EE.UU. ordena la suspensión de todos los vuelos a escala nacional por “circunstancias extraordinarias y motivos de seguridad”

Todos los vuelos en Estados Unidos quedan suspendidos hasta nuevo aviso, “debido a circunstancias extraordinarias y por motivos de seguridad”. Así lo indicó la Administración Federal de Aviación (FAA) en un comunicado.

La causa de la suspensión no está clara, pero un portavoz de la FAA citado por la CNN afirma que existe un problema de comunicaciones que afecta a los Centros de Control de Tráfico Aéreo, encargados de gestionar los vuelos que atraviesan el país.

“El tráfico aéreo permanecerá suspendido hasta nuevo aviso”, indicó la FAA en un comunicado: “Los vuelos internacionales se gestionarán caso por caso”.

La última vez que se produjo una suspensión de vuelos a nivel nacional fue en enero de 2023, cuando se produjo una avería en el sistema de notificación a los pilotos. Antes de eso, la última vez que se decretó una suspensión de vuelos a nivel nacional fue tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.