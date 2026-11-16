Herederos de una familia judía reclaman un Van Gogh que los Blaquier subastarán por 180 millones de dólares

Una pintura de Vincent van Gogh valuada en 180 millones de dólares, perteneciente a la colección de la familia argentina Blaquier-Arrieta, quedó en el centro de una disputa por su pasado durante el nazismo. Los descendientes de un editor judío alemán reclamaron que la casa Sotheby's suspenda la subasta de la obra, prevista para este miércoles 18 de noviembre en Nueva York, al sostener que sus antepasados debieron venderla en 1936 como consecuencia de la persecución del régimen de Adolf Hitler.

Se trata de Castaños en flor (Châtaigniers en fleurs), un óleo realizado por el artista neerlandés en 1890, durante los últimos meses de su vida. La pintura es la pieza más valiosa de una colección de doce obras impresionistas y posimpresionistas reunida por el empresario Carlos Pedro Blaquier y su esposa, Nelly Arrieta, que podría alcanzar una recaudación total de 450 millones de dólares.

El reclamo fue presentado por los herederos de Samuel Fischer, fundador de la editorial alemana S. Fischer Verlag, que publicó a escritores como Thomas Mann, Hermann Hesse y Alfred Döblin. Fischer había adquirido la pintura en 1909 en una galería de París y la conservó hasta su muerte, ocurrida en 1934.

Su yerno, Gottfried Bermann Fischer, quedó entonces al frente de la empresa familiar, pero el avance del nazismo y las restricciones impuestas a los judíos complicaron gravemente su actividad. Numerosos autores de la editorial sufrieron prohibiciones y la familia terminó abandonando Berlín para instalarse en Viena.

En ese contexto, la pintura fue vendida en Ámsterdam en 1936 por el marchante Walter Feilchenfeldt. Los descendientes de Fischer sostienen que la operación no respondió a una decisión libre, sino a las dificultades económicas y a las presiones derivadas de la persecución antisemita.

El abogado Gunnar Schnabel, representante de los reclamantes en Berlín, solicitó a Sotheby's que demuestre que la obra fue vendida a un precio justo y que sus propietarios habrían aceptado desprenderse de ella incluso si no hubiera existido el régimen nazi.

En un correo electrónico enviado el 12 de noviembre al responsable del departamento de restitución de la casa de subastas, el letrado advirtió que, si esas condiciones no pueden acreditarse, el remate no debería concretarse.

Los herederos también manifestaron su disposición a negociar una solución basada en los Principios de Washington de 1998, un acuerdo internacional que establece criterios para abordar los reclamos de restitución de obras de arte confiscadas o perdidas como consecuencia de la persecución nazi.

La respuesta de los Blaquier

La familia Blaquier-Arrieta rechazó los cuestionamientos sobre la legitimidad de su propiedad y aseguró que adquirió la pintura de buena fe en 1975, casi cuatro décadas después de la operación que ahora se encuentra bajo discusión.

Los herederos del matrimonio sostienen que compraron la obra en una galería internacional de reconocido prestigio y que durante más de medio siglo nunca recibieron reclamos de los descendientes de Fischer.

También señalaron que el cuadro fue exhibido públicamente en distintas oportunidades y que no permaneció oculto ni fuera del circuito artístico.

En un comunicado, la familia afirmó que cuenta con documentación que respalda sus derechos de propiedad y expresó su disposición a dialogar con los reclamantes para encontrar una salida satisfactoria.

Por su parte, Sotheby's reconoció que recibió el planteo y que mantiene conversaciones con los representantes de los antiguos propietarios. La firma aseguró haber investigado exhaustivamente la procedencia de la pintura, aunque señaló que hasta el momento no encontró pruebas suficientes para establecer que la venta de 1936 se hubiera realizado bajo coacción.

Sin embargo, la casa de subastas tampoco confirmó si mantendrá la obra en el remate del miércoles, una decisión que podría afectar considerablemente las expectativas económicas de la venta.

Una colección argentina que podría batir récords

La pintura de Van Gogh forma parte de uno de los conjuntos privados de arte europeo más importantes reunidos en la Argentina. Carlos Pedro Blaquier, quien presidió durante décadas el ingenio azucarero Ledesma, y Nelly Arrieta comenzaron a adquirir obras de grandes maestros durante los años sesenta.

La colección incluye trabajos de Claude Monet, Paul Cézanne, Edgar Degas, Paul Gauguin, Pierre-Auguste Renoir, Camille Pissarro y Henri de Toulouse-Lautrec, entre otros artistas.

Además de Castaños en flor, una de las piezas más destacadas es Arlequín, de Cézanne, cuya estimación ronda los 120 millones de dólares.

Las doce pinturas fueron seleccionadas para una subasta especial organizada por Sotheby's en Manhattan. Antes de la venta, algunas de ellas fueron presentadas a potenciales compradores en distintas ciudades del mundo.

Si el Van Gogh alcanza los 180 millones de dólares previstos, superaría ampliamente el récord actual del artista en una subasta pública, establecido en 2022, cuando Huerto con cipreses se vendió por 117,2 millones de dólares en Christie’s, durante la dispersión de la colección del empresario estadounidense Paul Allen.

Una disputa que se remonta a la persecución nazi

El conflicto vuelve a poner sobre la mesa uno de los problemas más complejos del mercado internacional del arte: determinar en qué condiciones fueron vendidas las obras pertenecientes a familias judías durante el nazismo.

En muchos casos, las pinturas no fueron confiscadas directamente por las autoridades alemanas, sino comercializadas por sus propietarios para afrontar impuestos extraordinarios, restricciones económicas o los gastos necesarios para abandonar Europa.

La situación de Castaños en flor presenta una particularidad: la operación cuestionada se realizó en los Países Bajos en 1936, cuando ese territorio todavía no estaba ocupado por Alemania. Los reclamantes sostienen, sin embargo, que las consecuencias de la persecución nazi se extendían más allá de las fronteras del Reich y condicionaban las decisiones económicas de las familias que intentaban escapar.

Según la reconstrucción presentada por sus abogados, los Fischer debieron afrontar el llamado “impuesto de fuga del Reich”, que gravaba los bienes de quienes abandonaban Alemania. La venta del cuadro se produjo pocos meses después de su salida de Berlín.

Tras la Segunda Guerra Mundial, Gottfried Bermann Fischer recuperó el control de su editorial y solicitó compensaciones por propiedades confiscadas, aunque no presentó entonces un reclamo específico por esta pintura.

Los descendientes consideran que esa circunstancia no invalida sus derechos actuales, especialmente a partir de los criterios internacionales de restitución desarrollados durante las últimas décadas.

La controversia llega en un momento decisivo para Sotheby's y para los herederos de los Blaquier. A dos días de una subasta que podría establecer nuevas marcas en el mercado del arte, el destino de una de sus piezas más valiosas permanece abierto.

La resolución dependerá de las negociaciones entre las partes y de la evaluación de una operación realizada hace noventa años, en una Europa marcada por el avance del nazismo y la persecución de la población judía.

CRM