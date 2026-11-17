La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó este martes una nueva reunión de la mesa política del Gobierno en la Casa Rosada, con la reforma electoral como uno de los principales asuntos de discusión y en medio de las tensiones internas que atraviesan al oficialismo por la suspensión de las PASO. El encuentro contó con la participación de Patricia Bullrich, cuya relación con el círculo más cercano al Presidente viene acumulando cortocircuitos, y se produjo después de que el PRO confirmara que acompañará la iniciativa libertaria para suspender las primarias, una señal favorable para el Gobierno en momentos en que todavía busca reunir los votos necesarios para avanzar en el Congreso.

La reunión, que comenzó a las 11, marcó el regreso de la mesa política después de casi un mes sin encuentros, tras tres convocatorias postergadas por cuestiones de agenda, viajes oficiales y la reciente visita del papa León XIV. Además de Karina Milei y Bullrich, participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de Diputados, Martín Menem; el asesor presidencial Santiago Caputo; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández. Una fotografía de unidad en un oficialismo que, puertas adentro, todavía debe resolver cómo administrar sus diferencias.

El principal eje político fue la reforma electoral, que el Gobierno pretende convertir en una de sus apuestas legislativas antes de que avance el calendario de 2027. Según informó oficialmente la Casa Rosada, durante el encuentro se repasaron los avances del proyecto y se acordó continuar con el tratamiento en comisiones, donde los distintos bloques podrán presentar propuestas y modificaciones. La decisión supone mantener abiertas las negociaciones, aunque también deja en evidencia que el oficialismo todavía no consiguió cerrar un acuerdo definitivo sobre el contenido de la iniciativa.

El respaldo del PRO a la suspensión de las PASO representa, en ese escenario, un movimiento importante para las aspiraciones libertarias. El partido fundado por Mauricio Macri decidió acompañar la medida, aunque ese apoyo no despeja por sí solo las dificultades para alcanzar las mayorías necesarias. En la Casa Rosada saben que todavía deberán negociar con otros bloques y sectores provinciales, especialmente en el Senado, donde los acuerdos suelen ser más trabajosos y donde Bullrich viene marcando los límites de su responsabilidad en las conversaciones.

La definición del macrismo llegó después de una reunión virtual de su mesa ejecutiva encabezada por el expresidente, de la que participaron gobernadores y referentes parlamentarios del partido. En un comunicado, el PRO confirmó que respaldará la suspensión de las primarias en 2027 y la eliminación de la elección directa de los representantes argentinos ante el Parlasur. Sin embargo, también reclamó avanzar con Ficha Limpia y dejó abierta la discusión sobre los demás aspectos de la reforma.

La decisión representa un cambio respecto de los reparos que había expresado el jefe de la bancada del PRO en el Senado, Martín Goerling, quien había cuestionado la modificación de las reglas electorales a pocos meses de los comicios presidenciales. Con ese respaldo, el oficialismo llega mejor posicionado a la discusión de este martes en la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Agustín Coto, donde buscará reunir las firmas necesarias para emitir dictamen.

La cuestión de las listas colectoras constituye otro punto de fricción. El Gobierno incorporó ese mecanismo al borrador de la reforma como parte de las negociaciones para ampliar los respaldos parlamentarios, pero la propuesta despertó objeciones incluso entre dirigentes cercanos al oficialismo. Gerardo Milman, uno de los colaboradores políticos de Bullrich, llegó a cuestionar su constitucionalidad para la elección de senadores nacionales. El planteo añadió un nuevo capítulo a las diferencias entre la exministra y el entorno de Karina Milei, aunque no implicó un rechazo formal de la senadora al proyecto.

Cortocircuitos

La presencia de Bullrich en la mesa política buscó mostrar una conducción coordinada después de semanas de desencuentros. La senadora confirmó que acompañará la suspensión de las PASO, pero se encargó de aclarar que la negociación con los gobernadores corresponde a Santilli y a la Casa Rosada. En el karinismo, mientras tanto, persiste el malestar por sus posicionamientos públicos, sus diferencias sobre discapacidad y su decisión de reivindicar un margen de autonomía política. El Gobierno necesita su capacidad de articulación parlamentaria, aunque esa necesidad convive con las tensiones por el reparto de poder dentro de La Libertad Avanza.

Más allá de la reforma electoral, el encuentro permitió ordenar una semana de intensa actividad legislativa. Para este miércoles, la Cámara de Diputados tiene previsto tratar la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), entre otras iniciativas.

En el Senado, en tanto, la sesión prevista para el jueves incluirá la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes, la denominada Ley Joaquín, iniciativas sobre cabotaje e inviolabilidad de la propiedad privada y la cuestión de discapacidad. Este último asunto adquiere especial relevancia por las diferencias que Bullrich viene expresando con la estrategia del Ejecutivo y por su intención de darle mayor protagonismo dentro de la agenda parlamentaria.

La mesa política también definió que en los próximos días enviará al Congreso el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos firmado este año entre la Argentina y Estados Unidos. Según informó el Gobierno, el entendimiento contempla beneficios arancelarios para productos argentinos, apertura de mercados e inversiones vinculadas con minerales críticos. Su tratamiento se incorporará así a una agenda legislativa que el oficialismo pretende acelerar antes del cierre del período ordinario, previsto para el 30 de noviembre.

PL/CRM