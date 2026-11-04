El papa León XIV recibió a Bob Dylan en el Vaticano

El papa León XIV recibió este miércoles en el Vaticano a Bob Dylan, en una audiencia privada que reunió al pontífice estadounidense con una de las figuras más influyentes de la música popular del último medio siglo. El encuentro tuvo lugar en el Palacio Apostólico y fue confirmado por la Santa Sede, que difundió una fotografía en la que ambos aparecen estrechándose la mano.

“Esta tarde, miércoles 4 de noviembre, el papa León XIV ha recibido en audiencia privada al señor Robert Allen Zimmerman, conocido artísticamente como Bob Dylan”, informó el Vaticano. El músico, de 85 años y ganador del Premio Nobel de Literatura en 2016, se presentó con una campera negra con capucha, una vestimenta similar a la que utiliza durante sus conciertos.

La reunión fue facilitada por el sacerdote jesuita Antonio Spadaro, quien acompañó al artista junto con Andrea Monda, director de L'Osservatore Romano. “Hoy he acompañado a Bob Dylan ante el papa León, junto con Andrea Monda. No sin la emoción de vivir un encuentro que tiene sabor a historia”, escribió Spadaro en sus redes sociales. Aunque no trascendieron detalles de la conversación, se informó que el pontífice le obsequió un rosario al músico, quien le entregó un ejemplar de Crónicas. Volumen 1, su libro autobiográfico.

El encuentro no resulta del todo inesperado. León XIV ya había recurrido a la obra de Dylan para expresar su preocupación por los conflictos bélicos y la amenaza nuclear. En julio pasado, en el prólogo del libro Desarmada y desarmante. La paz es un don, publicado por la Librería Editrice Vaticana, el pontífice citó versos de “Go Away You Bomb”, una composición de protesta escrita por Dylan en 1963, en plena Guerra Fría, que permaneció inédita durante décadas.

La canción, dirigida contra la bomba atómica, cuestiona la responsabilidad humana en la fabricación y utilización de armas de destrucción masiva. León XIV recuperó esas palabras para reforzar su llamado al desarme y advertir sobre los riesgos de una escalada nuclear.

No fue la única referencia del papa al repertorio del músico. Durante una visita a Camerún, en abril de este año, también evocó “Masters of War”, una de las composiciones más contundentes de Dylan contra la industria armamentística, incluida en el álbum The Freewheelin' Bob Dylan, de 1963.

El vínculo entre Dylan y el Vaticano, sin embargo, tiene antecedentes que se remontan a casi tres décadas atrás. El 27 de septiembre de 1997, el cantautor participó de un encuentro multitudinario en Bolonia, Italia, en el marco del Congreso Eucarístico Nacional, donde actuó ante Juan Pablo II y unos 300 mil jóvenes.

En aquella oportunidad interpretó “Forever Young”, “A Hard Rain's A-Gonna Fall” y “Knockin' on Heaven's Door”. Después del concierto saludó personalmente al pontífice polaco, quien había hecho referencia a “Blowin' in the Wind” para reflexionar sobre las preguntas que atraviesan la existencia humana y la búsqueda de respuestas espirituales. La imagen de ambos estrechándose la mano se convirtió en uno de los momentos más recordados de aquel encuentro entre el rock y la Iglesia católica.

La dimensión religiosa, por otra parte, nunca fue ajena a la obra de Dylan. Nacido en una familia judía, el músico atravesó distintas etapas de exploración espiritual. A fines de los años setenta se acercó al cristianismo evangélico, una experiencia que tuvo una expresión directa en discos como Slow Train Coming (1979), Saved (1980) y Shot of Love (1981). Las referencias bíblicas, las imágenes apocalípticas y las preguntas sobre la fe, la redención y la condición humana aparecen, de todos modos, a lo largo de buena parte de su discografía.

Dylan se encuentra actualmente en Italia como parte de una nueva etapa de su extensa actividad en vivo. Después de presentarse en Milán, tiene previsto ofrecer un concierto este jueves 5 de noviembre en el Palazzo dello Sport de Roma y continuar su recorrido por Bolonia. A los 85 años, el músico mantiene una actividad artística que se extiende desde comienzos de los años sesenta y que lo convirtió en una figura central de la canción contemporánea.

La audiencia se produjo, además, dos días antes del inicio del viaje apostólico de León XIV a Sudamérica, que incluirá Uruguay, Argentina y Perú. El pontífice partirá este viernes 6 de noviembre y tiene previsto llegar a Buenos Aires el domingo 8, en el marco de una gira que se extenderá hasta el 17 de noviembre.