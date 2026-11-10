Tierra, techo y trabajo: León XIV reivindicó la justicia social frente a empresarios, sindicalistas y funcionarios

Enfrentado a cientos de representantes de entidades empresariales y sindicales, en uno de los auditorios más grandes de la Universidad Católica Argentina (UCA), el Papa León XIV habló de la hipoteca social de la propiedad privada, la cultura del descarte, el riesgo de la avaricia empresarial y la necesidad de regular la inteligencia artificial. “Tierra, techo y trabajo”, rezó el Sumo Pontífice, ante la cara de pocos amigos de la ministra Sandra Pettovello. Los representantes de las organizaciones sociales vitorearon desde el fondo de la sala al hombre que hablaba de “justicia social” delante de los funcionarios y empresarios amigos de Javier Milei.

El encuentro del “Mundo del Trabajo” había sido organizado por la Pastoral Social del Episcopado, que está a cargo del obispo riojano Dante Braida. Era el encuentro más esperado por los líderes sindicales, muchos de los cuales habían participado más temprano de la misa masiva en Palermo y habían seguido, por la mañana, la visita de Robert Francis Prevost al Cottolengo Don Orione. La CGT esperaba un espaldarazo del Sumo Pontífice a la organización sindical, y lo consiguió. A la salida, sin embargo, ninguno quiso hablar de un nuevo paro nacional. No era el momento, aseguraban.

El Papa habló, durante media hora, de la doctrina social de la Iglesia y del “principio de solidaridad” que debe hacer frente a la “cultura del descarte” de la estructura económica globalizada. “Dignidad de la persona, bien común, destino universal de los bienes”, resumió el Sumo Pontífice, entre los aplausos de muchos de los líderes sindicales y sociales que se encontraban en el auditorio con capacidad para 700 personas. No todos aplaudieron: la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, mantuvieron el gesto adusto durante parte del discurso, según curiosearon los sindicalistas presentes que, de casualidad, estaban sentados cerca de los funcionarios.

Uno de los momentos más aplaudidos fue cuando el Papa mencionó la labor de los trabajadores de la economía popular. Antes de tomar la palabra, incluso, hablaron varios emprendedores y trabajadores en representación de los colectivos que habían sido invitados: una de ellas era Verónica San Martín, una cartonera de La Plata que le narró las dificultades que atravesaron ella, su familia y muchos de sus compañeros de la cooperativa. “Quienes fuimos descartados por el sistema encontramos en lo que otros descartaban una forma de subsistir. Después nos organizamos y pudimos transformar esa necesidad en dignidad y derechos”, le contó, con la voz cortada. Fue a la única que el Papa abrazó cuando terminó su alocución.

“Ellos no esperan pasivamente la asistencia del Estado, se organizan desde abajo para construir soluciones comunitarias. Con su demanda de inclusión social ellos abogan por esas tres ‘T’: Tierra, Techo y Trabajo, que muchas veces el Papa Francisco indicó como exigencias de la justicia social”, afirmó, y tuvo que interrumpir la lectura del discurso por los aplausos. “Vamos León”, le gritaban desde el fondo del auditorio Juan Pablo II de la UCA.

Había una importante representación de organizaciones sociales, como Alejandro “Peluca” Gramajo (UTEP) y Silvia Saravia, de Libres del Sur. Del mundo sindical estaban los tres secretarios generales de la CGT –Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello–, Gerardo Martínez (UOCRA), Andrés Rodríguez (UPCN) y los principales representantes de la CTA, como Hugo Yasky y Roberto Baradel. Milagros de la organización, ambos dirigentes sindicales terminaron sentados muy cerca de los empresarios Mario Grinman, Martín Cabrales, Gustavo Weiss y el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, que también habían sido convocados.

“La vocación empresarial es una noble tarea si se orienta por el principio de la función social de la propiedad y del capital. Cuando el beneficio económico se absolutiza como el único criterio de éxito, la empresa se deshumaniza y deviene en una estructura de pecado que genera exclusión”, les dijo León XIV, mientras los representantes sindicales aplaudían y varios empresarios se removían incómodos en sus asientos.

A la salida del encuentro en la UCA, uno de los grandes empresarios intentó matizar las palabras del Papa: “Es difícil discrepar con la doctrina social de la Iglesia, el desafío es cómo se lleva adelante”, advirtió. Una narrativa muy similar a la que sostuvo el Gobierno luego de escuchar el discurso, que giró alrededor de la justicia social –a la que Milei ha llamado, en el pasado, “una aberración”– y la necesidad de regular la inteligencia artificial. “Hay cosas que se comparten y otras que no. Pero se respetan”, señaló un funcionario de Casa Rosada.

El Papa, además, aprovechó para reivindicar la organización sindical y calificó a los sindicatos como un “instrumento de solidaridad y cohesión”. “El sindicato es una institución indispensable cuando defiende a los que no tienen voz y cuando se resiste a la mercantilización de la fuerza de trabajo”, aseguró Prevost, gratamente festejado por los sindicalistas presentes. A ellos también les hizo una advertencia: “Para mantener esta autoridad moral, el sindicalismo debe mirar permanentemente a las periferias existenciales, integrando y tendiendo puentes hacia los trabajadores precarizados”.

El encuentro duró menos de una hora, pero los asistentes coincidieron en que el discurso del Papa, pese a haber sido leído de corrido y sin matices, había sido el más potente políticamente desde que había aterrizado. El Gobierno intentó matizarlo, acusando a los dirigentes de la oposición de politizar el mensaje papal: “Es parte del Evangelio hablar de los más pobres y discapacitados. Él viene como un pastor de la iglesia universal y los temas que mencionó son los mismos que mencionó en España y Francia”, insistieron desde Casa Rosada.

A la salida del encuentro, una nueva marea humana los esperaba. Eran familias, parejas, y grupos de niños, que habían aprovechado el feriado soleado para ver si tenían suerte y, en la caravana de autos negros, podían aunque sea entrever las facciones del Papa. Ni prestaron atención, en cambio, cuando los empresarios y sindicalistas abandonaron el edificio, a las apuradas, con una bolsa de recuerdos con el logo de la UCA.

A unos metros un vendedor ambulante ofrecía banderas con el rostro de León XIV. “Vamos León, para que haya más trabajo”, exclamaba, agitando la mercancía.

MCM / NB