pudiera revelar información comprometedora sobre sus superiores. Quería que el castigo recayera en los responsables de lo ocurrido. Aun así, sabía que era una apuesta arriesgada, tanto en la práctica como desde el punto de vista moral.

El FBI preparó una operación para atraer a Tahlil a Nueva York y detenerlo. “Si cambiás de opinión, solo tenés que decírnoslo”, me indicó un agente una tarde en las oficinas del FBI en Manhattan, bajo la luz de los tubos fluorescentes. Quería decir que, una vez detenido Tahlil, ya no estaría en mis manos decidir sobre su castigo o su perdón. El FBI seguiría adelante con el caso y mi antiguo carcelero tendría que responder ante la Justicia estadounidense, no ante mi criterio sobre lo que estaba bien o mal.

En el verano de 2018, el FBI organizó en secreto el viaje de Tahlil a Nueva York, donde él esperaba pasar dos semanas en un hotel. No le prometieron dinero, pero yo contribuí a atraerlo con una historia inventada sobre el alojamiento y la necesidad de “comprobar unos últimos datos” para el libro. Él, por su parte, se mostraba evasivo sobre lo que pretendía hacer en Estados Unidos. Parecía debatirse entre la esperanza y la desesperación. Me escribía con frecuencia para preguntar si su visa y su pasaje de avión estaban listos. A veces expresaba sus dudas sobre si lo detendrían. Sin embargo, nunca parecía tener demasiado interés en verme. Creo que pasamos semanas mintiéndonos el uno al otro.

El FBI detuvo a Tahlil nada más aterrizar en el aeropuerto JFK. Según los agentes, parecía realmente sorprendido

El 10 de agosto de 2018, el FBI detuvo a Tahlil apenas aterrizó en el aeropuerto JFK. Según los agentes, parecía realmente sorprendido. Yo esperaba que llegara a un acuerdo con la fiscalía y ayudara al FBI a detener a alguno de los jefes piratas, como Mohamed Garfanji. En el estado de Galmudug, Garfanji tenía una pésima reputación. Había torturado a mi amigo Rolly Tambara, un anciano de Seychelles al que también tenían como rehén: lo colgó de un árbol por los tobillos y lo golpeó con una caña de bambú. También amenazó con venderme al grupo terrorista Al-Shabab. No lo he perdonado.

En noviembre, tres meses después de su detención, Tahlil seguía sin colaborar y yo empezaba a tener serias dudas sobre lo que habíamos hecho. Si todo el peso del Gobierno estadounidense caía sobre un jefe de poca categoría y aparentemente apacible como él —y sobre nadie más—, la operación entera parecería inútil y cruel. A finales de 2018, The New York Times publicó un breve artículo sobre el caso. No me alegra tanto como podrías imaginar que esté en la cárcel, le dije al periodista.

En los comentarios del artículo, algunos lectores se preguntaban si yo tenía síndrome de Estocolmo. No entendían que alguien que había sido rehén pudiera desear otra cosa que vengarse brutalmente de sus secuestradores. Tenía que estar hipnotizado, traumatizado o haber perdido la cabeza.

Pero perdonar a tus captores no es lo mismo que tener síndrome de Estocolmo. Ni de lejos.

El mundo al revés del cautivo

Durante mis primeros meses como rehén compartí el cautiverio con Rolly Tambara, un pescador de 69 años con los antebrazos tatuados y un sarcasmo seco que nunca lo abandonaba. Hablaba un inglés isleño simplificado, con influencia del francés. Sabía cómo sobrevivir como rehén: llevaba tres meses más que yo en manos de los piratas. Por entonces, yo seguía explotando de rabia a la menor provocación y él intentaba calmarme. Cada vez que los guardias se comportaban de forma arbitraria o cruel, murmuraba con ironía: “Nosotros somos el diablo, Michael. Y ellos son como Dios”.

Tenía razón. Lo primero que un delincuente necesita dejar en claro cuando te somete por la fuerza es que él tiene razón y vos, por definición, estás equivocado. Como rehenes, vivíamos en un mundo al revés, y cuestionar aquella jerarquía podía costarnos la vida. En cuestión de horas, al rehén se lo trata como a un bebé y experimenta una especie de regresión a las emociones infantiles, según explicó el influyente psiquiatra Frank Ochberg. No puede comer, hablar, ir al baño ni moverse sin permiso. Hacerlo puede costarle la vida y acaba aceptando una idea: esta persona es quien me da la vida, igual que antes lo hacía mi madre.

Ochberg se refería al llamado “síndrome de Estocolmo”. El término surgió a raíz de un intento fallido de asalto a un banco sueco en 1973, que dio paso a seis días de cautiverio. Armado con un cuchillo y una metralleta, el asaltante Jan-Erik Olsson tomó como rehenes a varios empleados de un banco de Estocolmo. Exigió la liberación de un amigo encarcelado, una elevada suma de dinero y un Ford Mustang para escapar. Kristin Enmark, una taquígrafa de 23 años que pareció empatizar con él desde el principio, estaba entre los rehenes.

Las autoridades suecas accedieron a la mayoría de sus exigencias en menos de un día. Para entonces, su amigo ya se había reunido con él en el banco. Pero cuando Olsson pidió que los dejaran escapar con dos rehenes —para reducir el riesgo de que la policía lo matara a tiros—, las autoridades se negaron. En una llamada al primer ministro sueco, Olof Palme, desde el interior del banco, Enmark aseguró que tanto ella como otra mujer querían irse con Olsson y su amigo en el Mustang. “Tenemos más miedo de los policías que de estos dos chicos”, le dijo a un periodista en otra llamada desde el banco.

Enmark parecía más enojada con su propio Gobierno que con sus secuestradores. Esta actitud desconcertó tanto a las autoridades suecas como a la opinión pública. Pero un psiquiatra llamado Nils Bejerot —que había trabajado como negociador para el Gobierno sueco— explicó a los periodistas que todos los rehenes padecían un síndrome que llevaba a las víctimas a defender a sus agresores. Lo denominó “síndrome de Norrmalmstorg”, por la ubicación del banco en la plaza de Norrmalmstorg. Para el resto del mundo pasó a ser el “síndrome de Estocolmo”.

No fue hasta el año siguiente cuando el término se extendió por Estados Unidos y el resto del mundo. Patty Hearst, la nieta de 19 años del magnate de la prensa William Randolph Hearst, fue secuestrada en su departamento de Berkeley por un grupo de extrema izquierda llamado Ejército Simbionés de Liberación (SLA). Dos meses después, las cámaras de seguridad de un banco de San Francisco la grabaron participando en un asalto a plena tarde. Se hacía llamar “Tania” y amenazaba a los clientes. “¡Arriba, arriba, contra la pared, hijos de puta!”, gritaba.

La gente se preguntaba si aquella joven privilegiada, heredera de una de las grandes fortunas de la prensa estadounidense, había perdido la cabeza. ¿Le habían lavado el cerebro? ¿Actuaba bajo coacción? ¿Había empezado a trabajar para el SLA? (Así era). ¿Tenía síndrome de Estocolmo?

Enmark parecía más enfadada con su propio Gobierno que con sus secuestradores. Esta actitud desconcertó tanto a las autoridades suecas como a la opinión pública. Pero un psiquiatra explicó que todos los rehenes padecían un síndrome que llevaba a las víctimas a defender a sus agresores

Tras la detención de Hearst en septiembre de 1975, un prestigioso abogado defensor llamado F. Lee Bailey se hizo cargo de su caso. Esgrimió el término “síndrome de Estocolmo” para evitar que fuera a la cárcel. No funcionó en el juicio, pero quedó en libertad tras 22 meses gracias a una conmutación de la pena por parte del presidente Carter. Los argumentos de Bailey en el caso Hearst, que acapararon los titulares, son la principal razón por la que la gente de todo el mundo conoce la expresión “síndrome de Estocolmo”. Sin embargo, nunca figuró en el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, ya que las pruebas que lo respaldan nunca fueron lo suficientemente claras como para establecer una definición formal.

Independientemente de si el término es válido o no, no hay duda de que las presiones a las que se ve sometida la mente de un rehén son reales. Los seres humanos pueden tener todo tipo de reacciones ante una situación de dominio absoluto —rebelión, búsqueda de la paz, simpatía, obediencia, rabia— y ninguna respuesta es “incorrecta” durante una crisis. Los rehenes que se enamoran de sus captores, se convierten a otra religión o se identifican con la visión delirante del mundo de un secuestrador renuncian a su sentido del yo por instinto de supervivencia. La tensión mental tiene que resolverse de alguna manera.

Lo que me ayudó a liberarme de mi abrumadora sensación de ira asesina, tras más de dos años en Somalia, fue algo que escuché en la radio de onda corta. Se trataba de una homilía del papa Francisco sobre el perdón. No solo sufría por sentimientos de indignación, sino también por una culpa autodestructiva por mis propios errores, que me habían llevado a esa miserable existencia. Vivía con un impulso recurrente de agarrar uno de los kaláshnikov y disparar, ya fuera contra los piratas o contra mí mismo. ¡Cuántos de nosotros quizá merecemos la condena!, dijo el Papa, y añadió que los pecados de una persona eran como las estrellas por la noche. “Miramos al cielo y hay tantas estrellas, pero cuando sale el sol por la mañana con tanta luz, las estrellas ya no se ven”.

Lo que me ayudó a liberarme de mi abrumadora sensación de ira asesina, tras más de dos años en Somalia, fue algo que escuché en la radio de onda corta. Se trataba de una homilía del papa Francisco en torno al perdóm

El reparto del botín

En febrero de 2019, seis meses después de la detención de Tahlil en el aeropuerto JFK, el FBI arrestó a Abdi Yusuf Hassan, un ciudadano estadounidense de origen somalí, en el estacionamiento helado de un Starbucks de Minneapolis. En Somalia, Hassan ocupaba un cargo oficial: era ministro del Interior del estado de Galmudug, donde me habían secuestrado y mantenido cautivo. Llevaba años viviendo entre Estados Unidos y Somalia.

El FBI creía que Hassan se había quedado con unos 250.000 dólares (unos 194.000 euros) del rescate pagado por mi liberación. Después se había refugiado en Minnesota, dejando a los jefes piratas en Somalia disputándose el resto del dinero. (Cinco de ellos murieron en un tiroteo por el reparto del rescate después de que yo recuperara la libertad). Había logrado reconstruir esta historia a grandes rasgos mientras escribía El desierto y el mar. Pero, tras la detención de Hassan en Minneapolis y, sobre todo, el juicio de ambos, empecé a comprender que había partes enteras de lo ocurrido que desconocía por completo.

Ambos hombres fueron acusados de conspiración para secuestrar a un estadounidense, de “terrorismo” (en el sentido de que me amenazaron de muerte en Somalia) y de delitos relacionados con armas de fuego. Ninguno de los dos aceptó un acuerdo con la fiscalía. Cada uno se enfrentaba a una pena de 30 años o más, ante un cúmulo de pruebas condenatorias.

Yo había reconstruido mi vida en Berlín y California, y estaba ansioso por que terminara el juicio. Debería haber durado dos semanas en la primavera de 2020, pero la pandemia de COVID-19 y otros contratiempos inesperados lo retrasaron hasta febrero de 2023. Para cuando por fin llegó el momento, estaba harto de oír tópicos sobre los piratas como “protectores de la costa somalí” y quería que se hiciera justicia.

En el juicio, Tahlil tenía un aspecto rollizo y llevaba un barbijo para protegerse de la COVID-19. Hassan tenía algunas canas. Mi tarea como testigo consistía en relatar mi cautiverio tal como lo recordaba, de principio a fin. La defensa formuló varias objeciones: primero, por mi uso reiterado de expresiones como “parece” o “tenía la sensación de que…”; después, de forma tajante, por un comentario que murmuré al micrófono: “Buena parte de lo que cuento se basa en impresiones”. Solo quería decir que, como rehén en Somalia y sin mis anteojos, me resultaba difícil saber con certeza lo que ocurría a mi alrededor. Pero el juez dio la razón a la defensa: debía ceñirme a los hechos, sin intentar interpretarlos para el jurado.

Fue catártico enzarzarme con los equipos de la defensa en el estrado de los testigos. Un abogado de Tahlil, Steve Lynch, dedicó parte de su interrogatorio a preguntarme por los guardias de la casa de Tahlil. “La docena aproximadamente de hombres que había en la casa”, dijo, “algunos de ellos no parecían tener entrenamiento militar; ¿es así?”.

“Siempre era difícil saber si los guardias tenían entrenamiento militar”, respondí, intentando no utilizar la propia palabra de Lynch, “parecían”.

Pero algunos parecían ser, ya sabe, pescadores, ¿no?, sugirió. Sentí un arrebato de indignación: la inmensa mayoría de los piratas que conocí no eran pescadores que intentaban proteger su medio de vida. Aquello era propaganda que los periodistas occidentales repetían con buena intención desde que la piratería empezó a ocupar titulares en 2005. En los años noventa y a principios de los 2000, esa explicación tenía algo de cierto. Pero cuando las bandas empezaron a secuestrar petroleros y buques de carga, ya no estaban integradas principalmente por pescadores pobres que defendían la costa somalí de la pesca ilegal. Eran combatientes de los clanes, adiestrados en el manejo de fusiles Kaláshnikov: hombres pobres que necesitaban trabajo, sin duda, pero que formaban parte de brutales redes de crimen organizado.

Me acerqué al micrófono y respondí en voz baja, pero con claridad, para que todos en la sala me oyeran: “Por supuesto que no”.

“Déjeme que profundice un poco más”, dijo. “¿Alguna de las personas que estaban allí… le parecieron gente relativamente sencilla?”.

“Eran soldados de los clanes”, respondí.

No era lo que la defensa quería oír. Otros testigos se hicieron eco de este punto durante las dos semanas de juicio: la mayoría de los piratas eran soldados de los clanes, no simples pescadores. Los testigos eran espías somalíes, informantes procedentes de las filas de la policía local de Galmudug o de la propia red pirata.

Un testigo clave declaró ante el tribunal que Tahlil era mucho más hábil y calculador de lo que sugería el papel de jovial jefe de guardias que había representado ante mí. Según su testimonio, era capitán del ejército somalí y ocupaba un puesto de mando intermedio en la red de piratería.

Tras el juicio, mientras leía la transcripción judicial de 2.000 páginas, la figura de Tahlil cobró claridad. Había pasado una cantidad sorprendente de tiempo en el atunero secuestrado, fuera de mi vista. El barco, llamado Naham 3, era un atunero gestionado por propietarios de Taiwán y Omán. Había sido secuestrado en mar abierto cerca de las Seychelles, a más de 700 millas de Somalia. (Las aguas territoriales de cualquier nación se extienden hasta las 12 millas náuticas mar adentro). El barco medía 50 metros de eslora y contaba con un vasto laberinto de congeladores de pescado en el casco que, según el testimonio de los testigos, Tahlil había convertido en un arsenal. “Tahlil se encargaba de recoger todas esas armas al final de los turnos de los guardias y de guardarlas bajo llave durante la noche en el congelador del barco”, afirmó una fiscal estadounidense, Gillian Grossman, en su alegato final, “que los piratas utilizaban como una especie de armería improvisada. Tahlil controlaba el acceso a esas armas. Era el único que tenía la llave”.

Impresionante. Toda esa información cambió la impresión que tenía de él. Ya no veía a mi informante de Facebook, ese tipo delgado y de modales apacibles, como un jefe de poca monta. Si guardaba armas en la bodega del congelador, también estaba implicado en el caso del Naham 3. Dudo que hubiera secuestrado el barco, al igual que no me había secuestrado físicamente a mí, pero, como armero, era responsable de todas las armas de los piratas y, en ese sentido, también era en parte responsable del largo cautiverio de los 28 pescadores retenidos como rehenes en el barco. Veintiséis de ellos fueron finalmente liberados en 2016, tras pasar casi cinco años como rehenes. Dos murieron durante el cautiverio.

También se supo que Tahlil y Hassan eran amigos, aunque yo nunca los había visto juntos. Los federales tenían una carpeta llena de correspondencia de Facebook y llamadas entre ellos. Los acusados se llamaban entre sí “hermano” y “mi amigo”. Pero Tahlil parecía reconocer su menor jerarquía al utilizar “ministro” y “mi respetado líder”.

Mi deseo de perdonar a Tahlil se fue disolviendo como una estatua de sal bajo la lluvia. No es que regresaran de golpe la ira o las ganas de venganza, pero ya no sentía la misma disposición a ser indulgente. Los tripulantes de los pesqueros que habían sido liberados y con los que hablé tampoco tenían mucho interés en perdonar. Uno de ellos, el filipino Arnel Balbero, me escribió que esperaba que todos los piratas acabaran en la cárcel… Por su culpa, muchos sueños se han truncado.

En cuanto a Hassan, durante el juicio se supo que tenía una casa en Galkayo, a poca distancia de una de las viviendas donde me habían retenido. Según dos testigos somalíes, servía de escondite y lugar de reunión para algunos de los principales jefes piratas con los que me había cruzado. Además de ejercer a distancia como ministro del Interior de Galmudug, Hassan había encontrado la manera de lucrarse con mi cautiverio: alquilaba una casa de su propiedad a mis secuestradores.

La condena

Esperaba escuchar en el juicio alguna explicación alternativa y creíble sobre el papel de Tahlil y Hassan. Nunca llegó. Ambos alegaron que se habían infiltrado en la banda de piratas para aliviar mi sufrimiento o ayudarme a escapar. Si era cierto, ¿por qué no habían colaborado con el FBI ni con la fiscalía? ¿Por qué tenía Hassan una casa en Galkayo llena de jefes piratas? ¿Y cómo había acabado Tahlil ejerciendo de armero, a cargo de todos los fusiles Kalashnikov, lanzagranadas y ametralladoras que vi?

Los testigos somalíes afirmaron que Tahlil se había puesto en contacto conmigo por Facebook porque los principales jefes piratas le habían pagado apenas 8.000 dólares (unos 6.200 euros al cambio de entonces) como último pago por sus servicios de armero, una cantidad que consideraba insultante. Se había sentido estafado. Así que me escribió en 2014 y empezó a ayudarme con el libro, soñando con una nueva vida en Estados Unidos. Esa explicación encajaba. Todavía sentía por él cierta lástima que no sentía por Hassan. Gracias a Tahlil había obtenido información reveladora, y había sido yo quien lo había convencido para que subiera a un avión. Tras asimilar las pruebas en su contra, ya no lo veía como un hombre tan desventurado, sino más calculador. Aun así, no creía que mereciera una pena mínima de 30 años de prisión.

Me importaba que las condenas fueran justas, fuera lo que fuera que eso significara, por la misma razón por la que perdonar, desde el suelo de una prisión inmunda, me había resultado liberador: era una forma de recuperar el control sobre mi vida. Había perdido el deseo de venganza, pero no el de justicia. Sin embargo, a esas alturas la justicia ya no estaba en mis manos.

La gente habla con ligereza de “cerrar un capítulo”, como si un proceso penal en una anodina sala de un tribunal federal pudiera dar paz a la víctima de un delito violento. No creo que pueda hacerlo. Cada cual debe encontrar esa paz por sí mismo. El Departamento de Justicia de EEUU hizo un trabajo extraordinario al llevar a mis secuestradores ante la justicia, pero el alivio emocional no formaba parte del trato.

El día de su sentencia, a finales de 2024, leí en voz alta en el tribunal una concisa carta dirigida a Tahlil. Le pedí a la jueza Allyne Ross que le impusiera una pena inferior a 30 años si podía. Sé lo que es estar retenido contra mi voluntad, dije. También aprendí en Somalia que la misericordia es un medio de supervivencia… Esto no es lo mismo que olvidar lo que ocurrió.

Tahlil pronunció un discurso en el que insistió en su inocencia, afirmando (una vez más) que había querido ayudar a Michael. Ross escuchó todo lo que dijo. Al final, dictó dos condenas de 30 años. La de Tahlil habría sido menor si la pena mínima de 30 años por un delito relacionado con armas de fuego no fuera una ley estricta en el estado de Nueva York. En el caso de Hassan, dado el peso de las pruebas, la condena de 30 años era adecuadamente severa, afirmó, en contraste con la de Tahlil.

La gente habla con ligereza de “cerrar un capítulo”, como si un proceso penal en una anodina sala de un tribunal federal pudiera dar paz a la víctima de un delito violento. No creo que pueda hacerlo. Cada cual debe encontrar esa paz por sí mismo

Otro de mis secuestradores, Bashko, había sido detenido en 2021 por agentes del FBI y policías locales en Yibuti, un país situado al noroeste de Somalia. Fue trasladado a EEUU, donde se enfrentó en Nueva York a cargos similares —conspiración para secuestrar, terrorismo y delitos relacionados con armas de fuego—, pero se declaró culpable a cambio de una pena menor.

Conocí a Bashko a bordo del Naham 3: era un joven delgado y despierto, armado, que se cubría la cabeza con turbantes de colores llamativos para protegerse del sol. Tenía buen humor y era inteligente. Nunca pasó de ser un guardia de bajo rango. Durante dos años me vigiló casi a diario, sentado con las piernas cruzadas y su fusil Kaláshnikov en el suelo de las distintas casas donde me retenían. En aquellas tardes sofocantes de cautiverio manteníamos largas conversaciones, a veces entretenidas, en una mezcla de inglés y somalí rudimentarios. Rara vez coincidíamos en nuestra visión del mundo —él justificaba mi cautiverio con los versículos del Corán más violentos y hostiles hacia los infieles—, pero nuestros debates eran animados.

Si alguno de los piratas que conocí estaba atrapado en la pobreza, creo que era él. No respondía al perfil del pescador desesperado, pero se había incorporado a la banda como un hombre de a pie porque era pobre y apenas tenía otras opciones. Se enfrentaba a una pena que podía ir desde su puesta en libertad, dando por cumplida la condena con el tiempo que ya llevaba preso, hasta los 25 años de cárcel. No veía ninguna razón para que pasara un tercio de su vida entre rejas. Así que escribí al juez y destaqué su bajo rango.

Su disposición a conversar y bromear también hizo más llevadero mi cautiverio, escribí. Encargaba samosas para que pudiera picar algo. Mediaba entre los guardias más agresivos y yo, y a veces conseguía que me dejaran dormir sin cadenas. Una vez, en un arrebato de rabia, tiré las llaves de esas cadenas por el retrete, lo que creo que le ocasionó algún problema.

Bashko recibió su condena en otoño de 2023. El juez hizo una extensa valoración del caso. Hay una palabra que describe la inhumanidad de los secuestradores del señor Moore, de todos ellos, tanto de los jefes como de sus subordinados —afirmó el juez Paul Engelmayer—. Esa palabra es “maldad”. No la utilizamos a menudo en los tribunales ni al dictar sentencias penales. La reservamos para los crímenes más atroces. En este caso, es la palabra adecuada.

Añadió que mi carta no era decisiva. Un tribunal nunca puede dejar en manos de una víctima la decisión sobre qué pena es justa, tanto si busca venganza como si pide clemencia. Pero quizá la carta influyó en algo. Engelmayer impuso a Bashko una condena de 12 años y medio, la mitad de los 25 a los que se enfrentaba.

No pude asistir a la vista en Nueva York, pero me contaron que Bashko se había mostrado inquieto en la sala y que quería darme una postal. Sus abogados me la enviarían. Yo estaba de viaje y, durante un par de semanas, imaginé que su mensaje sería una larga recriminación por haberle arruinado la vida.

Al volver a casa encontré un sobre grueso, no una postal. Lo abrí con cierta aprensión. Contenía una tarjeta hecha a mano, sin una sola palabra, ni en inglés ni en somalí. Solo un mecanismo de papel rosa y blanco que, al abrir la tarjeta, se desplegaba en forma de flor. Una flor que hablaba por sí sola.

Un diálogo reparador

Tras el juicio, Bashko fue trasladado a la prisión federal de Leavenworth, en Kansas. Intenté visitarlo mientras escribía este ensayo, pero los trámites avanzaban con lentitud y mis gestiones apenas obtenían respuesta. Aun así, conseguimos hablar por teléfono.

Su voz era más grave que antes y ahora hablaba bien inglés. Me dio las gracias por haber escrito a Engelmayer.

—Sé que me ayudabas de verdad, Michael. Quiero decirte que lo siento… ¿El Bashir de hace diez años? Ahora es otro, de verdad. Antes no sabía nada. ¿Te acuerdas?

—Me acuerdo.

—Que Dios te bendiga. Ahora todo va bien.

Resultaba extraño, pero sonaba entusiasmado, incluso feliz.

—No puedo odiar la cárcel. Sé lo que hice. Hice cosas de mierda.

Arqueé las cejas. En Somalia se había aferrado a sus dogmas religiosos, convencido de su superioridad moral. Ahora parecía haber llegado, en prisión, a una comprensión más profunda.

— Le dije al juez: “Soy culpable”. Le dije: “Si me condena a 30 años, no me importa. Si me condena a 15…”. Eso le dije. Le dije: “Juez, hice mal. Lo siento”.

No tenía ninguna posibilidad de quedarse en EEUU una vez cumplida la condena. No buscaba obtener nada a cambio. Hablaba en serio.

—Gracias, Bashko. Por cómo hablas, pareces otro hombre— le dije.

—Tu familia está bien, ¿verdad?— preguntó.

—Ahora está bien, gracias— contesté.

—Espero que puedas perdonarme, por favor.

Vacilé. Estaba tan acostumbrado a que nadie reconociera su culpa por lo ocurrido durante aquellos años que no sabía qué decir. Hasta entonces, el perdón había sido algo íntimo, una forma de liberarme. Ahora que alguien me lo pedía en voz alta, me costaba expresarlo. Pero la tarjeta que me había enviado seguía sobre el aparador. Podía verla desde donde estaba sentado, con el teléfono en la mano.

—Bueno, sí—, dije por fin. Carraspeé. —Sí (te perdono), Bashko—.

—Gracias, Michael Scott Moore— contestó.

No me costó nada concederle ese perdón. Pensé en las palabras de Lincoln y en los enemigos que dejaban de serlo al convertirse en amigos. Por primera vez sentí que algo había cambiado en el mundo, más allá de mi propia vida, gracias a ese recorrido vacilante, lleno de dudas e incertidumbre, hacia el perdón sobre el que llevaba años escribiendo. Y que sus efectos eran más poderosos que los de cualquier intento de venganza.

Traducción de Emma Reverter