Gesto político del Papa en Argentina

León XIV llegará el próximo domingo a Buenos Aires en la primera gira de un papa por Argentina en 39 años. Su antecesor, Francisco, nunca regresó a su país como pontífice para evitar divisiones políticas. El actual papa, en cambio, ya incidió en la política argentina antes de aterrizar: eligió visitar el Cottolengo Don Orione, un hogar para personas con discapacidad, uno de los colectivos más afectados por el ajuste del presidente Javier Milei.

El centro, ubicado en Claypole, en el sur del conurbano bonaerense, alberga a 415 residentes. Otras 220 personas asisten a su centro educativo terapéutico y a su escuela especial. León XIV estará allí el lunes 9.

Las autoridades del hogar describen los efectos de los recortes, que eliminaron la cobertura de medicamentos como anticonvulsivos y antipsicóticos. “Impactó en pañales y en medicación, que son esenciales para la sobrevida de las personas con discapacidad”, explica a DW Katherine Gómez, coordinadora del centro educativo terapéutico. Según relata, las pensiones de los residentes, que antes se destinaban a gastos como un acompañante terapéutico, ahora deben usarse para pagar sus medicamentos.

Una ley tras el anuncio papal

El proyecto de presupuesto 2027 del Gobierno prevé incluso más recortes en discapacidad. Sin embargo, después de que se anunciara que el papa visitaría el Cottolengo, los diputados oficialistas votaron junto a la oposición una ley para sostener al menos el gasto actual en el área. La norma aún debe pasar por el Senado.

El director del hogar, el religioso Jorge Silane, se reunió con todos los bloques parlamentarios para impulsar su aprobación. Ante la pregunta de si la visita de León XIV obró el milagro de que el Gobierno cediera, prefiere la cautela. “No quiero hablar de política. Pero veremos”, dice. Primero quiere ver aprobado el presupuesto nacional, que todavía no se discutió, y admite que la visita “puede cambiar, como no puede cambiar nada”.

Desde el oficialismo, el diputado de La Libertad Avanza Nicolás Mayoraz, uno de los negociadores de la ley, rechaza que el acuerdo haya surgido de la presión papal. Sostiene que el Gobierno presentó una “ley superadora” y que la oposición terminó acompañándola al conocer el texto. “Con relación a la visita papal, la verdad es que no tuvo influencia, más allá de que coincida el cronograma”, afirma.

“Los pibes se quedan encerrados”

Familiares y prestadores de servicios para niños, jóvenes y adultos con discapacidad protestan desde 2024 en reclamo de sus derechos. Entre ellos está la actriz Valentina Bassi, madre de un hijo con autismo, que también contactó a legisladores. Bassi advierte que muchos chicos se quedaron sin transporte, educación ni terapias.

“Los pibes se quedan en las casas encerrados, que es lo que pasaba hace muchos años. Es muy triste, es muy trágico, y por eso se tiene que revertir”, dice. Agradece la llegada del papa, aunque teme que todo “se esfume” cuando se vaya. “También siento que nuestra lucha fue importante”, agrega.

Mientras en el Cottolengo se preparan para recibir a León XIV, en toda Argentina se espera tanto su mensaje religioso como el eventual impacto político de sus palabras. Tras su paso por Claypole, se prevé que el Senado termine de sancionar la ley consensuada para evitar un nuevo recorte en discapacidad.