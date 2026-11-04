Ola azul en EE.UU.: la demócrata Gina Hinojosa será la primera latina en gobernar Texas

La demócrata Gina Hinojosa se convirtió en la primera latina en ganar la gobernación de Texas y la tercera mujer en ocupar el cargo, tras derrotar al republicano Greg Abbott en unas elecciones que ponen fin a décadas de dominio republicano en el Estado, según proyecciones de AP, CNN o NBC.

Hinojosa derrotó al gobernador republicano Greg Abbott, quien buscaba un cuarto mandato consecutivo, y devolvió a los demócratas el control de la gobernación texana por primera vez desde 1995, cuando la entonces gobernadora Ann Richards dejó el cargo. La candidata demócrata obtiene más de cuatro millones de votos.

La victoria de Hinojosa se produce después de una campaña en la que Abbott gastó decenas de millones de dólares más que su rival. El republicano, que aspiraba a convertirse en el gobernador con más años en el cargo en la historia de Texas, había mantenido el control del estado para su partido durante décadas.

Nacida y criada en el Valle del Río Grande, en el sur de Texas, Hinojosa fue elegida en 2016 para la Cámara de Representantes estatal. Antes de entrar en política, trabajó como abogada especializada en derechos civiles y laborales.

La demócrata Amy Acton se impone a Ramaswamy como gobernadora de Ohio tras la sucia campaña del republicano

La demócrata Amy Acton ganó este martes las elecciones para gobernadora de Ohio, derrotando al republicano Vivek Ramaswamy.

La victoria de Acton, una médica que fue directora de Salud de Ohio durante la pandemia del COVID-19, supone la primera vez desde 2006 que un demócrata es elegido para gobernar el estado.

Acton se convirtió en una figura muy conocida en 2020, cuando Ohio se enfrentaba a una oleada de fallecimientos, ansiedad y trastornos sociales al inicio de la pandemia.

Aunque es demócrata, Acton colaboró estrechamente durante ese periodo con el gobernador republicano Mike DeWine. Ramaswamy, candidato a la presidencia en 2024 y multimillonario del sector biotecnológico, se presentó con el respaldo del presidente Donald Trump.

Ramaswamy pasará a la historia por un video brutal en el que la madre de Acton, cómplice de los abusos de su pareja sobre la futura gobernadora, criticaba a su hija, con la que no tenía contacto desde hacía décadas.