Resultados de las 'midterms' en EE.UU.: el mapa de quién gana las elecciones en cada estado

Consulta en directo los mapas y gráficos de elDiario.es para conocer los resultados de las elecciones legislativas de medio mandato en Estados Unidos. En estas elecciones se renuevan los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 miembros del Senado.

En la Cámara Baja, cada congresista se elige en un distrito. Nueve estados estrenan mapa en estas elecciones, y en varios de ellos el partido que gobierna ha redibujado los distritos para ganar escaños, una práctica que se conoce como gerrymandering.

En el Senado se eligen los 33 escaños que se votaron por última vez en 2020. Hay además dos elecciones especiales, en Ohio y Florida, para cubrir los escaños que dejaron JD Vance, al convertirse en vicepresidente, y Marco Rubio, al ser nombrado secretario de Estado. Los otros 65 senadores no se eligen este año, pero cuentan para la mayoría. Los demócratas necesitan 51 escaños para controlar el Senado y los republicanos, 50, porque en caso de empate decide el vicepresidente.

Con los primeros resultados que van llegando, cada estado o distrito se muestra del color del partido que está liderando el recuento pero no es hasta que se declara el candidato ganador en cada estado que ese recuento se considera ya decidido.

La siguiente tabla muestra, estado a estado y distrito a distrito, la ventaja en puntos porcentuales del candidato que va por delante, en la Cámara de Representantes y en el Senado.

La mayoría se decidirá en un puñado de estados y distritos donde la pelea entre demócratas y republicanos está más igualada. Para seguir el recuento, el siguiente gráfico muestra las elecciones más ajustadas según los últimos pronósticos de RealClearPolitics y Cook Political Report: cuántas lleva ya cada partido y cuántas le faltan para alcanzar la mayoría.

Por último, el gráfico de flechas muestra cómo cambia el voto a la Cámara de Representantes en cada estado respecto a 2024, cuando Trump ganó a Harris y los republicanos conservaron la mayoría en las dos cámaras. Es la única elección que se celebra en todo el país. Cada flecha va de la ventaja entre demócratas y republicanos en 2024 a la que tienen en estas elecciones, con el voto escrutado hasta el momento. Para que la comparación sea justa, solo cuentan los distritos donde se presentaron candidatos de los dos partidos en ambas elecciones.