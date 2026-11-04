Padrón electoral para las elecciones 2027: cómo consultar dónde voto y hasta cuándo se puede reclamar

La Cámara Nacional Electoral (CNE) habilitó la consulta del padrón electoral provisorio para las elecciones 2027. Los ciudadanos ya pueden ingresar a www.padron.gob.ar para verificar si figuran en el Registro Nacional de Electores y comprobar sus datos personales. El plazo para realizar consultas y presentar reclamos vence el 30 de noviembre.

¿Cómo consultar el padrón electoral 2027 y saber dónde voto?

Para consultar el padrón electoral 2027, los electores deben ingresar al sitio oficial www.padron.gob.ar y completar los datos solicitados: número de DNI, género y distrito electoral, es decir, la jurisdicción donde tienen registrado su domicilio.

En esta instancia, el padrón provisorio no muestra el domicilio de los ciudadanos. La información disponible incluye únicamente el nombre y apellido de las personas habilitadas para votar, además de la sección y el circuito electoral correspondiente. Los jóvenes que votarán por primera vez también podrán comprobar si ya fueron incorporados al registro.

¿Hasta cuándo se puede reclamar por errores en el padrón?

Los ciudadanos podrán realizar consultas y solicitar modificaciones hasta el 30 de noviembre. Desde la Cámara Nacional Electoral recomendaron revisar la información para detectar posibles errores u omisiones antes del cierre del período de reclamos.

El organismo destacó que verificar los datos es una instancia importante para garantizar el ejercicio del derecho al voto y permitir que quienes deban ser incorporados al registro puedan comprobar su inclusión.

¿Cuándo son las elecciones presidenciales 2027 en Argentina?

Las elecciones nacionales de 2027 serán el domingo 24 de octubre, de acuerdo con lo establecido por el Código Nacional Electoral, que dispone que los comicios para cargos nacionales se realicen el cuarto domingo de octubre anterior a la finalización de los mandatos.

En esa jornada se elegirán presidente y vicepresidente para el período 2027-2031, además de renovarse 130 bancas de la Cámara de Diputados y 24 del Senado. También habrá elecciones para gobernador y vicegobernador en 21 provincias, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires se votará para jefe y vicejefe de Gobierno.