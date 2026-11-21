La vida de Raúl Eduardo Kraiselburd, el empresario de medios más importante e influyente de la provincia de Buenos Aires, constituye, en buena medida, un gran enigma, un laberinto envuelto en brumas. Su figura se proyecta sobre La Plata con el peso que tuvieron los diarios de papel durante el siglo xx, cuando eran capaces de incidir decisivamente en el rumbo de una época. Dueño y señor de la capital bonaerense, su apellido, ligado al periodismo desde hace un siglo, representa a una generación de editores que hicieron de la prensa un negocio fabuloso.

Por su despacho, en el segundo piso del edificio de El Día, nave insignia de un imperio con múltiples ramificaciones, han desfilado dirigentes políticos de todos los signos, jefes militares y policiales, empresarios, sindicalistas, figuras del deporte, la cultura y el espectáculo, además de lobistas y oportunistas de toda laya.

Kraiselburd ha pasado en esa habitación la mayor parte de su vida, donde, impregnada de aroma a tabaco y madera, el tiempo parece haberse detenido. Detrás del escritorio, cubierto por papeles, informes y viejos recortes, sobresale un cuadro del italiano Quincio Cenni que recrea la fundación de La Plata en 1882 e incorpora personajes que nunca estuvieron allí, un detalle que lo convierte, para muchos, en una de las primeras fake news de la historia argentina.

En esa suerte de alcázar, donde durante décadas se concentró una parte sustancial del poder real y simbólico de la provincia, se definieron programas públicos, carreras políticas, negocios privados y reputaciones personales, todo bajo el pulgar implacable del “Ruso”, el apodo con el que lo conocen sus colaboradores, aunque casi nadie se atreva a llamarlo así en su presencia. Dentro y fuera del diario, su nombre infunde respeto, pero sobre todo temor. La mayoría de los empresarios y políticos solo aceptan hablar de él sin que se mencione su nombre, al igual que los periodistas, conscientes de que cualquier comentario puede llegar a sus oídos y acarrear consecuencias.

Fundado en marzo de 1884, apenas dos años después del nacimiento de La Plata, El Día ha acompañado desde entonces la evolución de la ciudad. Concebido por figuras alineadas con el proyecto político de Dardo Rocha, el diario se transformó con el tiempo en un conglomerado que llegó a controlar varios diarios, una agencia noticiosa, una señal de televisión, radios y portales informativos. Esa expansión se produjo, en buena medida, gracias al permanente respaldo publicitario de la administración bonaerense. que hay que alimentar todos los días con lomo“.

La historia de Kraiselburd está atravesada por episodios estraordinarios desde el momento mismo de su nacimiento: llegó al mundo en Paraguay y con otro nombre. Según la versión familiar, su padre se había refugiado allí para escapar de la persecución del régimen del general José Félix Uriburu contra socialistas y anarquistas. De regreso en La Plata, un médico amigo extendió un certificado que fijó oficialmente su nacimiento en City Bell el 12 de mayo de 1944.

Descendiente de inmigrantes ucranianos que llegaron a la Argentina sin conocer la lengua ni tener oficio, Kraiselburd heredó el periodismo de su padre, David, un abogado filoanarquista, voluntario en la Guerra Civil Española que en 1962 llegó a director de El Día tras haber ingresado como cadete y se convirtió en el primer editor de origen judío al frente de un diario argentino.

Se incorporó al matutino siendo adolescente. Después de trabajar un tiempo como cronista deportivo y universitario, con apenas 23 años se hizo cargo de Gaceta de la Tarde, vespertino del mismo grupo. Comprendió entonces que el periodismo era, antes que nada, un instrumento de enorme poder y, al mismo tiempo, un arma de doble filo que exigía prudencia, inteligencia y equilibrio. Aprendió a lidiar de manera cotidiana con la variedad de engaños, golpes bajos y traiciones que, en ese ámbito, a veces salvaje, exigen contener las emociones y actuar con frialdad.

Desde entonces, más que en los quehaceres diarios de la redacción, el fuerte del Ruso ha sido la faceta empresarial, donde se distinguió siempre por su pragmatismo y audacia, pero también por su capacidad para convertir el peso del diario en oportunidades de negocios.

Los convulsionados años setenta marcaron un punto de quiebre en la vida de Raúl Kraiselburd. En julio de 1974, su padre fue asesinado en un secuestro de Montoneros, lo que lo obligó, con apenas 30 años, a asumir la conducción de un grupo periodístico en expansión que ya incluía El Día, Gaceta, la agencia Noticias Argentinas (NA) y el recientemente lanzado Diario Popular, convertido en un éxito editorial tras la clausura de Crónica.

Dos años más tarde, bajo la dictadura militar, sufrió el golpe más devastador: su hijo David, de veintiún meses, fue secuestrado y asesinado. El cuerpo nunca pudo ser hallado. A ello se sumó la desaparición de su suegro, Baldomero Valera, dirigente comunista, y de su cuñada, Patricia Valera, militante del Partido Comunista Marxista-Leninista.

La investigación por el crimen de su hijo lo llevó a estrechar sus vínculos con las autoridades militares y la policía bonaerense, encabezada por el temible coronel Ramón Camps.

Aunque logró sobreponerse, nunca volvió a ser el mismo. La muerte de su padre cambió el rumbo de su vida; la de su hijo dejó en él una herida irreparable. Aquellos dolores lo convirtieron en un hombre duro, distante, receloso –para algunos, incluso despiadado– y, sobre todo, muy reservado, decidido a controlar su exposición pública y a ejercer el poder desde la discreción, rasgo que terminó convirtiéndose en uno de los pilares de su estilo de liderazgo y conducción.

Al frente de El Día consolidó su posición accionaria, preservó la línea editorial conservadora y una relación pragmática con los gobiernos de turno. En los comienzos de la década de 1980, cuando ya se vislumbraba el regreso de la democracia, incursionó en el mercado de las revistas pornográficas, en busca de un impacto similar al que había producido el destape español. Y, bajo su impronta, Diario Popular se erigió en el primer diario a color del país y, con el tiempo, se afianzó como el tercero más vendido de la Argentina.

Su activa participación en el affaire Papel Prensa y su intento de disputar la conducción de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) le valieron un duro enfrentamiento con el núcleo dominante de editores, que desde entonces buscó marginarlo.

Si bien alguna vez fantaseó con incursionar en la política –algo que lo había cautivado desde su juventud, cuando tuvo un paso por la militancia estudiantil en el reformismo universitario– comprendió que, a diferencia de los dirigentes, obligados a revalidar constantemente su lugar en la vida pública, la plataforma de la prensa le garantizaba una presencia vitalicia.

Su raíz radical no le impidió acercarse al peronismo cuando, en los años noventa, esa fuerza llegó al poder con un programa de gobierno que tenía eje en la obra pública y que generó la mayor inversión en infraestructura desde la fundación de la ciudad. Entonces, sus vínculos con el mundo de la política y los negocios lo llevaron a consolidar un perfil empresarial aún más diverso.

Cuando, en 1993, el sindicalista Antonio Balcedo decidió lanzar su propio diario en La Plata y desafiar la posición monopólica que El Día había sostenido durante más de treinta años, se desató una guerra comercial que atravesó la vida pública platense.

La tragedia familiar significó un potente espaldarazo para su proyección internacional, donde con el tiempo desplegó una labor destacada y logró su máximo protagonismo. Entre 1994 y 1995 presidió la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

En reconocimiento a sus trajinados años de experiencia, Raúl Kraiselburd ha recibido importantes distinciones, como el Diploma al Mérito en Dirección Periodística otorgado por la Fundación Konex en noviembre de 1997 y el Premio María Moors Cabot, que concede la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia, entregado en Nueva York en octubre de 2003. No obstante, y pese a su amplia trayectoria, en la práctica, Kraiselburd es un perfecto desconocido para el gran público. Aún en La Plata pocos reconocen su rostro y menos aún han tenido trato directo con él. Alrededor de su figura crecieron innumerables leyendas que nunca se preocupó por desacreditar y que, incluso, en ocasiones, él mismo alimentó. Desde sus relaciones sentimentales –que incluyeron tres matrimonios e innumerables amoríos que, según versiones, llegaron a involucrar a estrellas del espectáculo y el jet set internacional– hasta los rumores sobre su condición de iniciado en la masonería o espía al servicio de los Estados Unidos, su vida quedó envuelta en un cúmulo de relatos tan difíciles de verificar como los que rodean la verdadera dimensión de sus activos y negocios.

Cuando la era digital apenas asomaba para transformar para siempre el modelo de negocio de los viejos diarios de papel, una fuerte disputa por el manejo de la rentabilidad de la empresa terminó en la ruptura de la sociedad con sus históricos socios Fascetto-Stunz. Tras una ardua negociación que en 2009 partió al medio el holding, el Ruso se aferró a la tradicional marca El Día y cedió Diario Popular. “El Día es la usina que alimenta todo el conjunto”, explicó alguien cercano a él. El cruce de acusaciones alcanzó incluso la labor

solidaria que Kraiselburd lleva adelante desde la Fundación Florencio Pérez, creada a principios de los años noventa para combatir la drogadependencia y sostenida en parte con un porcentaje de los dividendos del Bingo de La Plata.

Como ocurre con casi todos los hombres de éxito y poder, Kraiselburd despierta admiración, pero también rechazo. Para unos, es un ejemplo de esfuerzo, audacia y perseverancia; para otros, un empresario controvertido cuyos métodos y decisiones merecen reparos.

Protagonista de los años de mayor expansión de la prensa gráfica, Kraiselburd pertenece a una especie en franca extinción. Repasar ese recorrido supone también echar luz sobre la siempre conflictiva política bonaerense, el poco explorado escenario del periodismo provincial y, al mismo tiempo, asomarse al derrotero de una sociedad ganada por la violencia y la intolerancia, que aún mantiene abiertas muchas de las heridas de su pasado.

Un extraño artilugio del destino hace que su declinación física acompañe la del negocio de los diarios de papel. A sus 82 años, aquejado por una dolencia que afecta su movilidad, enfrenta con entereza el deterioro de un cuerpo que ya no le responde como antes y, aun así, todavía pasa largas horas en su despacho, pendiente de cada detalle de la empresa que conduce desde hace más de medio siglo, tras la inesperada muerte de su padre. Pese a todo, no pierde oportunidad de expresar su orgullo por un diario que, según afirma, defendió la democracia frente a cada intento de cercenarla; que fue el preferido del caudillo radical Ricardo Balbín; que René Favaloro se hacía llevar todos los lunes en avión a Estados Unidos para mantenerse informado sobre su amado Gimnasia; y que Néstor Kirchner leía durante los años en que residió en la ciudad.

Viejos habitantes de la redacción de El Día recuerdan que cierta vez, sentado a la barra de uno de los boliches nocturnos que solía frecuentar, el Ruso Kraiselburd se confesó con amargura: “Yo no elegí mi vida, fui obligado, no me quedó otra”.

El libro se presenta el 27 de noviembre a las 18 en la Librería del Fondo, Costa Rica 4568, con la presencia de Martín Sivak y Sebastián Lacunza