Lanús irá a la Justicia contra Metrogas y anunció ayuda para los damnificados

El Municipio de Lanús se presentará como querellante en la causa por la explosión del viernes en Remedios de Escalada. En un comunicado difundido este domingo, sostuvo que “es evidente el incumplimiento de los protocolos de emergencias por parte de la empresa Metrogas”.

Tras una reunión del intendente Julián Álvarez con los damnificados, el municipio otorgará una ayuda económica extraordinaria e inmediata a los afectados del epicentro, cuyo monto no informó, y eximirá de tasas municipales a los locales del centro comercial. Además, enviará a la Legislatura bonaerense un proyecto de ley para eximir a los vecinos de la zona del pago de Ingresos Brutos, Inmobiliario y Patente. También anunció arreglos en el edificio de Del Valle Iberlucea 4494, para que sus habitantes puedan volver, y la reconstrucción del centro comercial.

La zona roja

El epicentro de la explosión, la llamada zona roja, seguirá con acceso restringido por los peritajes, que se extenderían hasta el viernes. La demolición de la esquina donde ocurrió el estallido comenzará cuando la Justicia lo autorice. Los vecinos que viven fuera de ese perímetro ya pueden volver a sus casas y las instituciones retomarán sus actividades. Edesur y Metrogas restablecen los servicios en las inmediaciones.

El municipio pidió prudencia y respeto en relación con la persona que murió en el lugar, cuya identificación sigue a cargo de la Policía Científica. Marcelo García, operario de Metrogas de 47 años, está desaparecido desde el viernes. Este domingo, la fiscalía hizo un cotejo de ADN con un familiar directo para saber si el cuerpo hallado es el suyo. “Aún no tenemos el resultado”, dijo a TN su sobrina Georgina. Hasta el sábado había 13 heridos internados, cinco de ellos graves.

La investigación está a cargo de la fiscal Yanina Estévez, de la UFI N°6 de Lanús. Una tuneladora de Exgadet, contratista de Metrogas, rompió un caño de media presión a las 9.44 y la explosión ocurrió cerca de las 10.50. El municipio sostiene que en ese lapso la empresa no activó el sistema de emergencias local. Metrogas afirma que cumplió la normativa. La fiscal ordenó trasladar a dos directivos de la distribuidora para identificarlos, aunque no quedaron detenidos.

El reclamo vecinal

Los vecinos cortaron este domingo la esquina de Yrigoyen y Juan de Garay. “La gente está psicotizada, sienten olor a gas en todos lados”, dijo uno de ellos en un programa televisivo.

La asamblea barrial marchará el lunes a las 11 a la sucursal de Metrogas en Banfield, en Larroque 199, y volverá a cortar la calle a las 18. En su comunicado señaló como responsables a “Metrogas y el Grupo Manzano-Vila”. Edenor, de José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti, acordó en agosto comprarle a YPF el 70% de la distribuidora, pero la operación no está cerrada: YPF sigue como accionista controlante mientras el ente regulador tramita el cambio de control.