El fenómeno meteorológico de El Niño es algo de lo que se viene hablando hace meses en televisión, radio y portales que se preguntan cuándo llega, cuánto puede durar y qué efectos traerá este verano. Frente a este tema que mantiene en alerta a la sociedad, Missing Children Argentina decidió usar esa misma atención para visibilizar a quienes también deberían estar en la agenda de todos: los niños perdidos de nuestro país.

Bajo la premisa “Hay un Niño que no queremos que llegue. Y muchos que queremos que vuelvan”, la ONG lanzó “El Otro Niño”, una campaña que busca convertir la conversación masiva sobre el clima en una red nacional de difusión de búsquedas reales, según un informe.

Las piezas toman el lenguaje visual de las alertas meteorológicas, con cielos de tormenta y titulares de último momento. Sin embargo, en lugar del pronóstico, cada una muestra la foto y el nombre de un chico que hoy está siendo buscado por su familia, junto con un pedido concreto: compartir su imagen en historias y publicaciones, porque cuanta más gente la vea, más cerca está de volver a casa.

“El Niño es noticia en todos lados, hay otros niños que también deberían serlo”, resume uno de los mensajes centrales de la campaña, que se difunde en las redes oficiales de Missing Children con el hashtag #ElOtroNiño. Según los registros de la organización, hoy hay en la Argentina 117 niños que siguen siendo buscados.

La presidenta de Missing Children Argentina, Ana Llobet, señaló: “Pensamos que es una excelente herramienta para interpelar a la comunidad y lograr su colaboración en estas búsquedas: son muchas las familias que necesitan encontrar a sus hijos perdidos”.

Por su parte, Quino Oneto Gaona, responsable de la campaña, agregó: “Lo más interesante de esta campaña es que no necesitamos crear una noticia, sino darle visibilidad a otras que también merecen ser contadas. Usamos los códigos de los pronósticos, las alertas y los noticieros para poner las búsquedas de los chicos en el centro de la conversación. Porque una foto que se comparte puede llegar a la persona indicada y hacer una diferencia enorme para una familia”.

Para sumarse a la difusión, conocer a los niños que hoy faltan en sus hogares o aportar información, el público puede ingresar a www.missingchildren.org.ar, seguir la cuenta de Instagram @missingchildrenarg o comunicarse al +54 11 4157-3101.