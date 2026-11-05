El gran fiasco: Elon Musk se gastó casi US$500 millones en las elecciones de EE.UU. para nada

Elon Musk batió un récord de gasto electoral este año tras destinar casi 500 millones de dólares a apoyar a los republicanos en las elecciones de mitad de mandato de EE.UU. Al final, resultó ser una mala inversión.

El director ejecutivo de SpaceX y Tesla aportó al menos 446 millones de dólares a los “Super PAC” y grupos afines al Partido Republicano a lo largo de las elecciones, centrándose específicamente en varias campañas clave al Senado con el objetivo de ayudar a la Administración Trump a mantener el control republicano del Congreso. Superó su propio gasto de 2024, que ascendió a casi 290 millones de dólares. Sin embargo, cuando los demócratas se hicieron con el poder en todo el país el martes por la noche, quedó claro que Musk no obtendría prácticamente nada a cambio de sus cientos de millones.

Los demócratas ganaron las cinco elecciones al Senado en las que el America PAC de Musk invirtió más dinero para apoyar a los candidatos republicanos. En Texas, donde tiene su sede el imperio de Musk y donde este centró la mayor parte de sus esfuerzos políticos, los republicanos perdieron la carrera por el Senado, la gobernación y se espera que ceden el control de la Cámara de Representantes estatal.

Tras meses en los que Musk había publicado ataques contra los demócratas y difundido teorías de la conspiración sobre las elecciones en X, el magnate tecnológico se mostró inusualmente callado la noche de las elecciones. En tono de broma, publicó: “Los centros de datos en el espacio parecen bastante atractivos ahora mismo”, pero, por lo demás, el principal megadonante republicano guardó silencio en gran medida sobre los resultados.

Sin embargo, las pérdidas de Musk tras las elecciones de mitad de mandato van más allá de las enormes sumas que invirtió en campañas fallidas, ya que podrían poner fin a una era de regulación laxa y relaciones estrechas con los funcionarios estatales que benefició a sus empresas. La persona más rica del mundo se enfrentará pronto a una Cámara de Representantes, un Senado y un Gobierno de Texas repletos de demócratas que se comprometieron a adoptar una postura más firme respecto al sector tecnológico y a examinar minuciosamente sus operaciones en concreto.

En total, el gasto político de Musk en estas elecciones se destinó al menos a ocho “Super PAC” alineados con el Partido Republicano que se centraron en campañas electorales por todo el país, siendo la mayor donación, de al menos 216 millones de dólares, la destinada a su propio “America PAC”. También donó 168 millones de dólares al “Senate Leadership Fund”, que respaldó a una serie de candidatos entre los que se encontraba el republicano de Texas Ken Paxton.

De toda la actividad política de Musk durante las elecciones, la contienda en la que invirtió más dinero y prestó mayor atención fue la carrera por el Senado en Texas entre Paxton y el demócrata James Talarico. America Pac gastó al menos 28 millones de dólares solo en anuncios y mensajes contra Talarico, mientras que Musk publicó repetidamente ataques en X, su red social, como por ejemplo: “Talarico quiere convertir a tus hijos en trans y destruir la frontera”.

Tras la contundente victoria de Talarico el martes por la noche, el senador electo demócrata mencionó a Musk en su discurso de victoria.

“Acabamos de demostrar que todo el dinero del mundo no puede hacer frente al pueblo de Texas”, afirmó Talarico. “Acabamos de enviar un mensaje a todos los megadonantes multimillonarios, a todos los megadonantes que poseen un billón”.

Las elecciones al Senado en Míchigan, Maine, Ohio y Iowa también se decantaron a favor de los candidatos demócratas, a pesar de que America PAC había gastado decenas de millones en apoyar las campañas republicanas. El dinero del PAC se había destinado a anuncios de ataque que se centraban en los derechos de las personas transgénero o acusaban a los demócratas de ser socialistas radicales.

Aunque el gasto de Musk no haya dado sus frutos, eso no significa que no haya tenido repercusión. Los gastos de Musk y de los Super PAC dieron lugar a varias de las campañas electorales más caras de la historia de Estados Unidos y sentaron un posible precedente sobre la cuantía del gasto que se producirá en las elecciones presidenciales de 2028. Probablemente también dará lugar a meses de análisis sobre los límites de lo que el dinero puede comprar en política.

Las empresas de Musk se beneficiaron enormemente de los lucrativos contratos con la Administración Trump, así como del enfoque de no intervención de Trump en materia de regulación de la inteligencia artificial. En Texas, la Asamblea Legislativa estatal y el gobernador Greg Abbott le proporcionaron un entorno favorable para hacer negocios, al tiempo que aprueban leyes respaldadas por los grupos de presión del multimillonario.

Gina Hinojosa, la futura gobernadora demócrata de Texas, probablemente adoptará una postura más crítica hacia Musk y sus empresas. Hinojosa pidió una moratoria sobre los centros de datos y estuvo inmersa en una batalla legal en los últimos meses para obtener acceso a los correos electrónicos sin censurar entre la oficina de Abbott y Musk. Mientras tanto, los demócratas de la Cámara de Representantes pidieron que se inicien investigaciones sobre la conducta de Musk mientras fue director del denominado “departamento de eficiencia gubernamental” el año pasado y se comprometieron a examinar minuciosamente la financiación federal destinada a sus empresas.