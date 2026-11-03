Día Mundial del Sándwich: ¿por qué se celebra el 3 de noviembre?

La fecha se relaciona con el nacimiento de John Montagu, IV conde de Sandwich, quien nació el 3 de noviembre de 1718 en Inglaterra y murió en 1792.

Montagu fue un aristócrata y político británico, pero pasó a la historia gastronómica por ser el personaje al que tradicionalmente se atribuye la popularización del sándwich moderno.

La elección del 3 de noviembre aparece en distintas fuentes como una forma de homenajearlo. Sin embargo, no existe evidencia de que Montagu haya sido literalmente la primera persona de la historia en colocar comida entre dos panes. De hecho, existen antecedentes mucho más antiguos de esta práctica.

Por eso, la historia del sándwich tiene dos dimensiones: por un lado, la antigüedad de la idea de comer alimentos acompañados o contenidos por pan; por otro, el origen del nombre “sandwich”, vinculado con el aristócrata británico.

¿Quién fue John Montagu, el conde que le dio nombre al sándwich?

John Montagu pertenecía a la aristocracia británica y heredó el título de IV conde de Sandwich cuando era niño.

A lo largo de su vida ocupó importantes cargos políticos y militares. Fue, entre otras funciones, primer lord del Almirantazgo y secretario de Estado.

Pero su nombre quedó definitivamente ligado a la gastronomía por una historia que se convirtió en una de las leyendas culinarias más conocidas.

Según el relato tradicional, Montagu era un apasionado jugador de cartas y quería continuar con sus partidas sin abandonar la mesa para comer. Por eso habría pedido que le sirvieran carne colocada entre dos rebanadas de pan, de manera que pudiera alimentarse con una sola mano y sin ensuciarse los dedos.

Sus compañeros comenzaron entonces a pedir “lo mismo que Sandwich”, y de esa manera habría surgido el nombre que posteriormente se extendió por Europa y el resto del mundo.

La historia del jugador de cartas: ¿mito o realidad?

La anécdota es tan conocida que durante mucho tiempo se presentó como el nacimiento exacto del sándwich.

Sin embargo, los historiadores de la gastronomía consideran que la historia debe tomarse con cierta cautela.

Una de las fuentes que contribuyó a difundir el relato fue el escritor francés Pierre-Jean Grosley, quien publicó en 1772 un libro sobre su viaje por Londres. Allí contó que el conde habría pedido carne entre dos panes para poder continuar jugando.

El problema es que no existe una documentación definitiva que permita afirmar que aquella partida de cartas fue exactamente el momento en que nació el sándwich. Incluso algunas versiones señalan que Montagu pudo haber necesitado esa comida mientras desarrollaba tareas políticas o administrativas y no necesariamente durante una partida.

Lo que sí parece claro es que el nombre quedó asociado a él y comenzó a utilizarse en Inglaterra durante el siglo XVIII.

Comer entre panes es mucho más antiguo que el conde de Sandwich

La historia del sándwich no comenzó realmente en el siglo XVIII.

Mucho antes de John Montagu, diferentes pueblos ya utilizaban el pan para acompañar, envolver o sostener otros alimentos.

Una referencia difundida por organismos de divulgación agroalimentaria señala antecedentes de esta práctica en antiguas culturas mediterráneas y en la Grecia antigua. La idea de utilizar pan como soporte para otros alimentos respondía, además, a una necesidad sencilla: hacer más práctico comer determinados alimentos sin utilizar cubiertos.

Por eso, hablar del “inventor” del sándwich puede resultar engañoso.

Montagu no necesariamente inventó la idea de poner comida entre dos panes. Su verdadero aporte histórico fue darle el nombre con el que esa preparación terminó conquistando al mundo.

Del bocadillo aristocrático a la comida cotidiana

Durante el siglo XVIII, el término sandwich comenzó a extenderse en Inglaterra y dejó de estar asociado exclusivamente con la historia del conde.

Con el paso del tiempo, la preparación comenzó a incorporar diferentes ingredientes y a adaptarse a las costumbres gastronómicas de cada lugar.

El desarrollo del ferrocarril también favoreció su popularidad. Las estaciones y los viajes necesitaban comidas que fueran rápidas, fáciles de transportar y que pudieran consumirse sin demasiados utensilios.

El sándwich cumplía con prácticamente todos esos requisitos.

Su éxito se basó en una fórmula sencilla: pan, un relleno y la posibilidad de comerlo con las manos.

Un alimento que se adaptó a cada país

Una de las razones por las que el sándwich se convirtió en un fenómeno internacional es justamente su enorme capacidad de adaptación.

Puede prepararse con carne, pollo, pescado, queso, embutidos, verduras, huevo, legumbres o prácticamente cualquier combinación de ingredientes.

También puede cambiar completamente de aspecto según el lugar.

En Estados Unidos aparecieron clásicos como el club sandwich, el BLT, el Reuben o el Philadelphia cheesesteak. En otros países surgieron preparaciones propias que, aunque no siempre reciben exactamente el mismo nombre, responden a una idea similar.

El sándwich terminó convirtiéndose en una especie de lienzo gastronómico sobre el que cada cultura construyó su propia versión.

El sándwich de miga, un clásico argentino

En Argentina, hablar de sándwich significa también pensar inmediatamente en el sándwich de miga.

De origen asociado a la inmigración italiana, su antecedente más directo suele vincularse con el tramezzino, un pequeño sándwich elaborado con pan de miga que apareció en Turín durante la primera mitad del siglo XX.

El tramezzino fue creado en 1925 en el Café Mulassano de Turín. El poeta italiano Gabriele D'Annunzio también es mencionado en la historia del término, que fue utilizado como alternativa italiana a la palabra inglesa sandwich.

En Argentina, esa tradición encontró una identidad propia.

El sándwich de miga se convirtió en protagonista de cumpleaños, reuniones familiares, celebraciones, mesas de Navidad y Año Nuevo, meriendas y encuentros sociales.

Jamón y queso, una combinación que se convirtió en símbolo

Entre las innumerables variedades argentinas, el clásico jamón y queso ocupa un lugar privilegiado.

Pero las opciones se multiplicaron: huevo, aceitunas, morrón, tomate, palmitos, roquefort, atún y diferentes combinaciones forman parte de las bandejas que durante décadas estuvieron presentes en reuniones y celebraciones.

La particularidad del sándwich de miga argentino está también en su textura: pan blanco muy fino, sin corteza, con rellenos distribuidos de manera uniforme y, en muchas ocasiones, varias capas.

Es una preparación sencilla, pero con una fuerte presencia en la memoria gastronómica argentina.

Por qué el sándwich sigue siendo tan popular

Más de dos siglos después de que el término comenzara a popularizarse, el sándwich conserva una característica que probablemente explique buena parte de su éxito: es práctico.

Puede prepararse rápidamente, transportarse con facilidad y adaptarse a casi cualquier momento del día.

Puede ser un desayuno, un almuerzo, una merienda, una cena rápida o parte de una celebración.

También puede ser económico o sofisticado, sencillo o elaborado, frío o caliente.

Esa capacidad de adaptarse explica por qué existen miles de versiones diferentes y por qué el sándwich aparece en prácticamente todas las gastronomías del mundo.

Del fast food a la cocina gourmet

Durante las últimas décadas, el sándwich también ingresó en la gastronomía de autor.

Restaurantes y chefs comenzaron a trabajar con panes artesanales, carnes cocidas durante horas, quesos especiales, vegetales de estación, salsas caseras y diferentes técnicas de cocción.

Así, una preparación que nació asociada a la practicidad también puede convertirse en un plato elaborado.

El fenómeno demuestra que el sándwich no depende de ingredientes determinados, sino de una estructura gastronómica extremadamente flexible.

Un plato que también refleja los cambios en la alimentación

La evolución del sándwich también refleja las transformaciones en los hábitos alimentarios.

Hoy existen versiones vegetarianas y veganas, opciones con panes integrales, preparaciones con proteínas vegetales y alternativas adaptadas a distintas necesidades alimentarias.

Al mismo tiempo, la creciente preocupación por la alimentación equilibrada llevó a prestar mayor atención a la calidad de los ingredientes, la cantidad de sal, grasas y azúcares y el tamaño de las porciones.

El sándwich, como cualquier otra comida, puede formar parte de una alimentación variada dependiendo de sus ingredientes y cantidades.

Una historia que comenzó con algo tan simple como el pan

La historia del sándwich demuestra que algunas de las comidas más populares no necesariamente nacen de recetas complejas.

A veces, una idea práctica puede convertirse en una tradición mundial.

El nombre quedó asociado para siempre con un aristócrata inglés del siglo XVIII, pero la necesidad que resolvía era mucho más universal: comer de manera sencilla, rápida y sin necesidad de cubiertos.

Desde las mesas de la aristocracia británica hasta los bares, restaurantes, escuelas, oficinas y hogares de todo el mundo, el sándwich atravesó siglos y fronteras sin perder su esencia.

Este 3 de noviembre, el Día Mundial del Sándwich es una excusa para celebrar esa historia y también para recordar por qué una combinación tan simple de pan y relleno terminó convirtiéndose en uno de los grandes clásicos de la gastronomía mundial.

NB