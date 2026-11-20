El Grupo Arcor confirmó el cierre definitivo de la planta de conservas de pescado que opera bajo la marca La Campagnola en Mar del Plata. La decisión implica la interrupción de una actividad industrial dedicada al procesamiento y envasado de atún y caballa y alcanza a 80 trabajadores, a quienes la compañía ofrecerá alternativas de reubicación dentro de otras unidades productivas del grupo.

La fábrica ya se encontraba sin actividad desde fines de octubre, cuando la empresa había dispuesto suspensiones temporales en medio de un escenario marcado por dificultades para conseguir materia prima y por la acumulación de stock de algunos productos. Lo que entonces se presentó como una interrupción transitoria terminó derivando en el cierre definitivo de la planta. La empresa señaló que el atún había dejado de capturarse en aguas argentinas hace varias décadas y que la industria había recurrido a la importación de materia prima, principalmente desde Ecuador.

La noticia generó repercusiones, entre ellas, la de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien volvió a mostrarse en la vereda del presidente Javier Milei y reposteó un contenido que anunciaba la decisión de la empres con un comentario que apunta al corazón de la gestión libertaria: “Sin industria no hay trabajo, sin trabajo no hay familia. Sin familia no hay Nación Argentina. Porque la soberanía se construye y asegura con políticas que nunca pierdan el eje fundamental de la familia, el trabajo y la producción”.

La decisión de Arcor

Según informó la empresa, el principal factor detrás de la medida es la transformación que experimentó en los últimos años la industria global de conservas de pescado.

Durante décadas, una parte importante del negocio consistió en importar pescado congelado para realizar en Argentina las etapas de procesamiento y enlatado. Ese modelo perdió terreno frente a otro esquema que hoy predomina a nivel internacional: la producción y el envasado en los países de origen de la materia prima, con posterior exportación del producto terminado.

En el caso del atún, el cambio resulta especialmente significativo. La actividad pesquera argentina prácticamente dejó de contar con capturas comerciales de esa especie hace varias décadas, por lo que la industria local pasó a depender de importaciones, principalmente desde Ecuador. Actualmente, buena parte de ese producto llega ya elaborado y envasado desde los principales polos industriales del sector.

Para Arcor, la coexistencia entre ese nuevo modelo de abastecimiento y una estructura industrial destinada a completar localmente el proceso productivo dejó de ser económicamente viable.

La situación de la caballa

La compañía también señaló problemas vinculados con la disponibilidad de caballa, la otra especie procesada en la planta marplatense. Distintas fuentes del sector vienen advirtiendo sobre una reducción en los desembarques y sobre las dificultades para garantizar un abastecimiento regular para las fábricas conserveras.

Ese escenario redujo aún más las posibilidades de sostener la actividad en una planta que había quedado cada vez más concentrada en un número limitado de productos.

Qué pasará con los trabajadores

Según comunicó la empresa, los 80 empleados afectados podrán optar por incorporarse a otros establecimientos productivos del grupo. Para los casos en que esa alternativa no sea aceptada, Arcor aseguró que aplicará los mecanismos previstos por la legislación laboral vigente.

El alcance efectivo de las reubicaciones todavía es una incógnita. Parte de las dudas están vinculadas a la posibilidad de que muchos de los puestos disponibles se encuentren fuera de Mar del Plata, lo que implicaría eventuales traslados geográficos para los trabajadores.

De acuerdo con la información transmitida al personal, la medida involucra a unos 80 trabajadores, 60 de ellos operarios que pertenecen al convenio del SOIP y otros 20 empleados del sector administrativo.

Como alternativa frente al cese de actividades, la firma propuso reubicar a quienes acepten trasladarse a otra provincia, mientras que quienes no opten por esa vía recibirían una indemnización.

Este viernes habrá una reunión entre la compañía y el sindicato para analizar el futuro laboral de los afectados. La comunicación del cierre generó preocupación entre los empleados, que aseguran haberse enterado hace apenas unas horas de la decisión empresarial, junto con la representación sindical.

Un síntoma de una transformación más amplia

Más allá del caso puntual de La Campagnola, el cierre vuelve a poner en evidencia los cambios atravesados por la industria conservera argentina en las últimas décadas.

Mar del Plata fue históricamente uno de los principales centros de procesamiento de pescado del país y llegó a concentrar una parte significativa de la actividad industrial vinculada a las conservas. Sin embargo, las modificaciones en los patrones de captura, la evolución del comercio internacional y la reorganización de las cadenas globales de producción redujeron progresivamente el peso de esas actividades en la ciudad.

La decisión de Arcor se inscribe en ese proceso. La marca La Campagnola seguirá presente en el mercado argentino y continuará elaborando otros productos en distintas plantas del país. Lo que desaparece es una etapa industrial específica: la que permitía que parte de las conservas de pescado comercializadas bajo esa etiqueta fueran procesadas y envasadas en Mar del Plata.

Ese cambio resume una transformación más amplia que atraviesa a buena parte de la industria alimentaria global: la tendencia a concentrar la producción cerca de las fuentes de materia prima y a trasladar cada vez menos etapas de elaboración hacia los mercados de destino.

Con información de agencias.