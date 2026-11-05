Denuncian violencia de género en escuelas

Alumnas del Colegio Nacional Buenos Aires, uno de los más prestigiosos de Argentina, denuncian violencia de género por parte de sus compañeros. No son las únicas. Los casos más graves de este año ocurrieron en esa y otras nueve escuelas públicas y privadas de todo el país: alumnos varones crearon con inteligencia artificial imágenes de sus compañeras desnudas para difundirlas y venderlas por WhatsApp.

Las estudiantes se reúnen a debatir lo ocurrido en la vecina Plaza de Mayo. “Me impacta que un pibe de segundo año no tome conciencia de que está mal publicar una foto de su amiga, de su compañera”, dice una de ellas a DW. “Te da como una furia, como que no podés hacer nada”, agrega otra.

Varias coinciden en que falta educación de género. Una de ellas sostiene que muchos varones tienen normalizadas ciertas conductas, aprendidas en la crianza o por exponerse muy temprano a las redes, que describe como “un lugar lleno de odio”. “Es algo que sucede a nivel social, a nivel país, a nivel mundial”, resume otra.

De la “Revolución de las Pibas” al retroceso

Las alumnas tomaron el colegio durante un día como protesta. En un comunicado, la escuela enumeró las acciones de prevención de la violencia de género que desarrolla desde 2019. En este y otros establecimientos, las estudiantes denuncian insultos, golpes y fotos tomadas sin consentimiento que se viralizan con comentarios denigrantes.

Atrás quedó la ilusión de nuevas masculinidades y de la deconstrucción de los varones de 2018, cuando las adolescentes de entonces protagonizaron la llamada “Revolución de las Pibas” por el aborto legal y contra los femicidios. “Es el momento de volver a plantar las banderas tal como las supimos defender en 2018 y todos estos años”, afirma una alumna. “Estamos en 2026 y pasan cosas que pensábamos que no iban a volver a pasar”, lamenta otra.

Chiara De Rosa, estudiante del Nacional Buenos Aires, intenta comprender a sus compañeros. “Es muy difícil ser varón en esta época. Entiendo que no encuentren un lugar donde estar, pero no entiendo por qué no quieren ser ayudados, por qué no quieren entender o por qué la bronca es contra nosotras”, dice.

Falta de referentes

Sebastián Zoroastro coordina un curso de masculinidades en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Admite que el machismo no se ha deconstruido y lamenta que el Gobierno de Javier Milei haya disuelto el plan nacional de educación sexual. A su juicio, a los jóvenes les faltan “referentes varones adultos” que muestren otra forma de ser varón. Esa alternativa, explica, tiene que ser distinta de la que transmiten los influencers misóginos de YouTube, los discursos conservadores y la reacción contra el feminismo, conocida como backlash.

Silvia Ongini, psiquiatra infanto-juvenil del hospital escuela de la Universidad de Buenos Aires, atiende a víctimas de fotos trucadas con inteligencia artificial. “Cuando se usa la imagen de alguien para producir imágenes de contenido sexual explícito, es abuso sexual, e incide en el psiquismo y en la emocionalidad”, advierte.

También trata a los agresores. Señala que muchas veces minimizan estas conductas, agresivas y violentas, o las interpretan como bromas. La especialista recuerda que la violencia de género en la adolescencia siempre existió, aunque antes estaba más naturalizada. Hoy persiste, y las redes sociales incluso amplifican su impacto.

Día tras día aparecen nuevos casos de escuelas donde alumnos varones son denunciados por sus compañeras. La Justicia avanza en algunas investigaciones, pero el desafío pendiente es transformar la mentalidad de los hombres.

AR