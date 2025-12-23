“Navidad con ciencia”: científicos denunciaron vaciamiento y alertaron por el Presupuesto 2026

Con el lema “Navidad con ciencia”, investigadores, becarias y becarios, docentes y personal del sistema científico argentino realizaron este lunes una movilización en el Polo Científico y Tecnológico de Palermo para denunciar el vaciamiento presupuestario de la ciencia y tecnología y alertar sobre el artículo del Presupuesto 2026 que, según sostienen, profundiza el ajuste en el sector. El Gobierno apurará este viernes la sanción del proyecto en el Senado en acuerdo con la oposición aliada del PRO, el radicialismo y gobernadores.

La protesta —organizada por la Red Argentina de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (RAICYT)— incluyó intervenciones simbólicas con árboles navideños que contrastan los logros científicos con los “regalos” que el Gobierno habría dado al sector: recortes, paralización de programas y caída de salarios. El cierre fue la instalación de una maqueta de la famosa “estrella culona” en la punta de un árbol.

Presupuesto 2026 y rechazo al artículo 30

La movilización se da en medio de la discusión del Presupuesto 2026. Organizaciones científicas y académicas promueven un petitorio para que el Senado rechace el artículo 30 del proyecto, que elimina la senda de financiamiento progresivo para alcanzar al menos 1 % del PBI en ciencia y tecnología, establecida por ley en 2021.

Un estudio del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advirtió que el proyecto de Presupuesto 2026 consolida “un ajuste histórico” en educación, ciencia y tecnología. Por ejemplo:

La función Ciencia, Tecnología e Innovación proyecta una baja real del 48,8% respecto a lo ejecutado en 2023.

El Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional caería un 93% en términos reales.

Las universidades nacionales enfrentarían un recorte real del 33,8% y las becas estudiantiles una caída del 76,6%.

Además, según CEPA, el proyecto deroga garantías mínimas para educación y ciencia, eliminando el piso de inversión del 6% del PBI para educación y la senda progresiva para CyT.

Cifras del ajuste y denuncias del sector

Un informe del Grupo Economía, Política y Ciencia señala que la función Ciencia y Tecnología del presupuesto nacional se ubicó para 2025 en torno al 0,164 % del PBI, por debajo del mínimo histórico de 2002, y acumula un deterioro del 45,5% en dos años. La masa salarial del sector cayó 32,1% en términos reales, mientras que la inversión en bienes de uso y transferencias de capital se desplomó 64,7% y 81,7%, respectivamente.

Además, tras la paralización de los subsidios PICT, la Agencia I+D+i registra una caída de 82,2% en crédito real para proyectos en dos años, lo que afecta la continuidad de líneas de investigación.

Según un balance publicado en diciembre, se perdieron 5000 puestos de trabajo en el sistema científico, las universidades sufrieron sangría de docentes e investigadores y se paralizaron proyectos emblemáticos como la construcción del CAREM y del Centro Argentina de Protonterapia.

Se cancelaron o reestructuraron programas clave, como los PICT —suspendidos y reemplazados por convocatorias con enfoque empresarial qu excluyen al 90% de la producción científica local— y se detuvo el financiamiento a organismos como la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Científicos y profesores universitarios habrían perdido alrededor del 40% de sus sueldos frente a la inflación.

Reacciones y pronunciamientos

Organizaciones que convocaron la jornada difundieron mensajes criticando las políticas oficiales. En redes sociales, colectivos y gremios del sector sostienen que el Gobierno “persiste en el desfinanciamiento y la destrucción del sistema científico y tecnológico”, y llaman a “decir NO al cientificidio”.

La protesta se suma a otras expresiones de malestar en el sector, que advierten sobre la fuga de científicos, la paralización de proyectos de largo plazo y la merma salarial real de investigadores y becarios en el último bienio.

MC