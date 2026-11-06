El Papa arranca su gira más exigente con una reunión con Milei y encuentros con víctimas de abusos en Latinoamérica

No pasó un mes desde que se le extirpase el lóbulo inferior derecho de su pulmón por un cáncer y León XIV afronta ya el viaje más largo de su todavía corto pontificado. Desde este viernes, y hasta el 17 de noviembre, el Papa emprenderá su primera gira latinoamericana, que lo llevará a Uruguay, el país más laico del continente; Argentina, donde nació su antecesor, Jorge Mario Bergoglio; y su patria de adopción, Perú.

En total, Prevost recorrerá 21.000 kilómetros en un viaje sumamente exigente, en el que las víctimas de abusos y el componente político formarán parte de las claves de su agenda. El esperado encuentro con el presidente Javier Milei, tras el fracaso del trumpismo en las elecciones de medio término en Estados Unidos (en las que el propio Papa votó) y el triunfo de Lula frente a Bolsonaro en Brasil, que ponen un freno al avance de la ultraderecha en Latinoamérica, marcará el tono de un viaje en el que León XIV volverá a reivindicar el multilateralismo frente las veleidades autoritarias. Así lo hará saber, más que previsiblemente, a la nueva presidenta peruana, Keiko Fujimori, con la que Prevost —como con Milei— mantuvo serias discrepancias en el pasado.

Prevost rendirá un breve homenaje a Francisco el 9 de noviembre, durante su paso por la catedral de Buenos Aires, su ciudad natal y de la que fue arzobispo entre 1998 y 2013. Francisco nunca regresó a la capital argentina. Además, durante el vuelo que lo trasladará desde Uruguay a Argentina, el Papa y Milei enviarán un videomensaje conjunto, que busca normalizar unas relaciones diplomáticas muy duras durante el anterior pontificado.

“Se trata de un viaje pastoral, no político”, defienden fuentes vaticanas. Sin embargo, en Argentina se espera con ansiedad el discurso que el Papa pronunciará en la Casa Rosada y en el que, según fuentes eclesiales, abordará las dificultades económicas del país, azotado por una inflación histórica, la necesidad de no olvidar a los pobres y de apostar por la “buena política” basada en la “justicia social”, un concepto que Milei desdeñó en numerosas ocasiones, considerándolo “una aberración”.

El viaje también tendrá un fuerte componente personal, ya que Prevost, norteamericano de nacimiento, también tiene pasaporte peruano. Fue misionero en Chiclayo durante más de veinte años y, de alguna manera, “este es un viaje de regreso”, tal y como apuntó el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni. Un regreso a sus orígenes, y también una vuelta a la actividad a tiempo completo después de la operación de cáncer, de la que parece plenamente recuperado. De hecho, Roma niega que León XIV vaya a recibir un seguimiento médico específico durante el viaje, pese a las continuas escalas y al hecho de que llegará a alturas superiores a los 3.500 metros, por ejemplo, en Cuzco. “El Papa es un hombre de 71 años que se sometió a una cirugía y volvió a su vida normal” explicó Bruni, descartando que el adenocarcinoma pulmonar del pontífice vaya a lastrar su pontificado.

Los encuentros con las víctimas de abusos sexuales

La otra gran incógnita de este viaje serán los encuentros con las víctimas de abusos sexuales, una práctica que arrancó Francisco y que León XIV institucionalizó, cambiando la estrategia comunicativa del Vaticano, que normalmente solo informaba de las reuniones una vez producidas. Después del revuelo formado en España, donde la organización vetó la presencia de las principales asociaciones de víctimas de la pederastia clerical, la Santa Sede tomó nota, y ya en Francia anunció fecha, hora y participantes y permitió a las víctimas participar en ruedas de prensa posteriores.

En esta ocasión, la Sala Stampa de la Santa Sede anunció que “están previstos algunos encuentros con personas que han sido víctimas de abusos por parte de miembros del clero y de la Iglesia”, que responden “al deseo del Papa de expresar su cercanía a quienes han sufrido y siguen sufriendo a causa de esta violencia, de construir junto a ellos caminos de sanación accesibles para todo aquel que lo necesite y de garantizar que la Iglesia sea un lugar seguro y espiritualmente sano, que viva y comunique el Evangelio”.

Lo cierto es que, durante su próximo viaje a Uruguay, Argentina y Perú, Prevost tiene previstos al menos dos encuentros, uno en Buenos Aires, y el otro en Lima. En principio, no hay prevista reunión con supervivientes de abusos en Uruguay, toda vez que, como apuntó el cardenal Sturla, no se recibieron peticiones para dicho encuentro. Lo que sí hará el cardenal de Montevideo será entregar al pontífice una carta de una víctima de abusos a manos de un sacerdote del país.

En Perú, sí se previó un encuentro del pontífice con supervivientes del extinto Sodalicio, que desde hace semanas vienen advirtiendo de los riesgos de que los antiguos responsables de esta realidad, fundada por el pederasta Luis Fernando Figari, y extinguida por Francisco, hayan construido un entramado societario para impedir que sus bienes se dediquen a pagar las indemnizaciones para los cientos de hombres y mujeres cuyas vidas fueron arrancadas por este entramado delictivo.

Así las cosas, la mayor duda persiste en Argentina. Tal y como pudo confirmar elDiario.es, el Papa sí mostró su deseo de encontrarse con un grupo de víctimas, aunque todavía no se cerró el número ni la procedencia. Tal y como pudo saber esta redacción, tanto las víctimas del Instituto Próvolo como representantes de las 43 mujeres que denunciaron haber sido víctimas de trata de personas y reducción a la servidumbre en centros del Opus Dei en Argentina, solicitaron formar parte del encuentro con el pontífice, que tendrá lugar en la Nunciatura de Buenos Aires.

El caso de la ex numerarias auxiliares de la Obra, que denunciaron ante los tribunales situaciones de trata de personas, afecta al número dos del Opus, Mariano Fazio, acusado de haber presuntamente formado parte del sistema de trata de mujeres pobres para explotación laboral que diseñó y ejecutó la Obra durante al menos cuatro décadas en el país.

En total, Prevost pronunciará 40 discursos en tres países, para un total de 21.000 kilómetros en avión. “Para el Papa, este viaje es un tiempo de escucha, de encuentro, un tiempo bendecido que halla su realización más profunda en la vida de los pueblos”, destacó el portavoz del Vaticano, quien informó de los tres lemas elegidos para el viaje. Así, se presentará en Uruguay con “Les anuncio una gran alegría”; en Argentina dirá “Bienvenidos todos y vayan y anuncien”; mientras que Perú tendrá “Abramos el corazón”.

Entre los temas por los que apostará Prevost, Roma da por seguros el medio ambiente, el impacto de las nuevas tecnologías en el empleo y la transformación de las sociedades, la convivencia y la cohesión social. Y deja abierta la puerta a “sorpresas”, además de los tradicionales encuentros con las realidades eclesiales de cada uno de los tres países.

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