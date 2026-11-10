Carpa VIP en la misa del Papa: Jorge Macri dice que “las medialunas y los budines estuvieron de más”

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, reconoció este martes que en el sector VIP de la misa que León XIV celebró el lunes en Palermo “las medialunas y los budines estuvieron de más”. “Yo no lo hubiera puesto, alcanzaba con agua y un café para la espera”, dijo en declaraciones radiales. Pero rechazó que se haya tratado de “un lujo descomunal”.

Según Macri, las carpas estaban destinadas a miembros de la Iglesia, autoridades y personal del operativo, que debían llegar con horas de anticipación por los cortes de acceso. La polémica la abrieron las fotos que publicaron los propios invitados: Pampita, Valeria Mazza y Yanina Latorre, entre otros, siguieron la ceremonia a metros del altar, con mozos y catering, mientras el resto de los asistentes —más de dos millones, según la Conferencia Episcopal— esperaba detrás de las vallas. Latorre contó que su invitación estaba firmada por Macri y su esposa, Belén Ludueña.

La diputada nacional Marcela Pagano le respondió en X. Afirmó que Karina Milei y Mara Gorini, organizadora de eventos de su entorno, le exigieron a Macri que “contrates a las empresas de ella y los Menem”. “Te estás olvidando que no fueron solamente medialunas y budines. También la empresa de seguridad y de limpieza de los Menem. Era eso, o te declaraban la guerra”, escribió. Sostuvo además que el protocolo “era para funcionarios”, no para “famosos de la farándula”, y comparó el episodio con la fiesta de Olivos de 2020.

Nación y Ciudad, en cruce

En el Gobierno porteño dijeron que tuvieron 250 lugares, que enviaron su lista a Nación y que “la carpa y el catering estaban previstos por el gobierno nacional”. Agregaron que la mayoría de los asientos fue para sacerdotes y fieles de las parroquias. En Casa Rosada respondieron que “los invitados, los famosos, no son nuestros” y hablaron de “aprovechamiento político”.

El pliego confirma que la carpa y el catering corrieron por cuenta de Nación. La Jefatura de Gabinete contrató a la productora DF Entertainment por 8.690 millones de pesos, mediante una compulsa abreviada por urgencia en la que se presentó una sola oferta. El contrato incluye un “servicio de catering VIP” diferenciado, una carpa climatizada para 250 personas y 3.500 sillas para el sector reservado.

La seguridad privada habría quedado a cargo de Tech Security SRL, empresa en la que son socios Fernando y Adrián Menem, hermanos del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Cerca de la firma explicaron que suele trabajar con DF en sus eventos.

En la Iglesia también hubo malestar. Al enterarse del sector VIP, la Conferencia Episcopal pidió que las carpas se ubicaran lo más lejos posible del altar.

El diputado socialista Esteban Paulón presentó un proyecto para que Karina Milei y el canciller Pablo Quirno expliquen la organización del sector. “¿Quién los invitó, con qué criterio y, sobre todo, quién pagó este chiste?”, planteó.