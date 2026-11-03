Guía de las elecciones legislativas en EE.UU.: qué se vota, qué puede pasar y por qué son tan importantes

Este martes 3 de noviembre Estados Unidos vota de todo menos al presidente del país. Pero las elecciones impactarán directamente en la presidencia de Donald Trump, porque está en juego el control del poder legislativo, es decir, la Cámara de Representantes y el Senado, conquistados por los republicanos hace exactamente dos años.

¿Qué se vota?

Este martes se votan los 435 miembros de la Cámara de Representantes, 35 senadores de los 100 que componen la Cámara Alta, 36 de los 50 gobernadores y miles de representantes en órganos legislativos de los estados, así como alcaldías y otros cargos, como fiscales generales de los estados.

Así, la National Conference of State Legislatures contabiliza 6.139 escaños legislativos estatales en juego en 46 estados, repartidos entre 88 de las 99 cámaras legislativas estatales.

Más de 54,8 millones de estadounidenses votaron de manera anticipada, según el Laboratorio Electoral de la Universidad de Florida. Esta cifra supera los 45,9 millones que lo hicieron en las elecciones de mitad de mandato de 2022.

La batalla de la Cámara de Representantes

La Cámara Baja renueva a todos sus miembros. En la actualidad, la correlación de fuerzas es favorable a los republicanos –218-214–, con dos escaños vacantes y un independiente. Para lograr el control, hacen falta 218 escaños y los demócratas parecen tenerlos al alcance de la mano, según las encuestas.

El modelo de pronósticos Decision Desk HQ prevé una victoria para los demócratas en la Cámara, con un 84% de probabilidades de hacerse con el control del hemiciclo, cinco puntos más que hace una semana.

Según las previsiones, los demócratas obtendrán 241 escaños, muy por encima de los 218 necesarios para alcanzar la mayoría.

El camino de los demócratas para desmantelar la mayoría republicana depende de dar la vuelta a los distritos en los que creen que los republicanos son más vulnerables. El camino de los republicanos depende de defender los escaños que ya ocupan y de derrotar a los demócratas que se presentan en territorios de tendencia republicana.

La batalla en el Senado

Este martes se eligen 35 de los 100 senadores. En el Senado, los mandatos son de 6 años, y se renueva un tercio de la Cámara cada dos años, cuando se votan el 100% de los miembros de la Cámara de Representantes.

En este caso, los republicanos cuentan con una mayoría holgada de 53 escaños frente a 47, lo que obliga a los demócratas a ganar 4 escaños netos para dar el vuelco en la Cámara Alta, teniendo en cuenta que el vicepresidente de EE.UU., JD Vance, tiene voto de calidad en caso de empate a 50-50.

Además, hay un senador demócrata por Pensilvania, John Fetterman, que acostumbra a votar con los republicanos, sobre todo en lo que tiene que ver con las guerras de Trump, Oriente Próximo e Israel.

Según las previsiones de Decision Desk HQ, los demócratas tienen ahora un 65% de probabilidades de ganar el Senado.

La vía más directa para que los demócratas consigan la mayoría en el Senado pasa por conservar todos sus escaños, incluidos los estados clave de Georgia, Míchigan y New Hampshire.

Además, tendrán que ganar cuatro escaños ahora republicanos más, y sus mejores oportunidades se encuentran en Alaska, Iowa, Kansas, Maine, Carolina del Norte, Ohio y Texas.

El reto para los demócratas es que, salvo Maine, Trump ganó en todos esos estados en 2016, 2020 y 2024.

Para recuperar la Cámara Alta, los demócratas tendrán que convencer a un número significativo de votantes que votaron a Trump durante la última década para que esta vez voten al partido contrario.

36 gobernadores en juego

Las urnas decidirán este martes el color de 36 gobernadores, de los 50 que hay en EE.UU.. En la actualidad, esos 36 están divididos al 50%: 18 son demócratas y 18 son republicanos. Pero, según las proyecciones, los demócratas pueden conquistar hasta tres o cuatro más.

De los 50 estados, los republicanos gobiernan 26 y los demócratas, 24, con lo que este martes podría producirse un vuelco en el poder estatal.

¿Cuándo se cierran las urnas y se conocerán los resultados?

EE.UU. tiene varios husos horarios, por lo que los colegios electorales empezarán a cerrar a las 6.00 pm, hora del Este –por ejemplo, Indiana y Kentucky– y no se cerrarán hasta horas después en la costa Oeste –California, a las 11.00 pm hora del Este– y Alaska –a las 12.00 am–.

Los estados con menos votantes, altas tasas de voto anticipado o horarios de cierre temprano de los colegios electorales suelen comunicar casi todos sus resultados antes de la medianoche, hora del Este.

En los estados con gran población, altas tasas de voto por correo o sistemas como el voto por orden de preferencia, el recuento puede llevar días o incluso semanas.

Pero los recuentos rápidos no garantizan que se anuncien rápidamente los resultados de las elecciones. Organizaciones como The Associated Press solo pronostican un ganador cuando están seguras de que no es posible que el candidato que va por detrás remonte.

Si la contienda se decide por un número reducido de votos, AP no proclamará un ganador hasta que se hayan contabilizado todos los votos emitidos.

En 2024, la contienda por la Cámara de Representantes con el margen final más estrecho —187 votos— no se decidió hasta 29 días después de las elecciones.