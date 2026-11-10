Paro en todo el subte el jueves a la noche por la muerte de un trabajador que el gremio atribuye al asbesto

Los metrodelegados pararán este jueves 12 de noviembre desde las 21 hasta el cierre del servicio en las seis líneas del subte y el Premetro. La medida es en repudio a la muerte de un trabajador que, según la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP), desarrolló cáncer por la exposición al asbesto durante más de 32 años en un taller de la red.

Emova identificó al trabajador como Oscar Pauer, operario del taller Rancagua de la línea B hasta su jubilación, en agosto de 2024. “Hacemos extensivo nuestro acompañamiento a sus familiares y allegados”, expresó la concesionaria. Para el gremio, es el séptimo trabajador muerto por enfermedades ligadas al mineral, y más de 150 fueron diagnosticados con afecciones por la misma causa.

En un comunicado, el sindicato expresó su “dolor y repudio por una muerte que podría haberse evitado”. Responsabilizó a Emova, al Grupo Roggio y a los gobiernos nacional y porteño por lo que definió como una “verdadera crisis sanitaria bajo tierra”.

Los trabajadores exigen el retiro del asbesto de toda la red, el reemplazo de las flotas contaminadas, la inclusión de todo el personal, activo y jubilado, en el Relevamiento de Agentes de Riesgo (RAR) y una reducción de la jornada para acortar la exposición.

Ocho años de conflicto

El asbesto, también llamado amianto, está prohibido en la Argentina desde 2003. Su inhalación puede provocar cáncer de pulmón y mesotelioma, enfermedades que pueden aparecer muchos años después del contacto. En el subte, el problema salió a la luz en febrero de 2018, cuando se supo que los coches CAF 5000 que habían circulado en el Metro de Madrid, y luego en la línea B, contenían el material. Al año siguiente, el gremio presentó un amparo ambiental.

En agosto de 2025, cuando murió Walter Berhovet, trabajador de la línea D, el sindicato contabilizaba cinco fallecimientos. Según la AGTSyP, desde 2018 se retiraron unas 500 toneladas de asbesto, pero el material sigue presente en formaciones de las líneas B y C, tableros eléctricos y subestaciones.

El Gobierno porteño sostiene que aplica un plan de desasbestizado desde que se detectó el problema. Según la información oficial, en las flotas de las líneas A, D y H no se encontró asbesto, y ya se completaron los trabajos en los trenes Mitsubishi y CAF 6000 de la línea B, Nagoya 5000 de la C, Fiat de la E y Materfer del Premetro. En septiembre comenzó la intervención de 70 centros de potencia y dependencias de talleres. La Ciudad afirma además que los estudios de calidad de aire y las mediciones al personal dieron “siempre muy por debajo” del límite legal.

El paro del jueves se suma a otras protestas recientes. En octubre, el gremio y la CTA denunciaron al Gobierno porteño ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por la presencia del mineral en la red. También hubo un paro en la línea C para exigir el retiro de dos formaciones contaminadas, que según el sindicato siguen en circulación pese a un acta firmada con la empresa y la Ciudad.