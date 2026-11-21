Fue la mayor salida a bolsa de la historia. Anthropic consiguió marcar el paso a todo el sector de la inteligencia artificial recaudando 81.000 millones de dólares para una valoración total de 1,5 billones. El estreno de los creadores del chatbot Claude desató una oleada de riqueza sin precedentes en Silicon Valley, creando millonarios a miles. Pero la historia de ese dinero va mucho más allá de quién y cómo se llenó los bolsillos. Anticipa las nuevas reglas que los magnates de la IA quieren imponer al gobierno corporativo, con lo que el sector llama “millonarios de papel”: fortunas bloqueadas durante meses y una masa de accionistas sin voz ni voto en la compañía.

Fundada en 2021, Anthropic pasó de unos 940 empleados a finales de 2024 a cerca de 5.300 en septiembre. Para levantar su plantilla en plena carrera por la inteligencia artificial, la empresa dirigida por Dario Amodei utilizó el pago en opciones sobre acciones como estrategia clave para fichar personal de su máximo rival, OpenAI, así como de los laboratorios avanzados de Google, Microsoft y otros gigantes tecnológicos.

Según el folleto de salida a bolsa, a 30 de septiembre los empleados con acciones poseían unos 119.000 millones de dólares en opciones de compra de títulos de la empresa. Más del 60% ya estaban consolidados. Pero esos contratos incluyen letra pequeña. Los empleados no fundadores solo pudieron vender un máximo de un 10% de sus acciones el primer día de cotización. Podrán vender otro 35% tras los resultados del ejercicio fiscal de 2026, mientras que el resto se libera por tramos a lo largo de 180 días. Lo que ingresen finalmente dependerá de cómo resistan las cotizaciones de las empresas de IA.

El documento oficial no desglosa cuánto corresponde a cada trabajador. La firma de análisis de mercado Sacra calculó que alrededor de 2.800 empleados poseen al menos 1 millón de dólares en acciones consolidadas. Ese reparto no solo se produjo entre los investigadores punteros, sino que también incluyó a trabajadores junior y perfiles administrativos.

Luego hay casos como el de Krishna Rao, el director financiero fichado en 2024 que hizo que Anthropic gane más dinero con los intereses de su capital que muchos bancos pequeños. Para convencerlo, los hermanos Dario y Daniela Amodei le pusieron encima de la mesa un paquete de 14 millones de opciones de compra de acciones a 1,3 dólares cada una. Tras la salida a bolsa, esa cartera vale más de 1.000 millones de dólares.

Se trata de un espaldarazo a una política de remuneración en acciones que las startups tecnológicas usan tanto para atraer talento como para mantenerlo comprometido con el proyecto, pero que no siempre fue bien vista por la fuerza laboral que mueve Silicon Valley. Esos títulos “pueden funcionar como 'esposas de oro' al limitar la movilidad de los empleados de startups exitosas hasta que ocurra un evento de liquidez (venta o salida a bolsa)”, explican los investigadores Yifat Aran y Shai Murciano-Goroff en un estudio de la Universidad de Oxford.

“Los fundadores de startups, los inversores y sus abogados abusaron sistemáticamente de la asimetría de información en las concesiones de acciones para su propio beneficio”, resume la experta en derecho corporativo Anat Alon-Beck en la misma investigación.

Sin voz ni voto

Esa lógica de dinero sin transparencia ni poder de decisión es la que aflora en todo el diseño corporativo y accionarial de Anthropic. En una empresa cotizada convencional, comprar acciones da derecho a voto para elegir al consejo de administración y apoyar o denegar cambios en su dirección.

Es un contrapeso que las grandes tecnológicas empezaron a saltarse hace dos décadas, cuando Google creó distintos tipos de acciones para proteger a sus fundadores. Ahora, Anthropic lo llevó al extremo. En la práctica, la era de la IA trae un cambio a la estructura corporativa: los accionistas no tienen ni voz ni voto en la dirección de la compañía.

Anthropic dividió su capital en cinco clases distintas de acciones: A, E, N, T y F. Los derechos que otorga cada una son muy diferentes: las acciones de clase A son las únicas que pueden comprar los inversores en bolsa y no permiten a sus propietarios tener ninguna influencia sobre la composición del consejo o las decisiones estratégicas de la compañía. Las de clase E corresponden a los empleados y aunque sí incluyen derecho de voto, este está muy limitado a disputas concretas o cambios que afecten al fideicomiso que supervisa la empresa.

Luego están las acciones de clase N, reservadas a las grandes tecnológicas que invirtieron en Anthropic, como Google y Amazon, que poseen aproximadamente un 30% de ella entre las dos. Estas dan derecho a dividendos, pero también se les extirpó cualquier derecho a voto sobre la gestión del laboratorio.

Finalmente, están las T y las F, las únicas que otorgan la potestad de decidir el futuro del laboratorio. Las T están en manos del fideicomiso que controla Anthropic y otorgan la potestad de elegir a la mayoría del consejo de administración. La F, por su parte, es una única acción en manos de los siete cofundadores que les garantiza el 50,1% del derecho a voto sin importar cuántas acciones de otro tipo existan ahora o en el futuro.

En manos de 7 personas

En el folleto de salida a bolsa, Anthropic explica que diseñó su estructura de control como la garantía de que podrá mantener su “misión” de desarrollar IA de manera “responsable” y para “el beneficio de la humanidad” frente a las presiones de los inversores. Pero el complejo castillo construido por los fundadores para proteger su tecnología de terceros tiene una muralla más.

Anthropic no es una empresa convencional. Está constituida como una corporación de beneficio público, una figura legal que obliga a su consejo a equilibrar las ganancias que obtienen los accionistas con el impacto positivo que la organización tiene en el resto de la sociedad. ¿El truco? No hay baremos oficiales para medir ese beneficio social, por lo que en la práctica este tipo de constitución también sirve de blindaje para el poder de la dirección.

Esto no protege a la sociedad de los males de la IA; pone el poder en manos de unos pocos (los fundadores y los miembros del fideicomiso que ellos eligen) en la cúpula de Anthropic, esperando que utilicen bien ese poder Aswath Damodaran — profesor de Finanzas de la Universidad de Nueva York y uno de los mayores expertos mundiales en valoración de empresas

“Dadas las preocupaciones que la gente tiene sobre la IA como una fuerza de destrucción, una inquietud que Dario Amodei cultivó activamente, esta protección frente al poder de los accionistas puede parecer algo bueno, pero debemos abrir los ojos sobre lo que realmente hace esta estructura”, avisa Aswath Damodaran, profesor de Finanzas de la Universidad de Nueva York y uno de los mayores expertos mundiales en valoración de empresas. “No protege a la sociedad de los males de la IA; pone el poder en manos de unos pocos (los fundadores y los miembros del fideicomiso que ellos eligen) en la cúpula de Anthropic, esperando que utilicen bien ese poder”.

¿Y quién forma parte de esa cúpula? En el centro están los siete fundadores que comparten la acción de tipo F, junto al fideicomiso que controla la mayoría del consejo. Están encabezados por los hermanos Dario y Daniela Amodei, pero detrás hay un núcleo duro de investigadores y antiguos responsables de seguridad de OpenAI que abandonaron este laboratorio en bloque en 2021 para fundar Anthropic. Todos comparten una misma “visión”: la IA supone un gran peligro para la humanidad, así que lo mejor para evitar sus peores consecuencias es que sean ellos quienes lideren la carrera, y no OpenAI.

“Anthropic cree que su negocio depende de acelerar el progreso de la IA para mantenerse por delante de sus competidores. Pero también reconoce que acelerar el progreso corre el riesgo de empujar las capacidades de sus modelos más allá de las limitaciones impuestas por las medidas de seguridad actuales. Es una carrera hacia el fondo en seguridad: Anthropic reconoce el peligro, pero afirma que no puede permitirse parar”, explica Brian McGrail, director de políticas públicas de Encode, una organización que analiza la seguridad de la IA.

“Hay muchas formas de que esto salga mal”, advierte sobre este entramado el analista financiero de Bloomberg Matt Levine, que plantea qué habría ocurrido si el escándalo de Jensen Huang en Nvidia hubiera estallado en Anthropic. A diferencia del laboratorio, Nvidia todavía funciona como una cotizada convencional: Huang es su cofundador, pero apenas tenía un 3,4% de las acciones, carecía de derechos de voto especiales y respondía ante un consejo formado por directivos independientes.

“Anthropic tiene una visión mucho más matizada de lo que Anthropic quiere que 'lo que sea que Dario quiera', pero tampoco es una junta ordinaria de directores independientes”, explica Levine. Su argumento es que la salida fulgurante de Huang, que dimitió tras revelarse sus relaciones con una presunta espía china y dos subordinadas, y la negativa posterior del consejo a readmitirlo habrían sido mucho más complicadas bajo el blindaje del laboratorio de IA.

El control de la IA

El caso de Anthropic representa una tendencia en el nuevo grupo de gigantes de la IA. En SpaceX, la estructura garantiza el control absoluto de Musk sobre la compañía y su consejo. En OpenAI, cuando la junta directiva intentó despedir a Sam Altman en 2023 por falta de transparencia, la rebelión de inversores y empleados le devolvió el puesto en un fin de semana y barrió a casi todos los consejeros. “Tiene las cabezas de los anteriores directores clavadas en picas fuera de su despacho”, ironiza Levine.

“Los directores ejecutivos de las grandes tecnológicas son, en cierto sentido, casi tan grandes como sus empresas y mucho más grandes que sus juntas directivas. (¡Ciertamente más grandes que los estándares éticos de sus propias compañías!). Quieren una estructura de gobierno corporativo que refleje eso; no terminan de creerse que la voluntad de sus empresas pueda expresarse a través del voto de consejeros independientes”, concluye el analista.

Con su estreno en el parqué, Anthropic lleva esa lógica a la mayor operación bursátil de la historia. Reparte entre el mercado el peso de sus pérdidas y de unos compromisos en computación que rozan los 900.000 millones de dólares , y convierte a miles de trabajadores en millonarios atados a la burbuja, mientras que el control de la IA queda bajo llave.