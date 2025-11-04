La curiosa anécdota que dio origen y nombre al sándwich y popularizó a su creador

En la actualidad, el sándwich es uno de los alimentos más populares por su fácil preparación y comodidad para consumir en cualquier lugar, y cada 3 de noviembre tiene su día mundial propio para conmemorar esta receta, pero también el impacto en el pueblo del mismo nombre en el condado de Kent, en Reino Unido.

El día mundial del sándwich se celebró el 3 de noviembre debido al nacimiento de John Montagu, IV Conde de Sandwich, en 1718, al que se considera creador de esta receta durante una tarde de juegos en mitad del siglo XVIII. En esta fecha, en el pueblo homónimo tienen lugar diferentes festividades y recreaciones como homenaje.

La curiosa historia que dio origen al sándwich

Para encontrar el origen del sándwich nos tenemos que remontar a mediados del siglo XVIII, a una población en el sureste de Inglaterra del mismo nombre, ubicada en el condado de Kent, donde residía John Montagu, IV Conde de Sandwich, al que se le atribuye sobre todo su popularidad.

La invención de la actual receta del sándwich se sitúa en una tarde de juego de cartas, en el que el conde se encontró en una situación incómoda en la que quería comer, pero no parar su entretenimiento y pidió a su chef que le preparara algo con lo que no se ensuciara sus manos.

Así fue como el cocinero, según las historias que nos han llegado, preparó lo que hoy conocemos como sándwich y le presentó al noble una porción de carne entre dos trozos de pan, una receta simple que se convirtió en lo favorito de Montagu y que por ello pasó a ser consumidor habitual y, además, se lo “vendía” bien a sus amigos y conocidos.

El sándwich gana popularidad hasta nuestros días

De esta forma, gracias al conde de Sándwich fue como esta receta ganó popularidad primero en Inglaterra, por todo tipo de clases sociales y los restaurantes comenzaron a introducirlo en sus menús, con la facilidad que no hacía falta cubiertos para consumirlo ni gran tiempo de elaboración.

Si bien se considera que John Montagu pudo inspirarse en platos mediterráneos, especialmente de la comida turca, en la que comían carne en pan de pita, esta receta recibió el nombre del conde que lo popularizó y de la ciudad medieval en la que se creó, para luego volverse una de las comidas más consumidas en todo el mundo.

En 1815 apareció por primera vez en un libro de cocina de Estados Unidos y se considera que fue entonces cuando ganó difusión internacional. Por su parte, su creador también se volvió una personalidad de renombre, sobre todo en Inglaterra, tanto que el capitán James Cook nombró un grupo de islas como homenaje, las llamadas islas Sándwich, en 1778.