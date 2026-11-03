Renunció el ministro de Transporte de España tras los accidentes de trenes de alta velocidad que causaron 115 muertos

El ministro de Transporte de España, Oscar Puente, presentó su renuncia el martes tras comparecer ante la Diputación Permanente del Congreso a raíz de la crisis abierta por los accidentes ferroviarios de Urda y Adamuz que causaron un total de 115 personas fallecidas.

“Un ministro no puede continuar en su puesto con un accidente de este tipo en menos de un año. No solo renuncio a mi cargo como ministro de Transportes sino que renuncio como cabeza de lista (del PSOE) para Valladolid en las elecciones”, dijo el funcionario.

Según confirmó el propio Puente, la decisión de renunciar fue comunicada formalmente al presidente del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, pocos minutos antes de hacerla pública desde el Congreso.

El 18 de enero de este año un tren de Iryo operado por ILSA, que cubría la ruta entre Málaga y Madrid, descarriló e invadió la vía contigua, provocando la colisión con un tren Alvia de Renfe que circulaba en sentido contrario con destino a Huelva, en el municipio de Adamuz. El accidente causó 46 víctimas mortales.

Nueve meses después, el 28 de octubre, un tren AVE de Renfe que cubría la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla colisionó a una velocidad de entre 160 y 200 km/h contra la parte trasera de un tren de la compañía Iryo, que se encontraba detenido tras falla informática del sistema de señalización LZB. El impacto causó el descarrilamiento y aplastamiento de cuatro coches del tren de Iryo, que cayeron por un terraplén, a la altura de Urda, Toledo, causando la muerte de 69 personas y heridas a más de doscientas.

“Yo he querido abordar aquí la responsabilidad política y una decisión que tomé durante los primeros minutos del accidente. Esta decisión la hago pública hoy una vez cumplido el trabajo más urgente: adoptar las medidas para resarcir a las víctimas y aumentar la inversión”, indicó Puente, quien consideró que la suya “es una decisión de dignidad y es buena para el país y la democracia”.

Puente defendió que la seguridad es la máxima prioridad de su ministerio, por encima de los tiempos de viaje.

Señaló que los retrasos medios en la línea Madrid-Sevilla pasaron de 16 a nueve minutos en un año, pero aseguró que jamás pediría sacrificar la seguridad por mejorar la puntualidad.

También reconoció que el nuevo sistema de doble verificación no ofrece garantías absolutas y recordó que los protocolos anteriores llevaban 34 años funcionando sin que se produjera un accidente de estas características.

Gobierno español aprueba paquete de ayuda de emergencia para víctimas de choque de trenes

Más temprano se conoció que el Gobierno de España aprobó un paquete de ayuda de emergencia de 30 millones de euros (alrededor de 33,6 millones de dólares) para las víctimas del choque de dos trenes de alta velocidad cerca de la ciudad de Urda el 28 de octubre, en el que perdieron la vida 69 personas.

El paquete, aprobado por el Consejo de Ministros, incluye 15 millones de euros (alrededor de 16,8 millones de dólares) para ayudas directas y otros 15 millones de euros para pagos de indemnización por anticipado, reportó la agencia Xinhua.

Las familias de los fallecidos recibirán aproximadamente 72.121 euros (cerca de 80.776 dólares) en ayuda directa y un monto igual por indemnización anticipada, mientras que los heridos recibirán pagos de acuerdo con la severidad de sus lesiones.

También incluyen la duplicación de la indemnización proporcionada por el seguro obligatorio para pasajeros, el establecimiento de oficinas de apoyo especializadas y la introducción de procedimientos especiales para apoyar a los heridos que quedaron incapacitados para trabajar.

Con información de la agencia NA